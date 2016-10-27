Microsoft'un dün gece düzenlenen etkinlikte duyurduğu 8 önemli yenilik

Haber Editörü
Yeni ürünleriyle birlikte kullanıcı deneyimini önemli oranda arttırmayı başaran Microsoft, Windows 10 için yayınlanan "Yaratıcıların Güncellemesi" (Creators Update) sayesinde tasarım ve yaratıcılık cephesinde büyük kolaylıklar sağlıyor. Diğer taraftan yıllardır Windows işletim sisteminde aşina olduğumuz Paint uygulamasına da adeta çağ atlayan teknoloji devi, kullancıların çok kolay bir şekilde üç boyutlu tasarımlar oluşturmalarına imkan sağlıyor. İşte Microsoft etkinliğinde dikkat çeken yenilikler.
Windows 10 Creators Update
Windows 10 için ilk büyük çaplı güncelleme özelliği taşıyan Creators Update'le 3D tasarım araçları, Xbox için canlı yayın ekranı, turnuva oluşturma imkanı ve yeni gelişmiş iletişim seçenekleri geliyor.
Windows VR gözlükler
Windows 10'la uyumlu ve HoloLens gibi Windows Holographic üzerinde kullanılabilen sanal gerçeklik gözlüklerini tanıtan teknoloji devi, 299 dolardan satışa çıkacak cihazların üretim ve satışını ise Asus, HP, Dell, Lenovo ve Acer’ın üstleneceğini duyurdu.
3D Paint
Windows ile özdeşleşen "Paint" uygulamasına birkaç seviye atlatmayı başaran Microsoft, taranan objelerin kolaylıkla üç boyutlu tasarımlara dönüştürülmesini sağlıyor. Üstelik neredeyse her şeyi etkileşimli birer nesneye dönüştürebilen 3D Paint, içeriklerin Hololens gibi sanal gerçeklik gözlüklere aktarılmasına da imkan veriyor.
Surface Dial
Tasarımcılar için büyük kolaylık sağlayan Surface Dial, ekran üzerinde döndürdüğünüzde çıkan menüler üzerinden işlem imkanı sağlıyor. Surface Studio ile uyumlu şekilde çalışabilen cihaz kasım ayından itibaren 99,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Xbox canlı yayın
Windows 10'un yaratıcı güncellemesiyle birlikte canlı yayınlar Xbox için standart bir özellik haline getiriliyor. Xbox Live’ın bir parçası olarak çalışacak canlı yayın fonksiyonuyla arkadaşlarınızı takip ederek yorum ve önerileri anında alabileceksiniz. Dolby Atmos ses desteğine de kavuşan Xbox’ta istediğiniz özelliklere sahip turnuva düzenleyebilmek de artık mümkün.
Windows People
Windows kullanıcılarının birbirleriyle daha kolay ve basit şekilde iletişime geçmelerini isteyen Microsoft, belirlenen kişilerle görev çubuğu üzerinden anlık iletişime geçilmesini sağlıyor. Göndermek istenilen dosyaları görev çubuğuna sürükleyip bırakmak yeterli olacak. Windows People bünyesinde mobil mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi çeşitli çıkartmalar ve 3D tasarımlar da yer alıyor.
Surface Studio
12,5 mm kalınlığa ve 28 inç dokunmatik ekrana sahip Surface Studio, 4K ekranlara göre yaklaşık yüzde 66 daha yüksek çözünürlük sunuyor. Intel i7 işlemci, 32 GB RAM, GeForce 980M ekran kartı ve 2 TB depolama alanı bilinen diğer özellikler arasında. Cihazın fiyarı ise 2,999 dolar.
Surface Book i7
Geçtiğimiz yıl duyurulan Surface Book’a bazı iyileştirmeler getiren Microsoft artık i7 işlemci ve 16 saate kadar pil ömrü ile geliyor. İnce bir tasarıma sahip olan ürünün fiyatı ise 2,399 dolar.
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tim cook maclere üvey evlat muamelesi yaptı ve yeni macbook ve ipad pro ile profesyonel pazara ne kadar önem verdiklerini gösterdiler. (sıfır) istediğini her şeyi ipad pro ile yapabilirsiniz gibi gerçek dışı ve salakça söylemlerle geldiler. kulaklık girişini kaldırdılar, tek portlu bilgisayar yaptılar. özellikle yeni macbook tam bir oyuncak, ciddi anlamda üretim düşmanı bir yapıya sahip. yenilik diye getirdikleri komik şeyleri dünyanın en büyük inovasyonları gibi tanıtıp apple kullanmaya seçenleri adeta salak yerine koydular. (belkide cidden salağız bugün öğrenecez)
steve jobs kontrolünde olmayan bir jony ive ve yazılım ekibinin ne kadar saçmalayabileceğini de gördük. (ios 10, yeni macbook) bilgisayarı neden daha fazla inceltme peşinde olduklarını bir türlü anlayamıyorum kredi kartı kalındığında olunca daha mı hoş olacak.
apple'ın da bilgisayarlarda dokunmatik ekran gereksiz söylemini de tükürdükleri gibi yalayıp dokunmatik ekranlı bir mac yapmak zorunda kalacaklarına adım gibi eminim.