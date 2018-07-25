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Outlook.com'a gece modu özelliği geldi

Microsoft'un popüler E-posta servisine, kullanıcıların çok fazla talepte bulunduğu "gece modu" özelliği geldi. Gelişmenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...
10 ay
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12
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yazılım devi Microsoft'un en çok kullanılan servislerinden biri olan Outlook.com'a gece modu özelliğinin geleceğini daha önceki haberlerimizde duyurmuştuk. Bugünden itibaren popüler E-posta servisinde "gece modu" özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yeni özellik bugün tüm kullanıcılara sunulacak

Outlook.com arabirimindeki hızlı ayarlar bölümünden aktif duruma getirebileceğiniz bu özellik, şimdilik sadece mavi renk tonu ile çalışıyor. Siyahtan ziyade gri bir görünüme sahip olan gece modu seçeneği, özellikle geceleri çalışan kullanıcılar için oldukça dinlendirici olacaktır.
Yaklaşık olarak 400 milyon kullanıcısı olan Outlook.com'a gelen bu yeni özelliğin bugün itibarıyla tüm kullanıcılara sunulacağı ifade ediliyor. Haberi yazdığımız esnada Türkçe arabirime henüz böyle bir seçeneğin gelmediğini gördük. Gün içinde aktif olmasını bekliyoruz.

https://www.theverge.com/2018/7/25/17611358/microsoft-outlook-com-dark-mode-theme-available Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 10 ay en beğenilen
bütün sitelere lazım bu siyah tema ya da gece modu.
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DarkHellKnightX 10 ay
Tasarımı gmail'in önizleme olarak sunulan yeni tasarımından daha iyi bence.
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farego 10 ay
Sanki çok önemli ve beklenen özellikmiş gibi :D
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Vosvareto9013 10 ay
Bu değerli bilgi borsayı bile etkiler naptın reis ulu ortada paylaşılır mı böyle şeyler
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Vega 10 ay
Taslak eşitleme özelliği de geldi.Telefondan kaydettiğin bir taslağı masaüstü Outlook hesabından erişebiliyorsun.Ya da tam tersi.
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scaryscreen 10 ay
tek sıkıntım buydu. teşekkürler
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HIGHER 10 ay
Bu siteden üyelik almanızı tavsiye etmem. 1 sene girmediğim hesabım vardı, sildiler. Desteğe yazdım, yapabilecek bir şey yok dediler.
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mkyb 10 ay HIGHER
Gayet normal. Aktifliğini kaybetmiş hesaplarını silip yeni hesaplara yer açıyorlar. Keşke Gmail'de yapsa. İnsanın anca hapiste falan olması gerek 1 sene boyunca mail hesabına girmemesi için.
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olağan_şüpheli 10 ay en beğenilen
bütün sitelere lazım bu siyah tema ya da gece modu.
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nefendim 10 ay
Dışarı-bak
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outlook.com, gece modu ve
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