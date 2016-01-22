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Otomobilleri unutun, sürücüsüz bebek arabası geliyor!

Son zamanlarda gündemden düşmeyen sürücüsüz otomobil kavramından sonra şimdi de kendi kendini sürebilen akıllı bebek arabası Smartbe görenleri büyülemeyi başarıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Onur Seven
Haber Editörü
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Otomobilleri unutun, sürücüsüz bebek arabası geliyor!

Sürücüsüz otomobiller son aylarda sıklıkla gündemi meşgul ediyor ancak bu kez haberimize konu olan araba diğerlerinden farklı. Dünyanın ilk akıllı bebek arabası olarak tanımlanan Smartbe, "hareket izleme sensörü" sayesinde kendi kendini iterek ebeveyni nereye giderse gitsin takip edebiliyor.

Günümüzdeki tüm parlak fikirler gibi Smartbe de IndieGoGo fonlama platformunda finanse edilmeyi bekliyor. İşler yolunda giderse tüketicilere şimdiye kadar oluşturulmuş en donanımlı bebek arabası sunulmuş olacak.

Smartbe bebek arabasında hareket etmesine yardımcı olacak bir elektrik motorunun yanı sıra bebeğin eğlenmesini sağlayacak kablosuz hoparlör, biberon ısıtıcı, üç aşamalı katlanabilir tente ve sıcaklık kontrollü bir beşik yer alıyor. Ayrıca iç ve dış kameralarla birlikte sunulan hırsız alarmıyla birlikte güvenlik özellikleri de ihmal edilmemiş durumda.

Akıllı bebek arabası yerleşik kontrol paneli üzerinden yönetilebileceği gibi iOS ve Android uygulaması üzerinden de erişilebilir olacak. Elektrik motorunun ise üç modu bulunuyor. Belirli bir mesafeden takip sağlamak ölçüm sensörlerini kullanacak şekilde kendinen itmeli mod, bir çim biçme makinesi gibi bebek arabasını itmeye yardımcı olan mod ve sıradan bebek arabaları gibi kullanılabilecek manuel mod.

Smartbe'nin pil ömrünün yaklaşık olarak 6 saat sürmesi bekleniyor. Tüm fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra bu akıllı bebek arabası akıllı telefonunuzu şarj edebilme özelliğine de sahip. Ancak elbette tüm bunların bir bedeli olacak. Akıllı bebek arabasına sahip olmak isteyenler 3,199 dolar artı kargo masrafını göze almak zorundalar. Gerekli mali kaynak sağlanması durumunda ilk gönderimlerin Nisan 2017'de başlaması bekleniyor.

http://mashable.com/2016/01/21/self-driving-stroller-smart-be/#Vs0eIP.T6uq2 Yorum Yaz
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ShadowofDeath06 3 yıl en beğenilen
Kucağına alırken korkan anne evladını bu alete nasıl emanet eder acaba : )
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kadirirdem 3 yıl
benim aklıma bu daha önce geldi hatta yapacaktım sonra dedim ki bu güvenilir olmaz insanlar buna çocuklarını koymazlar ondan düşmedim üstüne düşsem çokta zor değil....
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Patren 3 yıl
yanlışlıkla başkasını takip etse ne olcak annesi başka bişeye bakarken
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umut_baris 3 yıl
Kimse güvenmez buna. Hele ki bu saatten sonra Avrupa'da bunu mümkün değil satamazsın.

Ölü doğmuş proje.
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dobrasam 3 yıl
şimdi öncelikle fiyat ve müşteri kitlesi itibariyle zengin ülkelerde ki aileler hedef alınarak geliştiriliyor gel gelelim bu tür ülkeler hali hazırda çocuk yapmıyor yapsa dahi çocuk bakıcısı tutuyor :)
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ShadowofDeath06 3 yıl en beğenilen
Kucağına alırken korkan anne evladını bu alete nasıl emanet eder acaba : )
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ataince 3 yıl
Annelerin %99u buna çocuğunu koymayı tercih etmeyecektir. O yüzden tutmaz.
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