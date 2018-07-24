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Günde 143 milyar kelime çeviren "Google Çeviri" para kazandırmıyor

Google CEO'su Sundar Pichai, günde 143 milyar kelime çeviren ve şirket için çok önemli miktarlarda gelir oluşturabilecek olan Google Çeviri servisi hakkında ilginç bilgiler paylaştı.
10 ay
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20
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama devi Google'ın CEO'su Sundar Pichai, şirketin ikinci çeyrekteki kazanç raporlarını açıkladığı konferansta Google Çeviri ile ilgili önemli bilgileri paylaştı. Bu servisin her gün yaklaşık olarak 143 milyar kelime çevirdiğini belirten Pichai'nin açıklamaları çeviri servisinin paralı olup olmayacağı ile ilgili soru işaretlerine neden oldu.

Google Çeviri paralı mı olacak?

Google Çeviri şu an günde milyarlarca kez kullanılmasına rağmen ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor. Küresel seyahatlerdeki artışlar ve Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın, milyonlarca yolcunun aynı anda çeviri hizmetine ihtiyaç duymasını sağladığı belirtilirken, bu sayının her geçen gün daha da arttığı belirtiliyor. 100'den fazla dil desteği sunan Google Çeviri, sıradan çevirilerin yanında sokak tabelaları ve yazıları da çevirebilme özelliklerine sahip.
Konferansta Google Çeviri'nin kullanım detayları ve çapı ile ilgili çeşitli bilgiler sunan Google CEO'sunun bu açıklamaları, şimdiye kadar ücretsiz olan bu hizmetin paralı olup olmayacağı ile ilgili soru işaretleri doğurdu. Her ne kadar Google'ın kısa vadede böyle bir planı olmasa da gelecekte bizler nelerin beklediğini kestirmek şu an için zor görünüyor.

https://www.techspot.com/news/75637-google-translate-not-monetized-despite-converting-over-100.html Yorum Yaz
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cengiz7 10 ay en beğenilen
Zaten asıl amaçları para değil, bu yıllarda popülerleşen yapay zeka ve derin öğrenme için çok önem arzettiği aşikar. Ayrıca google chrome tarayıcısı ve android kullanıcılarından gelen gizli veya açık dinlemeler sonucu oluşturulan ses dosyalarını doğru şekilde analiz edebilmek amaçlı kullanıyorlar. Yıllar öncesinden planlı olduğuna eminim. Ayrıca sadece çeviri yapmakla kalmıyor herkes çeviri sonuçlarını iyileştirmek için düzeltmeler yapabiliyor bir nevi opensource. Daha ne olsun.
Zaten asıl amaçları para değil, bu yıllarda popülerleşen yapay zeka ve derin öğrenme için çok önem arzettiği aşikar. Ayrıca google chrome tarayıcısı ve android ...
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dr20mouse 10 ay
Çevrilen kelimelerin içinde casusluk yapılacak bilgiler oluyordur kesin onları satsınlar pentagona
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tahir40 10 ay
Şirketler hayrına bir iş yapmaz. Misal bizde de X şirket okul hastane yaptırıyorsa, 3e yaptığını 10 gösterip vergiden düşmek içindir. Bu dev concon şirketleri de size bi hizmet sunuyorsa sizin gibi milyonlarca insandan veri(big data) elde etmek içindir. Misal Face; ücretsiz görüşme yapıyorum zanneden gençlerin resimlerini israilli yüz tanıma firmasına verir, 7/24 dinleme yaptığı telefonunuzdaki SMS'lerinize kadar alıp kendi kullandığı gibi 3. firmalara da satar. Google Apple milyara ulaşan kullanıcısının verilerini el altından diğer projelerinde kullanır. Velhasıl hiçbirşey ücretsiz değildir, firmalar para kazanmayacaksa 1 gün açık tutmaz o hizmeti.
Şirketler hayrına bir iş yapmaz. Misal bizde de X şirket okul hastane yaptırıyorsa, 3e yaptığını 10 gösterip vergiden düşmek içindir. Bu dev concon şirketleri d...
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hanox 10 ay
Hırsız hem evi soyuyor, hem de para istiyor.Amerikan yobazlığı işte :(
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mcrew 10 ay
Muhittin topalak from kazlicesme with Kezban
Dıkşın
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fhrstw 10 ay
Benim emlakçı tanıdığım var abi işler nasıl diyorum kazanmıyoruz diyor altında jeep marka 4 çeker var yani googleın ceosuna inanıyorum topladıkları datalarlada cami çeşme şadırvan yaptıracaklardır kesin öyledir.
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SEO-Uzmanı 10 ay
kuran meali sistesindeki yorumlardan bile daha iyi bir yorumla kuranı türkçeleştirdiğini gördüm sayılır ! :)
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tahir40 10 ay
Şirketler hayrına bir iş yapmaz. Misal bizde de X şirket okul hastane yaptırıyorsa, 3e yaptığını 10 gösterip vergiden düşmek içindir. Bu dev concon şirketleri de size bi hizmet sunuyorsa sizin gibi milyonlarca insandan veri(big data) elde etmek içindir. Misal Face; ücretsiz görüşme yapıyorum zanneden gençlerin resimlerini israilli yüz tanıma firmasına verir, 7/24 dinleme yaptığı telefonunuzdaki SMS'lerinize kadar alıp kendi kullandığı gibi 3. firmalara da satar. Google Apple milyara ulaşan kullanıcısının verilerini el altından diğer projelerinde kullanır. Velhasıl hiçbirşey ücretsiz değildir, firmalar para kazanmayacaksa 1 gün açık tutmaz o hizmeti.
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WB 10 ay
Para kazanmamasi normal cunku cevirileri igrenc ve kisitli..
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yorumculuklar 10 ay
Gereken veriler toplandıktan sonra ve pazar payı elde edildikten sonra rahat rahat ücretli yapabilirler. Kazanacaklarını, toplayacaklarını topladılar zaten. Bu arada mesela anlık kamera çevirisini başkası yapsaydı zaten ücretli çıkarırdı, o tip kısımlar hala ücretli yapılabilir benim için çok sakınca yok. Çünkü gerçekten fotoğraf ile anlık çeviri hem işlem gücü hem de yüksek bant genişliği ister.
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.PanxeR. 10 ay
Yapay zeka için dünyanın en iyi pratiği dil çevirisi.
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alaz1903 10 ay
Bir kısım yorumcu arkadaşlar şaka mısınız? Uluslararası casuslar o kadar maldır ki operasyonel faaliyetlerinde çeviri hizmeti olarak google translate kullanıyorlardır kesin :))
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polat333 10 ay
Yandex i pek sevmesemde çeviri olarak googleden daha doğru çeviriler yapıyor, ben ilk tercih olarak genelde yandex kullanıyorum.
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