Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Owlet çorabı ile bebeğiniz sürekli takip altında

5 yıl
405
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Owlet çorabı ile bebeğiniz sürekli takip altında

Bebeklik döneminde çocuklarımızın her anının takip edilmesi büyük önem taşıyor. Bu bakımdan teknolojinin imkanları bu alanda da kullanılmaya başlandı. Zaman zaman farklı projeler karşımıza çıkıyor.

Owlet adlı bebek takip çorabı projesi, başarılı bir şekilde bağış hedefine ulaştı ve Kasım ayında destekçilerine gönderilmeye başlanacak. 

Owlet içerisinde bir takım sensörler bulunduran bir çorap ve bebeğinizin sağ veya sol ayağına giydiriliyor. Sonrasında uyumlu uygulama ile bebeğinizi takip etmeye başlıyorsunuz.

Owlet ile takip edebildiğiniz değerler ise nabız, oksijen seviyesi, uyku kalitesi, ateş olarak sıralanırken, tehlikeli yüzüstü dönüşler de gözlenebiliyor. Böylece bebeğinizin herhangi bir ani durum değişiminden haberdar olabiliyorsunuz. Uygulama elde ettiği verileri raporlayarak bir pediatristten yardım almanızı da kolaylaştırıyor.

Halen devam eden bağış kampanyasında 160$ karşılığında ürün elde edilebiliyor. Uyumlu uygulama ise bir süre sonra App Store üzerinde indirmeye sunulacak.  

http://www.owletcare.com/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
brk-bjk 5 yıl en beğenilen
Herşey iyi güzel çok yararlı bir cihaz da Minicik bebeğe de bu kadar radyasyon verilmez yahu.Bileğinde sürekli radyasyon yayan bir cihaz.Bunun zararları,SAR değeri vs. araştırılmış mı acaba ?
Herşey iyi güzel çok yararlı bir cihaz da Minicik bebeğe de bu kadar radyasyon verilmez yahu.Bileğinde sürekli radyasyon yayan bir cihaz.Bunun zararları,SAR de...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lgbl40 5 yıl
tasmanın bir değişik versiyonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear of the Dark 5 yıl
Gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GokhanMaths 5 yıl
ben kendi çocuğuma takmam bu nedir böyle
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 5 yıl
İphone kullanıcılarının bebeklerinin canı can da adroid, symbian, windows phone kullanıcılarının bebekleri taş bebek mi? Aynı anda bütün işletim sistemleri için bir uygulama yazmak çok mu zor? İlla iphone mu alalım yani?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 5 yıl
saçmalık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brk-bjk 5 yıl en beğenilen
Herşey iyi güzel çok yararlı bir cihaz da Minicik bebeğe de bu kadar radyasyon verilmez yahu.Bileğinde sürekli radyasyon yayan bir cihaz.Bunun zararları,SAR değeri vs. araştırılmış mı acaba ?
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl iPhone 5S ve iPhone 5C Canlı Yayını Tekrarı 5 yıl IFA'da 4K TV, Kamera ve oynatıcı geçiti "Özel Video" 5 yıl Philips'den 144 Hz'lik Dünyanın En "Hızlı" Oyuncu Monitörü! 5 yıl Sony ile yeni Vaio dokunmatik PC'leri ve Windows 8 tabletlerini konuştuk 5 yıl Lenovo ThinkPad Yoga ön inceleme "Tablete dönüşebilen yeni nesil ThinkPad" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim