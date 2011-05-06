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Oyun programcısı öğrenciler için 25 dolar maliyetli bilgisayar geliştirdi

8 yıl
38,9b
1
37
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Rollercoaster Tycoon serisi,  Thrillville ve  Lost Winds gibi oyunlara imza atan İngiltere merkezi Frontier Developments stüdyosu'nun geliştiricilerinden David Braben, USB bellek boyutunda bilgisayar hazırladı. Raspberry Pi olarak isimlendirilen parmak boyutundaki bilgisayar ile özellikle bilgisayar bilimleri eğitimi alan öğrencilere ilham vermesi için hazırlanan bilgisayar, ARM platformunu kullanıyor.

Oyun programcısı öğrenciler için 25 dolar maliyetli bilgisayar geliştirdi
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ARM11 mimarisini temel alan ve 700MHz hızında çalışan işlemci ile birlikte 128MB SDRAM belleğe sahip olan bilgisayar aynı zamanda OpenGL ES 2.0 desteği suunyor ve 1080p video çözebiliyor. Depolama için SD kart desteği sunulan sistem video aktarımını ise kompozit ve HDMI çıkışları üzerinden gerçekleştirebiliyor. Genel amaçlı I/O kontrolcüsüne de sahip olan ve opsiyonel olarak kamera sensörü de takılabilen sistem, gerekli aparatların bağlanmasıyla birlikte tam fonksiyonlu bilgisayara dönüşüyor. Açık yazılım desteği ile Ubuntu gibi Linux dağıtımlarıyla çalışabilen mini bilgisayar Iceweasel, KOffice ve Python gibi uygulamaların altından da kalkabiliyor.

Oyun programcısı öğrenciler için 25 dolar maliyetli bilgisayar geliştirdi
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Geliştirme çalışmaları devam eden bilgisayar için Rasperry Pi ekibinin yakın gelecekte daha iyi bir çalışan örnek hazırlaması beklenirken, bilgisayarın maliyetinin 25 dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.


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Freeline 8 yıl en beğenilen
Kablolar bile daha fazla yer kaplıyo :D
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janparey 8 yıl
Üniversiteler,okullar ve kütüphaneler gibi yerler için çok ideal sistemler olabilir tabi faydalanabilene.
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servetportakal 8 yıl
satsalar hemen alırım :) 25 $ ne ki..
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tda 1562q 8 yıl
Kardeşim inanılmaz bişi yaa ama benim telefonumun işlemciside ARM marka ve 434 Mhz hızında :) :)
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vidoko 8 yıl
valla 25 dolara sadece internet ufak teek film izlemek için ve birçok işini görmek için mükemmel bir cihaz inşllah ilerde bu sistemelrden piyasaya çıkar ..bence patlama olur..
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Ares 8 yıl
1080 p filmleri çözme olayı nasıl oluyor o kısım kafama takıldı...
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sse 8 yıl
İyiki Linux var
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kımyasal 8 yıl
ya herşeyi salla aramızda bir ruh hastası herkeze eksi basıyor :D
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positroN 8 yıl
seri uretime gecse de alsak. lubuntuyla cok iyi gider.
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artenis 8 yıl
akıllı telefon mantığı- (boyut)
snapdragonların ucuz versiyonlarını ve lpsdram lerle bunun gibi sistemler rahatlıkla yapılabilir SDcard dan diskler... 50 dolar altı hdmı lı pcler gelir yakında (bu boyutlardakı)
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PROOF# 8 yıl
Konunun başlıgına göre cevap vereyim, hangi öğrenci bunda bir oyun programlayacak? Öyle bir kabiliyet yok, zaten bununlada mümkünatı yok :)
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brev 8 yıl
Şimdilik gücü zayıf geldi bana ama boyutları gerçekten çok küçükmüş.Gömülü sistemlerde kullanım alanı bulabilir.Ama Günümüz desktop gücüne alışan insanları tatmin etmeyecektir.Yinede birçok alanda kullanım alanı bulabilir.
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Ch4ylak 8 yıl
onu 25$'a satsalar yine Türkiye gibi biryerde 100 liradan aşşa satılmaz
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Chromer 8 yıl
Önemli olan ne kadara satacakları tabi 25$ maliyetli denmiş ama
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grezimonk 8 yıl
TVlerin içine eklense internet TV filan bununla çok iyi olur... media center Linux dağıtımları kullanırlar çok seri olur...
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thebigdesigner 8 yıl
yok yok bu kadar da değildir heralde. Bu kadar ilerlemedi teknoloji dimi?
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acbold 8 yıl
özellikleri konusunda abartıcak birşey yok.hdmi çıkışlı telefonları düşünecek olursak imkansız olmadığını anlayabiliriz. önemli nokta maliyet fakat kimse onu konuşmuyor.arm işlemciyi i7 yapmaya çalışanlar var.
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