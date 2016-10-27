Microsoft'un dün gece düzenlenen etkinlikte duyurduğu 8 önemli yenilik

Yeni ürünleriyle birlikte kullanıcı deneyimini önemli oranda arttırmayı başaran Microsoft, Windows 10 için yayınlanan "Yaratıcıların Güncellemesi" (Creators Update) sayesinde tasarım ve yaratıcılık cephesinde büyük kolaylıklar sağlıyor. Diğer taraftan yıllardır Windows işletim sisteminde aşina olduğumuz Paint uygulamasına da adeta çağ atlayan teknoloji devi, kullancıların çok kolay bir şekilde üç boyutlu tasarımlar oluşturmalarına imkan sağlıyor. İşte Microsoft etkinliğinde dikkat çeken yenilikler.

Windows 10 Creators Update

Windows 10 için ilk büyük çaplı güncelleme özelliği taşıyan Creators Update'le 3D tasarım araçları, Xbox için canlı yayın ekranı, turnuva oluşturma imkanı ve yeni gelişmiş iletişim seçenekleri geliyor.

Windows VR gözlükler

Windows 10'la uyumlu ve HoloLens gibi Windows Holographic üzerinde kullanılabilen sanal gerçeklik gözlüklerini tanıtan teknoloji devi, 299 dolardan satışa çıkacak cihazların üretim ve satışını ise Asus, HP, Dell, Lenovo ve Acer’ın üstleneceğini duyurdu.



3D Paint



Windows ile özdeşleşen "Paint" uygulamasına birkaç seviye atlatmayı başaran Microsoft, taranan objelerin kolaylıkla üç boyutlu tasarımlara dönüştürülmesini sağlıyor. Üstelik neredeyse her şeyi etkileşimli birer nesneye dönüştürebilen 3D Paint, içeriklerin Hololens gibi sanal gerçeklik gözlüklere aktarılmasına da imkan veriyor.

Surface Dial

Tasarımcılar için büyük kolaylık sağlayan Surface Dial, ekran üzerinde döndürdüğünüzde çıkan menüler üzerinden işlem imkanı sağlıyor. Surface Studio ile uyumlu şekilde çalışabilen cihaz kasım ayından itibaren 99,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Xbox canlı yayın

Windows 10'un yaratıcı güncellemesiyle birlikte canlı yayınlar Xbox için standart bir özellik haline getiriliyor. Xbox Live’ın bir parçası olarak çalışacak canlı yayın fonksiyonuyla arkadaşlarınızı takip ederek yorum ve önerileri anında alabileceksiniz. Dolby Atmos ses desteğine de kavuşan Xbox’ta istediğiniz özelliklere sahip turnuva düzenleyebilmek de artık mümkün.

Windows People

Windows kullanıcılarının birbirleriyle daha kolay ve basit şekilde iletişime geçmelerini isteyen Microsoft, belirlenen kişilerle görev çubuğu üzerinden anlık iletişime geçilmesini sağlıyor. Göndermek istenilen dosyaları görev çubuğuna sürükleyip bırakmak yeterli olacak. Windows People bünyesinde mobil mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi çeşitli çıkartmalar ve 3D tasarımlar da yer alıyor.

Surface Studio

12,5 mm kalınlığa ve 28 inç dokunmatik ekrana sahip Surface Studio, 4K ekranlara göre yaklaşık yüzde 66 daha yüksek çözünürlük sunuyor. Intel i7 işlemci, 32 GB RAM, GeForce 980M ekran kartı ve 2 TB depolama alanı bilinen diğer özellikler arasında. Cihazın fiyarı ise 2,999 dolar.

Surface Book i7

Geçtiğimiz yıl duyurulan Surface Book’a bazı iyileştirmeler getiren Microsoft artık i7 işlemci ve 16 saate kadar pil ömrü ile geliyor. İnce bir tasarıma sahip olan ürünün fiyatı ise 2,399 dolar.