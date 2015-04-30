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Ouya satılıyor

4 yıl
2,4b
1
6
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Ouya satılıyor

Kickstarter topluluk bağış platformunun teknoloji dünyasına kazandırdığı en önemli firmalardan birisiydi Ouya. Android tabanlı konsol ve özel geliştirilmiş oyunları ile modern konsol pazarında bir devrim yapacağı beklentisini doğuran Ouya şimdi satış sürecine giriyor. 

Döneminin ünlü tasarımcıları ile işbirliği yapılarak geliştirilen Ouya, Tegra 3 platformundan güç alan minik bir kutu şeklindeydi. Kickstarter üzerinde 15 milyon dolar toplayan firma farklı yatırımcılardan da fon elde etti ve iyi bir bütçeye sahip oldu.

Ancak işler pek de beklendiği gibi gitmedi. 1000 civarında konsola özel Android oyun ve uygulaması geliştirilmiş olsa da tüketicinin ilgisi sınırlı kaldı. O dönem Tegra 3 çok güçlü bir yongasetiydi. Ancak sonrasında yaşanan performans problemleri yanında piyasaya çıkan mobil cihazların Tegra 3'ü katlayan performansları tüketicinin bu cihazlar üzerinde oyun oynamasına neden oldu. 

Ouya aynı konsollarda olduğu gibi uzun vadeli bir güncelleme planı uygulamak istedi. Ancak konsolların özel donanımları uzun vadede yeterli olsa da Tegra 3 kısa sürede güncelliğini yitirdi ve yeni bir yongaseti de tercih edilmedi. Bu gibi strateji hataları konsolun sonunu getirdi. 

Firmanın patronu Julie Urman'ın yatırımcılara gönderdiği bir mailin sızması sonucu elde edilen bilgilere göre Ouya borç batağında ve potansiyel bir alıcı için arayışlar başladı. Ayrıca Alibaba'nın bu aralar konsola 10 milyon dolarlık bir yatırımı söz konusu. Bu yatırım borçları kurtarmaya yetecek mi bilinmiyor ancak yetmezse muhtemel bir satın alma girişimi de gündeme gelebilir.  

http://www.slashgear.com/report-ouya-needs-a-buyer-and-quick-28381209/ Yorum Yaz
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teramit 4 yıl en beğenilen
çok hızlı donanım ve yazılım gelişmelerine sahne olan bir markette düşük bütçeye oynamanın hazin sonu.
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Beybifeys 4 yıl
Reel sektörün ve uluslararası teknoloji rekabetinin ne kadar zor olduğunu anlatan bir ders niteliğinde ouya'nın yaşadıkları.
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einhander 4 yıl
mobil sektorde var olan bır durum ise donanımların cok hızlı gelişmesi. ps yada xbox gibi değilki yaptığın makıneyı 6 sene kullandırtabılesın. mobıl konsolun donanımı 6 ay sonra eskıyor ustune yenı ıslemcıler grafık yongaları cıkıyor cabuk bır sekılde. mobıl konsolun sektorde tutunabılmesı gercekten zor üstelik ouya kendı androıd marketını olusturdugu ıcın sıkıntı dogurdu. ınsanların google playde 30 oyunu varken aynı oyunları ouya marketınde tekrar satın almak zorundaydı neden tekrar tekrar ucret edeyesınkı aynı oyunlara. ölü doğmuş bir proje gerçekleştirdiler yazık oldu.
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ardicli2000 4 yıl
@teramit
Aynen hocam. Yeri geliyor Sony, Samsung milyor dolar kaybediyor bir ürün ya da işten. Bütçen sağlam değilse, yeterli eleman, kadron, birikim ve bilgin yoksa bu tarz işlerde uzun süre tutunamazsın.
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kımyasal 4 yıl
Strateji ve pazarlama hatası,konsept güzel fakat piyasaya sunum kötü.
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Rajeesh 4 yıl
zamanında çöp demiştik, para veren zavallılar düşünsün
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teramit 4 yıl en beğenilen
çok hızlı donanım ve yazılım gelişmelerine sahne olan bir markette düşük bütçeye oynamanın hazin sonu.
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