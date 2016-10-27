Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un dün gece düzenlenen etkinlikte duyurduğu 8 önemli yenilik

Dün gerçekleştirilen etkinlikte yazılım ve donanım alanında yeni teknolojilerini tanıtan Microsoft, sunduğu gelişmiş özelliklerle Apple kullanıcılarını kendi safına çekmeyi hedefliyor.
2 yıl
9,5b
1
13
İşletim Sistemleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni ürünleriyle birlikte kullanıcı deneyimini önemli oranda arttırmayı başaran Microsoft, Windows 10 için yayınlanan "Yaratıcıların Güncellemesi" (Creators Update) sayesinde tasarım ve yaratıcılık cephesinde büyük kolaylıklar sağlıyor. Diğer taraftan yıllardır Windows işletim sisteminde aşina olduğumuz Paint uygulamasına da adeta çağ atlayan teknoloji devi, kullancıların çok kolay bir şekilde üç boyutlu tasarımlar oluşturmalarına imkan sağlıyor. İşte Microsoft etkinliğinde dikkat çeken yenilikler.

Windows 10 Creators Update

Windows 10 için ilk büyük çaplı güncelleme özelliği taşıyan Creators Update'le 3D tasarım araçları, Xbox için canlı yayın ekranı, turnuva oluşturma imkanı ve yeni gelişmiş iletişim seçenekleri geliyor. 

Windows VR gözlükler

Windows 10'la uyumlu ve HoloLens gibi Windows Holographic üzerinde kullanılabilen sanal gerçeklik gözlüklerini tanıtan teknoloji devi, 299 dolardan satışa çıkacak cihazların üretim ve satışını ise Asus, HP, Dell, Lenovo ve Acer’ın üstleneceğini duyurdu. 

3D Paint


Windows ile özdeşleşen "Paint" uygulamasına birkaç seviye atlatmayı başaran Microsoft, taranan objelerin kolaylıkla üç boyutlu tasarımlara dönüştürülmesini sağlıyor. Üstelik neredeyse her şeyi etkileşimli birer nesneye dönüştürebilen 3D Paint, içeriklerin Hololens gibi sanal gerçeklik gözlüklere aktarılmasına da imkan veriyor.

Surface Dial

Tasarımcılar için büyük kolaylık sağlayan Surface Dial, ekran üzerinde döndürdüğünüzde çıkan menüler üzerinden işlem imkanı sağlıyor. Surface Studio ile uyumlu şekilde çalışabilen cihaz kasım ayından itibaren 99,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Xbox canlı yayın

Windows 10'un yaratıcı güncellemesiyle birlikte canlı yayınlar Xbox için standart bir özellik haline getiriliyor. Xbox Live’ın bir parçası olarak çalışacak canlı yayın fonksiyonuyla arkadaşlarınızı takip ederek yorum ve önerileri anında alabileceksiniz. Dolby Atmos ses desteğine de kavuşan Xbox’ta istediğiniz özelliklere sahip turnuva düzenleyebilmek de artık mümkün. 

Windows People

Windows kullanıcılarının birbirleriyle daha kolay ve basit şekilde iletişime geçmelerini isteyen Microsoft, belirlenen kişilerle görev çubuğu üzerinden anlık iletişime geçilmesini sağlıyor. Göndermek istenilen dosyaları görev çubuğuna sürükleyip bırakmak yeterli olacak. Windows People bünyesinde mobil mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi çeşitli çıkartmalar ve 3D tasarımlar da yer alıyor. 
 

Surface Studio

12,5 mm kalınlığa ve 28 inç dokunmatik ekrana sahip Surface Studio, 4K ekranlara göre yaklaşık yüzde 66 daha yüksek çözünürlük sunuyor. Intel i7 işlemci, 32 GB RAM, GeForce 980M ekran kartı ve 2 TB depolama alanı bilinen diğer özellikler arasında. Cihazın fiyarı ise 2,999 dolar. 

