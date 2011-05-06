Oyun programcısı öğrenciler için 25 dolar maliyetli bilgisayar geliştirdi

Rollercoaster Tycoon serisi, Thrillville ve Lost Winds gibi oyunlara imza atan İngiltere merkezi Frontier Developments stüdyosu'nun geliştiricilerinden David Braben, USB bellek boyutunda bilgisayar hazırladı. Raspberry Pi olarak isimlendirilen parmak boyutundaki bilgisayar ile özellikle bilgisayar bilimleri eğitimi alan öğrencilere ilham vermesi için hazırlanan bilgisayar, ARM platformunu kullanıyor.

ARM11 mimarisini temel alan ve 700MHz hızında çalışan işlemci ile birlikte 128MB SDRAM belleğe sahip olan bilgisayar aynı zamanda OpenGL ES 2.0 desteği suunyor ve 1080p video çözebiliyor. Depolama için SD kart desteği sunulan sistem video aktarımını ise kompozit ve HDMI çıkışları üzerinden gerçekleştirebiliyor. Genel amaçlı I/O kontrolcüsüne de sahip olan ve opsiyonel olarak kamera sensörü de takılabilen sistem, gerekli aparatların bağlanmasıyla birlikte tam fonksiyonlu bilgisayara dönüşüyor. Açık yazılım desteği ile Ubuntu gibi Linux dağıtımlarıyla çalışabilen mini bilgisayar Iceweasel, KOffice ve Python gibi uygulamaların altından da kalkabiliyor.

Geliştirme çalışmaları devam eden bilgisayar için Rasperry Pi ekibinin yakın gelecekte daha iyi bir çalışan örnek hazırlaması beklenirken, bilgisayarın maliyetinin 25 dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.