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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oyun düşmanı senatör rüşvet ve silah kaçakçılığından tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde oyunlara karşı olan kampanyalarıyla bilinen eski bir senatör silah kaçakçılığı ve rüşvet verme gibi suçlardan 5 yıl hapis cezası aldı.
3 yıl
2,5b
1
16
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin eski senatörlerinden Leland Yee oyunların çocukların gelişimine zarar verdiği ve onları şiddete yönlendirdiği gibi iddialarla oyun dünyasına savaş açmıştı. Başta Grand Theft Auto gibi oyunlar Yee'nin hedefindeydi.

Şimdiyse bu senatörün rüşvet verme ve Filipinlerle yapılan silah kaçakçılığı gibi suçları kesinleşti ve 5 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Yee her ne kadar dürüst bir insan olduğunu, hayatını başkalarına yardım için harcadığını söylese de bu açıklamalar onu kurtaramadı.

İşin ilginç yanı oyunlara bu kadar karşı olan birisinin rüşvet ve silah kaçakçılığına bulaşmış olması. Bazı psikologlar her ne kadar oyunların çocukları şiddete yönelttiği yönünde herhangi bir bilimsel kanıtın olmadığını söyleseler de, politikacılar ısrarla oyun dünyasına saldırıp ailelerin sempatisini kazanmaya çalışıyorlar.
Hemen hemen her yerde rahatlıkla otomatik tüfek satılan ABD'de Leland Yee gibi politikacıların oyunları hedef tahtasına oturtması oyun dünyasında büyük tepki toplamıştı.

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Oyunlar_Zararli_Diyen_Senator_Rusvet_ve_Silah_Kacakciligindan_Tutuklandi-82989.htm Yorum Yaz
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fatsa52 3 yıl en beğenilen
Gencleri ve insanlari dunya gerceklerinden uzak tutmak icin en etkili yontemlerden biri oyun sektoru. Bu insanlar omurlerinden cok ciddi bir zamani bu oyunlarin basinda harciyorlar.Egemenlerin asla bozulmasini istemedigi mis gibi sektor. Dogruyu soyleyeni harcamalari beklenen bir hareket
Gencleri ve insanlari dunya gerceklerinden uzak tutmak icin en etkili yontemlerden biri oyun sektoru. Bu insanlar omurlerinden cok ciddi bir zamani bu oyunlari...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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redoracle 3 yıl
ABD'nin adaletini seveyim.
Burda olsa -kandırıldk,-paralelin işi bunlar,-oyun lobisinin işidir vs diyerek yırtabilirdi eleman,hatta haberlerini yapanlar içeri alınırdı,üstüne birde.
ABD'nin adaletini seveyim.Burda olsa -kandırıldk,-paralelin işi bunlar,-oyun lobisinin işidir vs diyerek yırtabilirdi eleman,hatta haberlerini yapanlar iç...
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serkan78689 3 yıl VeZiLay
VeZiLay
redoracle
ABDnin adaletini seveyim. Burda olsa -kandırıldk,-paralelin işi bunlar,-oyun lobisinin işidir vs diyerek yırtabilirdi eleman,hatta haberlerini yapanlar içeri alınırdı,üstüne birde.

Ahahaha ne desem bilemedim sanırsam Abd de yaşıyorsun aksi halde özenti ve asimile biri olduğunu düşünebilirdim.

düşünme yetin varmıki
VeZiLayredoracleABDnin adaletini seveyim. Burda olsa -kandırıldk,-paralelin işi bunlar,-oyun lobisinin işidir vs diyerek y...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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ajapai 3 yıl
hayat ne kadar garip
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Umutcan 3 yıl
Fazla Gta5 oynamış.
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arel.gr 3 yıl
ABD'de satılan silahlar yarı-otomatik degilmi ?
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Lazeran 3 yıl
Adam silah kaçakcası ve rüşvetçi, doğruyu söyleyeni harcamışlar demiş davar. Ayrıca adam haklı falan da değil. Kendi yaşamın sana aittir başkalarına zarar vermediğin sürece istediğini yapmakta özgürsündür. Kimse sizden neden bütün gün oynuyorsun diye hesap soramaz.
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kadirirdem 3 yıl
adam sonuna kadar haklı....
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UML 3 yıl
Demek ki adam çocukların ve gençlerin sanal silahlarla değil gerçek silahlarla oynamasını istiyomuş.