Surface Book i7 

Geçtiğimiz yıl duyurulan Surface Book’a bazı iyileştirmeler getiren Microsoft artık i7 işlemci ve 16 saate kadar pil ömrü ile geliyor. İnce bir tasarıma sahip olan ürünün fiyatı ise 2,399 dolar. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lazeran 2 yıl en beğenilen
5 senedir aynı macbook'u kullanan biri olarak rahatlıkla diyebilirim ki donanım konusunda bilgisayar pazarında microsoft apple'ın önüne geçti.
tim cook maclere üvey evlat muamelesi yaptı ve yeni macbook ve ipad pro ile profesyonel pazara ne kadar önem verdiklerini gösterdiler. (sıfır) istediğini her şeyi ipad pro ile yapabilirsiniz gibi gerçek dışı ve salakça söylemlerle geldiler. kulaklık girişini kaldırdılar, tek portlu bilgisayar yaptılar. özellikle yeni macbook tam bir oyuncak, ciddi anlamda üretim düşmanı bir yapıya sahip. yenilik diye getirdikleri komik şeyleri dünyanın en büyük inovasyonları gibi tanıtıp apple kullanmaya seçenleri adeta salak yerine koydular. (belkide cidden salağız bugün öğrenecez)
steve jobs kontrolünde olmayan bir jony ive ve yazılım ekibinin ne kadar saçmalayabileceğini de gördük. (ios 10, yeni macbook) bilgisayarı neden daha fazla inceltme peşinde olduklarını bir türlü anlayamıyorum kredi kartı kalındığında olunca daha mı hoş olacak.
apple'ın da bilgisayarlarda dokunmatik ekran gereksiz söylemini de tükürdükleri gibi yalayıp dokunmatik ekranlı bir mac yapmak zorunda kalacaklarına adım gibi eminim.
5 senedir aynı macbook'u kullanan biri olarak rahatlıkla diyebilirim ki donanım konusunda bilgisayar pazarında microsoft apple'ın önüne geçti.tim cook macl...
Devamını Gör
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 2 yıl
Windows 10 ile çağ atladı resmen. Arayüzü çok şık bence.
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ddr4ig 2 yıl
Herkes cok da iyi seyler yazmamis ama apple la microsoft cok farkli degerlendirme yaparken iyi dusunmek lazim ornegin apple in isletim sisteminde guvenilir stabil kac oyun oynayabiliyorsun yada kac tane guvenilir muhasebe programi var ticari kullanilabiliyor mu aslinda cok kisitli ben windowscu degilim(aslinda parayla satilan herseye gicigim)ama bence haksizlik ediyorsunuz hele dewindows olmasa bu islemleri yapacak bir alternatifin olmadigi bu ortamda bence cok guzel ozellikle son zamanlarda uygulamalar cok gelistirdiler painte bayildim pc icin fiyat bence pahali olmus diger urunler biraz fantezi olmus bence de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 2 yıl
Bu iletişim uygulamalarını kimse kullanmasın diye yapıyorlar herhalde. Skype nereden satın aldıysa adamlar her işte benzer yapıyı kullanıyorlar. Messenger nerede bu yeni saçmalıklar nerede...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tihilu 2 yıl
Windows People özelliğinin kullanıcıya ne tür faydası olabilir ? Dosya aktarım boyutunun bir sınırı var mı?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aybey 2 yıl
Uzun süre (iphonlar çıkmadan) apple ibook, ve macbook kullanmış biri olarak şunu belirtmeliğim ki; applen'ın stabilizeyşini hikaye. Ötüre öttüre bir kullanın bakın nasıl elinizde kalıyor görürsünüz. Donmaz diyorlardı dondurdum. PC gibi mavi ekran vermez dediler, evet mavi ekran değil ama lacivert bir ekran aldım. Eş zamanlı olarak hem Macbook Pro hemde Vaio Duo 13'' Pro kullandım ve windows işletim sisteminden daha memnun kaldım.
Microsoft oyuncak aramayanlara, etiket peşinde koşmayanlara güzel ürüneler sunmuş.
Hele yeni macbook fiyatalrına bakarsanız, bu ciahzlar sundukları özelliklere göre makul bile denilebilir. Ancak bu bilgisayarların hakkını verecek ve bu bilgisayar üzerinden para kazanacak kişilere göre fiyat makul. Evimde olsun kafasıyla buna para harcamak akıllılık değil. Süs niyetine masa da duracak ise boom boook reklamını izleyin.
Studio'nun tasarımı Lenovadan arak gibi geldi bana. Onlarında aynı tipte bir bilgsiayarı vardı ama dokunmatik değildi.
Dial gerçekten tasarımcılar ve mühendisler için işleri çok kolaylaştıracak bir donanım.
Telefon kamerasından 3B tarama yapıp paint ile düzenleme gerçekten güzel bir özellik.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
3d paint hoşuma gitti gerisi pek beni ilgilendirmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
premiumbeyin 2 yıl
Windows people özelliği süper olmuş
Hele birde yüksek boyutlu dosyaları atabilirsek tadından yenmez :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pro-üye 2 yıl
Bu ürünlerle microsoft çok pis sempatimi kazanıyor. Şahaneler
