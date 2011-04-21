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Özel Haber: Intel 2011 için 8 çekirdekli işlemci planlamıyor

8 yıl
8,1b
1
20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yeni nesil Bulldozer işlemcilerini Haziran ayında duyurmaya hazırlanıyor. Firmanın mevcut yol haritasına göre ilk etatpa ikisi 8, biri 6 ve biri de 4 çekirdekli olmak üzere toplamda dört yeni model lanse edilecek ve bu yılın sonlarına doğru benzer şekilde ikisi 8, biri 6 ve biri de 4 çekirdekli olmak üzere dört yeni model daha seriye eklenecek.

Intel'in dört çekirdekli Sandy Bridge 2500-2600 modellerine ve altı çekirdekli Core i7-900 serisine karşı konumlandırılması beklenen Bulldozer işlemcileri için Intel'in yanıtı niteliğinde hamle ise son çeyrekte gelecek. Intel, Waimea kod adını taşıyan LGA2011 platformu kapsamında Sandy Bridge-E (Enthusiast) işlemcilerini lanse edecek.

Sandy Bridge mimarisini temel alan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemciler, mevcut modellere göre bazı önemli farklılıklar içerecekler. Intel dökümanından da anlaşılacağı üzere, son çeyrek için 4 ve 6 çekirdekli modeller planlanıyor yani AMD'nin aksine Intel, tüketici segmenti için 8 çekirdekli model planlamıyor.

Gelen bilgilere göre Intel, son çeyrek için Sandy Bridge-E tabanlı üç model planlıyor. Biri dört, diğeri ikisi ise altı çekirdekli olacak yeni işlemciler X79 yonga setine sahip anakartlarla kullanılacaklar. 3.6GHz'de çalışacağı belirtilen dört çekirdekli modelin sınırlı hız aşırtma yeteneği sunacağı ve 10MB bellek ile geleceği belirtiliyor.

Altı çekirdekli modeller ise 3.2GHz'de ve 3.3GHz'de görev yapacaklar. 600 dolar seviyesinden sunulması beklenen 3.2GHz hızındaki model 12MB, 999$ seviyesinden sunulması beklenen model ise 15MB bellek ile gelecek. Her ikisi de çarpanı açık olarak sunulacak işlemciler aynı zamanda geliştirilmiş bellek kontorlcüsüne ile gelecekler.


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janparey 8 yıl en beğenilen
@hkndvc
"Görünen o ki Amd den beklenen atak gelmeyecek, yine intel'in gerisinde kalacak...
Bulldozerlerin fos çıkacağı şimdiden belli oldu."
bu haberi böyle yorumlamayı her insan beceremez.
@hkndvc"Görünen o ki Amd den beklenen atak gelmeyecek, yine intel'in gerisinde kalacak...Bulldozerlerin fos çıkacağı şimdiden belli oldu."bu haberi ...
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UzmaN345 8 yıl
Ben anlamıyorum bu adamları yoksa çocukarımı desem 600dolar işlemci sanamı hitap ettini sanıyorsun
bu işlemciler şirketlere hitap ediyor normal bir kullanıcı bu işlemciyi napıcak hiç laf olsun torba dolsun işte
Ben daha yeni aldım Core i5 2500K modelini 3.3 mhz çalsıyor 5850CF ile kullanıyor sonuç muhteşem
Heaven Benchmark Testinde 5850 ile 19.1 aldım 5850 CF ile 35 Fps alıyorum
Adam 6850 ile 15.9 alabildi Q8300 işlemci ile Core i5 gucunu burda ortaya koydu
Ve ben oyunda %70 şi hiç geçmedim işlemci kullanımında gayet yeterli HA beni kesmedi dersen 4.3 hız aşırttım işlemci sotok fan ile 75 C geçmedi tam yuk altında 70tl bir fan ile 4.5 Mhz kullan. DAHA NE İSTİYORSUN BE ADAM
Profesyonel kullanıcılar yine intel dicektir 6 çekirdekli modeli çogu kullanıcıyı takmin edicektir odan sorası zaten sunucu işlemcileri var ve ev kullanıcılarıda intel dicektir fiyatlar cidden uygun 430tl aldım corei5 2500k yı ADM nin 1055T modelide 420tl civarı performans farkı oyunlarda %50 civarı işlemci testlerinde ise 3te 2si kadar daha kuvvetli karar kullanıcıya kalmış ve tabi birazda bilgiye ve tabi araştırmaya bakar Suan AMD alırsan çok pişman olursun..
Buda Crysis 2 youtube.com/... 5850CF ile tek 5850 en kötü 60 kareyi gördum
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PROOF# 8 yıl
şu an ki sandy bridge ler yeter artar bile sanki herkez Shamino mu ellerinde azotlar rekorlara kalkışsın.
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ozican0148 8 yıl
varya bu intele nasıl küfür eiorum bı bılsnız
her dakka yenı bısı cıkarıor ne alıcagımı şaaşırdım ###
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dodomoco 8 yıl
acaba sandy e'de pcıe 3.0da olcak mı
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ozkan_tpc 8 yıl
Intelin o işlemcilerine o paraları verenler ya iş-güç dolayısıyla mecburen veriyordur yada salaktır da veriyordur (evet yanlış okumadınız başka seçenek yok).
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla ben AMD'nin Bulldozer ile satışlarını ciddi oranda arttıracağını düşünüyorum. Intel zaten uçmuş. 600$ ne yaaa. 400 de anakartına alır eder 1000$.
Zaten ha bre soket değiştirip duruyor. Buna kullanıcı mı dayanır. Milyonlarca lira verip anakart alıyorsunuz ama yine bişey çıkarıyor ve soket değiştiriyor.
AMD en azından çok daha insaflı. Gidip Bulldozer anakart alıp bugünkü işlemcini takabiliyorsun. illa aynı anda ikisini birden alman gerekmiyor.
4 çekirdekli model zaten Bulldozerle herhalde eşit falan olacaktır. Bulldozer almayıp daha iyisini almak isteyenler ise 600$ vereceği için yine bence Bulldozer daha iyi tercih olacaktır. Tabi ben Bulldozerin 300$ lar seviyesinde olacağını düşünerek bunları diyorum. Kanımca da öyle olacak. Ama daha da ucuz olursa satışlarına ciddi oranda etki eder. Umarız öyle olur...
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MegaWolt38 8 yıl
oha yuh artık. her dakika çipset değiştiriyor bu intel de...artık intel almak saçmalık bana göre. her işlemciye ayrı çipset, ayrı anakart ohooo yok yaa.
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Wabbajack 8 yıl
İntel in fiyat politikasını hiç anlamış değilim hepimiz biliyoruzki İntel Amd den maddi yönden daha güçlü ama neden son kullanıcıya bunu uygun fiyattan satmıyor prestij kaybımı yaşıyıcak nedir amaç sırf bu yüzden artık Amd kullanıcısı olucam birazda onlar kazansın.Bulldozerleri sabırsızlıkla bekliyorum.
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yenerbalcı 8 yıl
fazla çekirdek sivilce çıkartıyormuş
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eeevrim 8 yıl
AMD demek fiyatı düşük performansı fena olmayan halkın işlemcisi demektir Şimdi tutup performans kulvarına girmeye kalkınca fiyatı çok yüksek performansı intelin i7 ailesine denk işlemciler yapmış fakat olmamış yani AMD ci kesim AMD nin performansına değil fiyatını sevdiğinden tercih ederlerdi... di diyorum çünkü bu fiyatlara amd alınmaz....
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Firaristt 8 yıl

