Günde 143 milyar kelime çeviren "Google Çeviri" para kazandırmıyor

Arama devi Google'ın CEO'su Sundar Pichai, şirketin ikinci çeyrekteki kazanç raporlarını açıkladığı konferansta Google Çeviri ile ilgili önemli bilgileri paylaştı. Bu servisin her gün yaklaşık olarak 143 milyar kelime çevirdiğini belirten Pichai'nin açıklamaları çeviri servisinin paralı olup olmayacağı ile ilgili soru işaretlerine neden oldu.

Google Çeviri paralı mı olacak?

Google Çeviri şu an günde milyarlarca kez kullanılmasına rağmen ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor. Küresel seyahatlerdeki artışlar ve Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın, milyonlarca yolcunun aynı anda çeviri hizmetine ihtiyaç duymasını sağladığı belirtilirken, bu sayının her geçen gün daha da arttığı belirtiliyor. 100'den fazla dil desteği sunan Google Çeviri, sıradan çevirilerin yanında sokak tabelaları ve yazıları da çevirebilme özelliklerine sahip.

https://www.techspot.com/news/75637-google-translate-not-monetized-despite-converting-over-100.html

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Konferansta Google Çeviri'nin kullanım detayları ve çapı ile ilgili çeşitli bilgiler sunan'sunun bu açıklamaları, şimdiye kadar ücretsiz olan bu hizmetinile ilgili soru işaretleri doğurdu. Her ne kadar Google'ınböyle bir planı olmasa da gelecektekestirmek şu an için zor görünüyor.