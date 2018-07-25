Outlook.com'a gece modu özelliği geldi

Yazılım devi Microsoft'un en çok kullanılan servislerinden biri olan Outlook.com'a gece modu özelliğinin geleceğini daha önceki haberlerimizde duyurmuştuk. Bugünden itibaren popüler E-posta servisinde "gece modu" özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yeni özellik bugün tüm kullanıcılara sunulacak

Outlook.com arabirimindeki hızlı ayarlar bölümünden aktif duruma getirebileceğiniz bu özellik, şimdilik sadece mavi renk tonu ile çalışıyor. Siyahtan ziyade gri bir görünüme sahip olan gece modu seçeneği, özellikle geceleri çalışan kullanıcılar için oldukça dinlendirici olacaktır.

https://www.theverge.com/2018/7/25/17611358/microsoft-outlook-com-dark-mode-theme-available

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Yaklaşık olarakkullanıcısı olan'a gelen bu yeni özelliğintüm kullanıcılara sunulacağı ifade ediliyor. Haberi yazdığımız esnadaarabirime henüz böyle bir seçeneğin gelmediğini gördük. Gün içindebekliyoruz.