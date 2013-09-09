Owlet çorabı ile bebeğiniz sürekli takip altında





Bebeklik döneminde çocuklarımızın her anının takip edilmesi büyük önem taşıyor. Bu bakımdan teknolojinin imkanları bu alanda da kullanılmaya başlandı. Zaman zaman farklı projeler karşımıza çıkıyor.





Owlet adlı bebek takip çorabı projesi, başarılı bir şekilde bağış hedefine ulaştı ve Kasım ayında destekçilerine gönderilmeye başlanacak.





Owlet içerisinde bir takım sensörler bulunduran bir çorap ve bebeğinizin sağ veya sol ayağına giydiriliyor. Sonrasında uyumlu uygulama ile bebeğinizi takip etmeye başlıyorsunuz.





Owlet ile takip edebildiğiniz değerler ise nabız, oksijen seviyesi, uyku kalitesi, ateş olarak sıralanırken, tehlikeli yüzüstü dönüşler de gözlenebiliyor. Böylece bebeğinizin herhangi bir ani durum değişiminden haberdar olabiliyorsunuz. Uygulama elde ettiği verileri raporlayarak bir pediatristten yardım almanızı da kolaylaştırıyor.





Halen devam eden bağış kampanyasında 160$ karşılığında ürün elde edilebiliyor. Uyumlu uygulama ise bir süre sonra App Store üzerinde indirmeye sunulacak.

http://www.owletcare.com/