Oyun lobisi diyenler neyin kafasında
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fthkn 3 yıl
Adamın ayağını kaydırmışlar. Rüşvet çok yaygın bir olgu. Yüz kızartıcı sayılmıyor bile. Silah kaçakçılığı ise çok esnek politik bir kavram. Amerika'da hükümetin yapıp da yapmadığını söylediği şeyler resmen yaptığı şeylerden daha fazla. Dünyada muhalif gruplara silah taşıma işi onlardan biri. Oyun lobisinin işi. Ders vermek istemişler ve vermişler.
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fxmaster 3 yıl
Bilgisayar oyunlarının faydaları da var sorun malesef bunda aşırıya kaçan kişiler olması.Ülkemizde temiz iyi havalandırılan basket futbol tenis fitness vs her tür sahası olan bir salonda spor yapmak bir lüks. Şehirlerde çocukların güvenle oynayacağı koşacağı açık alanlar da yok.Olsa bile akşam trafiği başladımı dışarda bırak sporu nefes alınmıyor. Bu durumda gençlerin hatta orta yaşlıların ya bilgisayar oyununda olmadı batakta, kahvede vakit geçirmekten başka çok fazla alternatifi olmuyor.
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VeZiLay 3 yıl
redoracle
ABDnin adaletini seveyim. Burda olsa -kandırıldk,-paralelin işi bunlar,-oyun lobisinin işidir vs diyerek yırtabilirdi eleman,hatta haberlerini yapanlar içeri alınırdı,üstüne birde.

Ahahaha ne desem bilemedim sanırsam Abd de yaşıyorsun aksi halde özenti ve asimile biri olduğunu düşünebilirdim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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serkan78689 3 yıl VeZiLay
VeZiLay
redoracle
ABDnin adaletini seveyim. Burda olsa -kandırıldk,-paralelin işi bunlar,-oyun lobisinin işidir vs diyerek yırtabilirdi eleman,hatta haberlerini yapanlar içeri alınırdı,üstüne birde.

Ahahaha ne desem bilemedim sanırsam Abd de yaşıyorsun aksi halde özenti ve asimile biri olduğunu düşünebilirdim.

düşünme yetin varmıki
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drfree1 3 yıl
ilk yoruma neden + basamıyorum ?
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redoracle 3 yıl
ABD'nin adaletini seveyim.
Burda olsa -kandırıldk,-paralelin işi bunlar,-oyun lobisinin işidir vs diyerek yırtabilirdi eleman,hatta haberlerini yapanlar içeri alınırdı,üstüne birde.
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RADIO_HEA_D 3 yıl
fatsa52
Gencleri ve insanlari dunya gerceklerinden uzak tutmak icin en etkili yontemlerden biri oyun sektoru. Bu insanlar omurlerinden cok ciddi bir zamani bu oyunlarin basinda harciyorlar.Egemenlerin asla bozulmasini istemedigi mis gibi sektor. Dogruyu soyleyeni harcamalari beklenen bir hareket

Dediğin kısmen doğru ama bu sadece ortam böle olduğu için doğru.Tüm dünya oyun oynayan amacı eğlenmek deneyim yaşamak kısaca '' yaşamak'' olan insanlardan oluşsa zaten kimsenin egemen olma diğerlerini kullanma vb durumları olmazdı.Fakat amacı ''yaşamak'' olmayan bi kısım insanlar kişisel hırsları uğruna asla harcayamayacağı paralar için ormanları hayvanları insanları öldürüyor ve bu insanlara karşı oyunlar tarafından uyutulmuş halk tabiki iyidir ama sorun oyun oynayanlar değil oyun oynamaktan eğlenmek öğrenmek harici başka amaçlarla yaşayanlar.
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fatsa52 3 yıl en beğenilen
Gencleri ve insanlari dunya gerceklerinden uzak tutmak icin en etkili yontemlerden biri oyun sektoru. Bu insanlar omurlerinden cok ciddi bir zamani bu oyunlarin basinda harciyorlar.Egemenlerin asla bozulmasini istemedigi mis gibi sektor. Dogruyu soyleyeni harcamalari beklenen bir hareket
1 Yanıt Yanıtla +12
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ÖzdalDoğru 3 yıl fatsa52
fatsa52

Gencleri ve insanlari dunya gerceklerinden uzak tutmak icin en etkili yontemlerden biri oyun sektoru. Bu insanlar omurlerinden cok ciddi bir zamani bu oyunlarin basinda harciyorlar.Egemenlerin asla bozulmasini istemedigi mis gibi sektor. Dogruyu soyleyeni harcamalari beklenen bir hareket

Oyun dünyası bu alanda belki sonlarda yer alıyordur, özellikle Amerika'da. Öncelikle medya kanallarına bakmak daha doğru olur.
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