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Microsoft gerçekten de yeni bir çağa girdi. Satya Nadella'nın aylık 1.2 milyon dolar maaş alması boşuna değilmiş.
HELAL OLSUN MİKROZORT!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 2 yıl en beğenilen
5 senedir aynı macbook'u kullanan biri olarak rahatlıkla diyebilirim ki donanım konusunda bilgisayar pazarında microsoft apple'ın önüne geçti.
tim cook maclere üvey evlat muamelesi yaptı ve yeni macbook ve ipad pro ile profesyonel pazara ne kadar önem verdiklerini gösterdiler. (sıfır) istediğini her şeyi ipad pro ile yapabilirsiniz gibi gerçek dışı ve salakça söylemlerle geldiler. kulaklık girişini kaldırdılar, tek portlu bilgisayar yaptılar. özellikle yeni macbook tam bir oyuncak, ciddi anlamda üretim düşmanı bir yapıya sahip. yenilik diye getirdikleri komik şeyleri dünyanın en büyük inovasyonları gibi tanıtıp apple kullanmaya seçenleri adeta salak yerine koydular. (belkide cidden salağız bugün öğrenecez)
steve jobs kontrolünde olmayan bir jony ive ve yazılım ekibinin ne kadar saçmalayabileceğini de gördük. (ios 10, yeni macbook) bilgisayarı neden daha fazla inceltme peşinde olduklarını bir türlü anlayamıyorum kredi kartı kalındığında olunca daha mı hoş olacak.
apple'ın da bilgisayarlarda dokunmatik ekran gereksiz söylemini de tükürdükleri gibi yalayıp dokunmatik ekranlı bir mac yapmak zorunda kalacaklarına adım gibi eminim.
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cray 2 yıl
1 yıl sonra üretimden kaldırılır merak etmeyin. Microsoft ne yapsa tutmuyor. hatırlarsanız x box dışında tüm üretilen cihazlar tutmadı. x box' da playstation'ın gölgesinde kalıyor. Ben
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9532 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows 10 ve
16 etiket daha hololens xbox beam surface studio surface dial surface book i7 windows 10 creators update 3d paint windows vp xbox live windows people İşletim Sistemleri Yazılım Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Tesla kurumsal bataryalarının enerji yoğunluğunu iki katına çıkardı 2 yıl Tübitak’tan manyetik silah: SAPAN 2 yıl Yeni MacBook Pro’nun rengarenk duvar kağıtlarını indirin 2 yıl Yeni MacBook Pro’larda kullanılan AMD yongalarının detayları belli oldu 2 yıl Otomobilde ÖTV sistemi değişiyor, işte detaylar 2 yıl Türkiye eğitim sıralamasında sondan dördüncü oldu 2 yıl Samsung 3.çeyreği de liderlikle kapattı 2 yıl Uber'in sahibi olduğu sürücüsüz tır "Otto" ilk teslimatını gerçekleştirdi 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 Ti raflara çıkıyor 2 yıl Microsoft Türkiye’den önemli kış saati güncellemesi 2 yıl Apple Final Cut Pro X’e Touch Bar desteği 2 yıl Pascal tabanlı Titan X sadece Nvidia’ya özel kalacak 2 yıl Qualcomm, tarihteki en büyük yarı iletken satın alımına imza atıyor 2 yıl AT&T'nin kullanıcı bilgilerini devlete sattığı ortaya çıktı 2 yıl TV uygulaması ile eğlence tek merkezde toplanıyor 2 yıl Apple MacBook Pro ailesi yenilendi: işte görüntüler ve özellikler 2 yıl Vine kapanıyor 2 yıl Türk Telekom'un satılacağı iddia ediliyor 2 yıl Otomobillerde cam filmi artık serbest oluyor 2 yıl Twitter gelirleri beklentileri aştı ancak işten çıkarmalar devam edecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft'un dün gece düzenlenen etkinlikte duyurduğu 8 önemli yenilik Sonraki Surface Book şimdi daha güçlü 2 yıl Girişimciliğin kalbi Aralık ayında Ankara’da atıyor 2 yıl Ülkemizin sipariş ettiği F-35 savaş uçağının montajı başladı 2 yıl Yeni Macbook Pro lansmanı canlı yayın | Türkçe Simultane çeviri 2 yıl Türk Telekom, müşterilerini izlediği yönündeki iddialara yanıt verdi 2 yıl İnternet üzerinden yapılan korsan maç yayınları Cisco ile son bulacak 2 yıl Fiat Egea HB, Euro NCAP’te hayal kırıklığı yarattı 2 yıl Xiaomi’den ucuz ve kaliteli yeni VR gözlüğü 2 yıl Nintendo'da kötü gidişat devam ediyor 2 yıl Samsung yılın üçüncü çeyreğinde 4.7 milyar dolar kar açıkladı 2 yıl Projeler Kickstarter’dan önce Çin’de hayat buluyor 2 yıl Chrome'a alternatif olabilecek 11 ilgi çekici internet tarayıcısı 2 yıl Surface Dial: Microsoft’tan yenilikçi bir aksesuar 2 yıl Surface Studio: Aileye hepsi-bir-arada yorumu 2 yıl iPhone 7 Plus Portre Modu - Bokeh karşılaştırmalı fotoğraf örnekleri! Özel Video 2 yıl Windows 10 işletim sisteminden 3D atağı 2 yıl Samsung'dan ülkemizin kültürel eserlerine önemli destek 2 yıl Türk Telekom’dan borç açıklaması 2 yıl MSI ve Nvidia ile VR deneyim merkezindeyiz 2 yıl 2018 Mercedes-AMG E63 ve E63 S resmiyete kavuştu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim