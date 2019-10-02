Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Özel ARM işlemcili Surface Pro X duyuruldu

    Qualcomm ile özel bir iş birliği yapan Microsoft yeni Surface Pro X tablet bilgisayarı için SQ1 adında güçlü bir ARM işlemci hazırlattı. Surface Pro X giriş seviyesi dizüstüleri geride bırakıyor.
    1 hf.
    2,1b
    1
    5
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft’un Surface bilgisayar ailesinin yeni üyelerini tanıttığı etkinliğinde beklendiği gibi ARM işlemcili Surface Pro X modeli de resmiyet kazandı. 6 yıl aradan sonra Microsoft yeniden ARM mimarisine dönmüş oldu.

    Surface Pro X özellikleri ve fiyatı

    Microsoft’un ARM işlemciler ile macerası 2012 yılına kadar gidiyor. Nvidia yongalı Surface RT ve Surface 2 tablet modelleri ilgi görmüştü ancak sonrasında kısıtlı Windows RT sürümü nedeniyle hayal kırıklığı oldu. Microsoft da 2013 yılında programı iptal etti.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy A10s ve Galaxy A20s de ülkemize geliyor"

    Surface Pro X ise bu projenin en mükemmel hali olarak karşımıza çıkıyor. Zira artık ARM yongalar çok güçlü ve Windows 10 işletim sistemi de kısıtlama olmadan akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Microsoft yeni modeli için Qualcomm ile özel çalışmış.

    Surface Pro X modeli 13 inçlik ekranında 2880x1920 piksel çözünürlük sunuyor. İkisi bir arada tablet modellerinde en incesi olduğu iddia edilen ekran çerçeveleri ile 12 inçlik bir tablet kasasına sahip olmuş. Gövdenin kalınlığı ise 5.3mm olarak belirlenmiş. Klavyeli kılıf içerisine Surface Slim Pen kalemi de eklenebiliyor.

    Özel ARM işlemcili Surface Pro X duyuruldu
     

    Yonga tarafında Qualcomm SQ1 karşımıza çıkıyor. Microsoft ile ortak hazırlanan SQ1 yongası 7W ısıl tasarım gücüne sahip. Normalde amiral gemisi Qualcomm yongalarında 2W-3W seviyelerini görüyoruz. Bu bakımdan SQ1 yongası çekirdek hızlarını daha da yukarı çekiyor.

    Yine özel Adreno grafik birimi 2 TFLOPS performans değerine ulaşabiliyor. Bu da Surface Pro X modelini Surface Pro 6 modelinden ve giriş seviyesi rakiplerinden daha iyi hale getiriyor. Yapay zekâ performansı ise 9 TOPS civarında. Surface Pro X modeli 999$ fiyat etiketi ile gelecek ay satışa başlayacak.

     


    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    FatihAsl 1 hf.
    Linux kuruluyorsa iş görür. Hatta mümkünse Linux kurulu gelsin. Windows lisansına para vermeyelim
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    simbilli 1 hf. FatihAsl
    :D?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 1 hf.
    Dikkatimi saglam cekti :) ...
    Magazasi umarim canlanir...
    Once detaylii UKT filan bekleyecegim ...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ussuz 1 hf.
    Grafik performansı iyiymiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Onurmsq 1 hf.
    qualcommun neden yeni snapdragon (865) verisiyonu tanıtmadığı belli oldu.
    SQ1 işlemci için zamanını harcamış
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Ay'da yetiştirilen bitkinin yeni fotoğrafları yayımlandı 1 hf. Deep Fusion özelliği iOS 13.2 ile geliyor 1 hf. Sony PS4 çapraz platform desteği başlıyor 1 hf. Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık veri ihlali cezası 1 hf. Yeni nesil Intel işlemcilerle donatılan Surface Laptop 3 duyuruldu 1 hf. Satürn'ün uydusu Enceladus'ta 'yaşamın yapı taşları' bulundu 1 hf. Microsoft Surface Pro 7 duyuruldu 1 hf. Joaquin Phoenix'li Joker, gişeleri sallamaya geliyor 1 hf. Yılın sürprizi | Microsoft'tan Android telefon hem de çift ekranlı 1 hf. Samsung Galaxy Fold'un ekranı ancak 18.500 katlamaya dayanabildi 1 hf. Yeni kan testi 20 farklı kanser türünü teşhis edebiliyor 1 hf. Microsoft ilk gerçek kablosuz kulaklığını duyurdu 1 hf. Çift ekranlı Surface Neo karşınızda 1 hf. PS Store'da büyük indirimler: Spider-Man, RDR 2, Days Gone... 1 hf. Core i9-9900KS'nin fiyatı ortaya çıktı 1 hf. Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL basın görselleri ile karşınızda 1 hf. Yeni geliştirilen alüminyum piller, daha çevreci bir enerji depolama çözümü vadediyor 1 hf. Çift ekranlar için Windows 10X işletim sistemi duyuruldu 1 hf. DonanımHaber yeni editör arıyor! 1 hf. Android işletim sistemli Surface telefonu karşınızda 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Özel ARM işlemcili Surface Pro X duyuruldu Sonraki Makyajlı 2020 Audi RS4 Avant tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 hf. Galaxy A10s ve Galaxy A20s de ülkemize geliyor 1 hf. Marketlerdeki fiyatları karşılaştıran mobil uygulama geliyor 1 hf. 108 megapiksel kameraya sahip Xiaomi Mi Mix Alpha'nın çekim kalitesi nasıl? 1 hf. Otomobil satışları Eylül ayında geçen yıla göre %100 arttı 1 hf. Düşük faizli taşıt kredilerine yönelik bir anlaşma da Ford ve Yapı Kredi'den geldi 1 hf. En iyisini isteyenlere Audioengine a5+ wireless Bluetooth Hoparlör inceleme 1 hf. Çift kameralı GoPro MAX 360 duyuruldu 1 hf. Xbox Game Pass Ultimate aboneliği 6 aylık Spotify hediyesine başladı 1 hf. Amazon CEO'su Jeff Bezos İstanbul'da 1 hf. Samsung hologram projeksiyonlarına yatırım yapıyor 1 hf. Logitech G PRO X klavyesinin tuşları değiştirilebiliyor 1 hf. Google, ABD'deki Pixel telefonlar için araba kazası tespit sistemini başlatıyor 1 hf. Samsung Galaxy Watch Active2 için yeni yazılım güncellemesi yayınlandı 1 hf. Samsung Galaxy A30s ülkemizde satışa çıkıyor 1 hf. Donanım tutkunları ve oyuncular için kuruldu | İşte İtopya'nın hikayesi 1 hf. Volkswagen, Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL sermayeli bir şirket kurdu 1 hf. Realme X2 Pro geliyor: Snapdragon 855+ işlemci, 64 MP kamera, 20x hibrit zoom 1 hf. iPhone 11 serisinin Türkiye çıkış tarihi ne zaman? 1 hf. Google Play Store'daki 172 kötü niyetli uygulama, 335 milyon kez indirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Mansur Yavaş: "Hani pkklıları Dolduruyorduk Belediye'ye, 10000...
    DH Forum
    İntihar etmeyi marifet zanneden beyin yoksunu forum üyeleri
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim