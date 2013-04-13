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Otterbox'dan BlackBerry Z10 modeli için ilk koruyucu kılıf geldi

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Otterbox'dan BlackBerry Z10 modeli için ilk koruyucu kılıf geldi

Tablet bilgisayarlar ya da akıllı cep telefonları için kılıf üreten firmalardan OtterBox, BlackBerry'nin yeni işletim sitemini üzerinde taşıyan Z10 modeli için ilk kılıf modelini çıkarttı.
OtterBox'un Defender isimli üst seviye koruma sağlayan ailesine ait olan kılıf modeli, 142.20x82.30x38.10mm boyutlara ve 140 gram ağırlığa sahip. Sert iç gövde, ekran koruyucu ve silikon dış bölüm olmak üzere üç katmandan oluşan kılıf, bu sayede telefonu her türlü darbeden ya da düşmeden rahatça koruyabiliyor. Telefonun dokunmatik işlemlerine olumsuz bir etkisi bulunmayan OtterBox Defender Z10, telefon ile tam uyumlu olarak bütün giriş/çıkış portlarının, hoparlörün ve tuşların aktif olarak kullanılmasına izin verebiliyor ve beraberinde dahili olarak gelen aparat, telefonun kemere takılarak taşınmasına ya da stand görevi görerek telefonun ayakta durmasına imkan sağlayabiliyor.
 
Otterbox'dan BlackBerry Z10 modeli için ilk koruyucu kılıf geldi
BlackBerry Z10 modeli için piyasadaki en iyi korumalardan birini sağladığı belirtilen OtterBox Defender Z10 kılıf, 49,95$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
 
Otterbox'dan BlackBerry Z10 modeli için ilk koruyucu kılıf geldi

http://www.otterbox.com/BlackBerry-Z10-Defender-Series-Case/rbb2-z10,default,pd.html?dwvar_rbb2-z10_color=20&start=1&cgid=blackberry-z10-cases Yorum Yaz
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bellair 6 yıl
sen git telefona bilmem kaç mm ince diye 2000 lira para bayıl. sonra üstüne yine para ver ve bu telefonu 6600 a çevir
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Trapped Under Ice 6 yıl
Güzel durmuyor.
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Kaliforniyum 6 yıl
Bu telefona ince kılıf daha güzel olacaktır. Aslında en güzeli kılıfsız kullanmak
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General. 6 yıl
Cihazını bununla koruyacak adam boşuna bu kadar para vermesin 3310 alsın kafası rahat olur
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Otterbox ürünleri çok kalınşatırılıyor ama koruyor mu koruyor
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ertanas 6 yıl
Çok kaba ama tank gibi korur bu cihazu
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