Özel Haber: Intel 2011 için 8 çekirdekli işlemci planlamıyor

AMD yeni nesil Bulldozer işlemcilerini Haziran ayında duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın mevcut yol haritasına göre ilk etatpa ikisi 8, biri 6 ve biri de 4 çekirdekli olmak üzere toplamda dört yeni model lanse edilecek ve bu yılın sonlarına doğru benzer şekilde ikisi 8, biri 6 ve biri de 4 çekirdekli olmak üzere dört yeni model daha seriye eklenecek.

Intel'in dört çekirdekli Sandy Bridge 2500-2600 modellerine ve altı çekirdekli Core i7-900 serisine karşı konumlandırılması beklenen Bulldozer işlemcileri için Intel'in yanıtı niteliğinde hamle ise son çeyrekte gelecek. Intel, Waimea kod adını taşıyan LGA2011 platformu kapsamında Sandy Bridge-E (Enthusiast) işlemcilerini lanse edecek.

Sandy Bridge mimarisini temel alan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemciler, mevcut modellere göre bazı önemli farklılıklar içerecekler. Intel dökümanından da anlaşılacağı üzere, son çeyrek için 4 ve 6 çekirdekli modeller planlanıyor yani AMD'nin aksine Intel, tüketici segmenti için 8 çekirdekli model planlamıyor.

Gelen bilgilere göre Intel, son çeyrek için Sandy Bridge-E tabanlı üç model planlıyor. Biri dört, diğeri ikisi ise altı çekirdekli olacak yeni işlemciler X79 yonga setine sahip anakartlarla kullanılacaklar. 3.6GHz'de çalışacağı belirtilen dört çekirdekli modelin sınırlı hız aşırtma yeteneği sunacağı ve 10MB bellek ile geleceği belirtiliyor.

Altı çekirdekli modeller ise 3.2GHz'de ve 3.3GHz'de görev yapacaklar. 600 dolar seviyesinden sunulması beklenen 3.2GHz hızındaki model 12MB, 999$ seviyesinden sunulması beklenen model ise 15MB bellek ile gelecek. Her ikisi de çarpanı açık olarak sunulacak işlemciler aynı zamanda geliştirilmiş bellek kontorlcüsüne ile gelecekler.