Ouya satılıyor

Kickstarter topluluk bağış platformunun teknoloji dünyasına kazandırdığı en önemli firmalardan birisiydi Ouya. Android tabanlı konsol ve özel geliştirilmiş oyunları ile modern konsol pazarında bir devrim yapacağı beklentisini doğuran Ouya şimdi satış sürecine giriyor.





Döneminin ünlü tasarımcıları ile işbirliği yapılarak geliştirilen Ouya, Tegra 3 platformundan güç alan minik bir kutu şeklindeydi. Kickstarter üzerinde 15 milyon dolar toplayan firma farklı yatırımcılardan da fon elde etti ve iyi bir bütçeye sahip oldu.





Ancak işler pek de beklendiği gibi gitmedi. 1000 civarında konsola özel Android oyun ve uygulaması geliştirilmiş olsa da tüketicinin ilgisi sınırlı kaldı. O dönem Tegra 3 çok güçlü bir yongasetiydi. Ancak sonrasında yaşanan performans problemleri yanında piyasaya çıkan mobil cihazların Tegra 3'ü katlayan performansları tüketicinin bu cihazlar üzerinde oyun oynamasına neden oldu.





Ouya aynı konsollarda olduğu gibi uzun vadeli bir güncelleme planı uygulamak istedi. Ancak konsolların özel donanımları uzun vadede yeterli olsa da Tegra 3 kısa sürede güncelliğini yitirdi ve yeni bir yongaseti de tercih edilmedi. Bu gibi strateji hataları konsolun sonunu getirdi.





Firmanın patronu Julie Urman'ın yatırımcılara gönderdiği bir mailin sızması sonucu elde edilen bilgilere göre Ouya borç batağında ve potansiyel bir alıcı için arayışlar başladı. Ayrıca Alibaba'nın bu aralar konsola 10 milyon dolarlık bir yatırımı söz konusu. Bu yatırım borçları kurtarmaya yetecek mi bilinmiyor ancak yetmezse muhtemel bir satın alma girişimi de gündeme gelebilir.

http://www.slashgear.com/report-ouya-needs-a-buyer-and-quick-28381209/