eeevrim

AMD demek fiyatı düşük performansı fena olmayan halkın işlemcisi demektir Şimdi tutup performans kulvarına girmeye kalkınca fiyatı çok yüksek performansı intelin i7 ailesine denk işlemciler yapmış fakat olmamış yani AMD ci kesim AMD nin performansına değil fiyatını sevdiğinden tercih ederlerdi... di diyorum çünkü bu fiyatlara amd alınmaz....

AMD işlemcilerin fiyatından haberin neresinde bahsediliyor gösterir misiniz? 2600K+4GB+düzgün bir anakartın fiyatı 1100TL civarında tutuyorsa aynı fiyata daha iyisini alınabiliyorsa AMD daha uygundur. Yok öyle olmazsa bütçeye en uygun kombinasyon hangisi ise o kombinasyon alınır.Zorlama yok sonuçta değil mi?
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Firaristt 8 yıl
600$ bir işlemciye değer mi? Performansı oldukça iyi olucaktır ona şüphem yok ama o fiyatı hak eder mi? Ve ahım şahım bir hızda da çalışmıyor. 850-900TL sadece işlemci için az değil. üstüne anakart vs. var fiyat katlandıkça katlanır.Ve o çok ünlü vergilerimiz...
AMD BullDozer'lerden performans bakımından çok uçuk bir beklentim yok.İlk çıkacak işlemcilerin performans lideri olmasını beklemiyorum ama fiyat/performansı iyi olsun, 2600K civarında performans versin aynı kalitedeki anakartı daha ucuz olsun yeterde artar bence. Ki anakart konusunda da AMD genelde bana göre daha önde. Belki doğru belki yanlış ama benim izlenimlerim bu yönde. toplamda 1000TL civarında i7 2600K'a eş veya biraz daha güçlü bir işlemci+düzgün bir anakart+4GB(8GB'ta olabilir) ram tutarsa bence gayet iyi satacaktır. Umarım AMD beklentileri karşılayabilir ve f/p'ı iyi ve performans konusunda da başarılı işlemciler sürer de rekabet olur ve fiyatlara olumlu(bizim açımızdan) yansır :)) iki firma içinde 4çekirdekli X işlemcisini 8çekirdekle geçilebiliyorsa hemde daha uygun fiyatlı ve stabil ise o sistem daha iyidir...
Bu arada AMD BullDozer'lerde çoklu izlek desteği ve modül sistemi hakkında yeni bir bilgi var mı? Bayağı bir önceden okuduğum bir haberde(DH'de) BullDozer işlemcilerde çoklu izlek desteği olacaktı ve modül sisteminden yararlanıp 1modülün içerisindeki (tam çekirdek sayılmasa da) çekirdekler tek çekirdek gibi davranıp işlemcinin bütün çekirdeklerinin kullanılmadığı zamanlarda çekirdek başına düşen performans artabilecekti. Ne kadar doğrudur ve/veya bir bilgi/gelişme var mı bu konuda?
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timramon 8 yıl
Adamlar artık fantezi yapıyor. LGA 2011.
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janparey 8 yıl en beğenilen
@hkndvc
"Görünen o ki Amd den beklenen atak gelmeyecek, yine intel'in gerisinde kalacak...
Bulldozerlerin fos çıkacağı şimdiden belli oldu."
bu haberi böyle yorumlamayı her insan beceremez.
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