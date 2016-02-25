Oyun düşmanı senatör rüşvet ve silah kaçakçılığından tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin eski senatörlerinden Leland Yee oyunların çocukların gelişimine zarar verdiği ve onları şiddete yönlendirdiği gibi iddialarla oyun dünyasına savaş açmıştı. Başta Grand Theft Auto gibi oyunlar Yee'nin hedefindeydi.

İşin ilginç yanı oyunlara bu kadar karşı olan birisinin rüşvet ve silah kaçakçılığına bulaşmış olması. Bazı psikologlar her ne kadar oyunların çocukları şiddete yönelttiği yönünde herhangi bir bilimsel kanıtın olmadığını söyleseler de, politikacılar ısrarla oyun dünyasına saldırıp ailelerin sempatisini kazanmaya çalışıyorlar.

Hemen hemen her yerde rahatlıkla otomatik tüfek satılan ABD'de Leland Yee gibi politikacıların oyunları hedef tahtasına oturtması oyun dünyasında büyük tepki toplamıştı.

http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Oyunlar_Zararli_Diyen_Senator_Rusvet_ve_Silah_Kacakciligindan_Tutuklandi-82989.htm

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Şimdiyse bu senatörün rüşvet verme ve Filipinlerle yapılan silah kaçakçılığı gibi suçları kesinleşti ve 5 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Yee her ne kadar dürüst bir insan olduğunu, hayatını başkalarına yardım için harcadığını söylese de bu açıklamalar onu kurtaramadı.