Özel ARM işlemcili Surface Pro X duyuruldu

Microsoft’un Surface bilgisayar ailesinin yeni üyelerini tanıttığı etkinliğinde beklendiği gibi ARM işlemcili Surface Pro X modeli de resmiyet kazandı. 6 yıl aradan sonra Microsoft yeniden ARM mimarisine dönmüş oldu.

Surface Pro X özellikleri ve fiyatı

Microsoft’un ARM işlemciler ile macerası 2012 yılına kadar gidiyor. Nvidia yongalı Surface RT ve Surface 2 tablet modelleri ilgi görmüştü ancak sonrasında kısıtlı Windows RT sürümü nedeniyle hayal kırıklığı oldu. Microsoft da 2013 yılında programı iptal etti.

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Surface Pro X ise bu projenin en mükemmel hali olarak karşımıza çıkıyor. Zira artık ARM yongalar çok güçlü ve Windows 10 işletim sistemi de kısıtlama olmadan akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Microsoft yeni modeli için Qualcomm ile özel çalışmış.

Surface Pro X modeli 13 inçlik ekranında 2880x1920 piksel çözünürlük sunuyor. İkisi bir arada tablet modellerinde en incesi olduğu iddia edilen ekran çerçeveleri ile 12 inçlik bir tablet kasasına sahip olmuş. Gövdenin kalınlığı ise 5.3mm olarak belirlenmiş. Klavyeli kılıf içerisine Surface Slim Pen kalemi de eklenebiliyor.

Yonga tarafında Qualcomm SQ1 karşımıza çıkıyor. Microsoft ile ortak hazırlanan SQ1 yongası 7W ısıl tasarım gücüne sahip. Normalde amiral gemisi Qualcomm yongalarında 2W-3W seviyelerini görüyoruz. Bu bakımdan SQ1 yongası çekirdek hızlarını daha da yukarı çekiyor.

Yine özel Adreno grafik birimi 2 TFLOPS performans değerine ulaşabiliyor. Bu da Surface Pro X modelini Surface Pro 6 modelinden ve giriş seviyesi rakiplerinden daha iyi hale getiriyor. Yapay zekâ performansı ise 9 TOPS civarında. Surface Pro X modeli 999$ fiyat etiketi ile gelecek ay satışa başlayacak.