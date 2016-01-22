Otomobilleri unutun, sürücüsüz bebek arabası geliyor!

Smartbe bebek arabasında hareket etmesine yardımcı olacak bir elektrik motorunun yanı sıra bebeğin eğlenmesini sağlayacak kablosuz hoparlör, biberon ısıtıcı, üç aşamalı katlanabilir tente ve sıcaklık kontrollü bir beşik yer alıyor. Ayrıca iç ve dış kameralarla birlikte sunulan hırsız alarmıyla birlikte güvenlik özellikleri de ihmal edilmemiş durumda.

Smartbe'nin pil ömrünün yaklaşık olarak 6 saat sürmesi bekleniyor. Tüm fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra bu akıllı bebek arabası akıllı telefonunuzu şarj edebilme özelliğine de sahip. Ancak elbette tüm bunların bir bedeli olacak. Akıllı bebek arabasına sahip olmak isteyenler 3,199 dolar artı kargo masrafını göze almak zorundalar. Gerekli mali kaynak sağlanması durumunda ilk gönderimlerin Nisan 2017'de başlaması bekleniyor.

Sürücüsüz otomobiller son aylarda sıklıkla gündemi meşgul ediyor ancak bu kez haberimize konu olan araba diğerlerinden farklı. Dünyanın ilk akıllı bebek arabası olarak tanımlanan Smartbe, "hareket izleme sensörü" sayesinde kendi kendini iterek ebeveyni nereye giderse gitsin takip edebiliyor.Günümüzdeki tüm parlak fikirler gibi Smartbe de IndieGoGo fonlama platformunda finanse edilmeyi bekliyor. İşler yolunda giderse tüketicilere şimdiye kadar oluşturulmuş en donanımlı bebek arabası sunulmuş olacak.Akıllı bebek arabası yerleşik kontrol paneli üzerinden yönetilebileceği gibi iOS ve Android uygulaması üzerinden de erişilebilir olacak. Elektrik motorunun ise üç modu bulunuyor. Belirli bir mesafeden takip sağlamak ölçüm sensörlerini kullanacak şekilde kendinen itmeli mod, bir çim biçme makinesi gibi bebek arabasını itmeye yardımcı olan mod ve sıradan bebek arabaları gibi kullanılabilecek manuel mod.