Outlook.com'a gece modu özelliği geldi

Teknoloji Editörü
Yazılım devi Microsoft'un en çok kullanılan servislerinden biri olan Outlook.com'a gece modu özelliğinin geleceğini daha önceki haberlerimizde duyurmuştuk. Bugünden itibaren popüler E-posta servisinde "gece modu" özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.
Yeni özellik bugün tüm kullanıcılara sunulacak
Outlook.com arabirimindeki hızlı ayarlar bölümünden aktif duruma getirebileceğiniz bu özellik, şimdilik sadece mavi renk tonu ile çalışıyor. Siyahtan ziyade gri bir görünüme sahip olan gece modu seçeneği, özellikle geceleri çalışan kullanıcılar için oldukça dinlendirici olacaktır.Yaklaşık olarak 400 milyon kullanıcısı olan Outlook.com'a gelen bu yeni özelliğin bugün itibarıyla tüm kullanıcılara sunulacağı ifade ediliyor. Haberi yazdığımız esnada Türkçe arabirime henüz böyle bir seçeneğin gelmediğini gördük. Gün içinde aktif olmasını bekliyoruz.
https://www.theverge.com/2018/7/25/17611358/microsoft-outlook-com-dark-mode-theme-available Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1886 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
outlook.com, gece modu ve