Otterbox'dan BlackBerry Z10 modeli için ilk koruyucu kılıf geldi





Tablet bilgisayarlar ya da akıllı cep telefonları için kılıf üreten firmalardan OtterBox, BlackBerry'nin yeni işletim sitemini üzerinde taşıyan Z10 modeli için ilk kılıf modelini çıkarttı.

OtterBox'un Defender isimli üst seviye koruma sağlayan ailesine ait olan kılıf modeli, 142.20x82.30x38.10mm boyutlara ve 140 gram ağırlığa sahip. Sert iç gövde, ekran koruyucu ve silikon dış bölüm olmak üzere üç katmandan oluşan kılıf, bu sayede telefonu her türlü darbeden ya da düşmeden rahatça koruyabiliyor. Telefonun dokunmatik işlemlerine olumsuz bir etkisi bulunmayan OtterBox Defender Z10, telefon ile tam uyumlu olarak bütün giriş/çıkış portlarının, hoparlörün ve tuşların aktif olarak kullanılmasına izin verebiliyor ve beraberinde dahili olarak gelen aparat, telefonun kemere takılarak taşınmasına ya da stand görevi görerek telefonun ayakta durmasına imkan sağlayabiliyor.

BlackBerry Z10 modeli için piyasadaki en iyi korumalardan birini sağladığı belirtilen OtterBox Defender Z10 kılıf, 49,95$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.otterbox.com/BlackBerry-Z10-Defender-Series-Case/rbb2-z10,default,pd.html?dwvar_rbb2-z10_color=20&start=1&cgid=blackberry-z10-cases