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Özel Haber: Intel, 22nm işlemcileri için Z77 çipsetini hazırlıyor

7 yıl
15b
1
46
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özel Haber: Intel, 22nm işlemcileri için Z77 çipsetini hazırlıyor
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Intel 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini Mart-Nisan 2012 döneminde pazara sunmaya hazırlanıyor. LGA1155 formunda hazırlanan işlemciler, şu an satılmakta olan 6 serisi anakartlarla kullanılabilecekler ancak Intel her yeni işlemci ailesinde olduğu gibi Ivy Bridge jenerasyonu için de yeni çipsetler sunacak.
Intel'in kullanıma sunacağı çipsetler arasında dikkat çekmesi beklenen modele Z77 olacak. Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırlanan Z68 çipsetinin yerini alması beklenen Z77,  2012 sonunda çıkacak Ivy Bridge-E serisi işlemciler için sunulacak çipset gelene kadar Intel'in 2012 model gamındaki en iddialı yonga seti olacak gibi görünüyor.
Bu noktada akıllara 6 serisi anakart sahiplerinin Ivy Bridge işlemci güncellemesinde ayrıca bir anakart alıp almamalarının gerekliliği de gelebilir. Intel'in resmi dökümanlarına göre 22nm Ivy Bridge işlemcilerini Z68 veya Z77 çipsetli bir anakart üzerinde kullanmak pek bir performans farkı yaratmayacak ancak asıl detay, anakartlardaki ek fonksiyonlarda ortaya çıkacak.
Panther Point kod adını taşıyan 7 serisi anakartlar için Intel, doğal USB 3.0 desteği ve doğal üç monitör çıkışı ile fark yaratacaklarını belirtiyor. Yani hali hazırda orta-üst seviye Z68 anakart sahibi olanlar zaten bu ve benzeri pek çok özelliğe sahipler. Ancak görünüşe bakılırsa Intel, Z77 çipsetli anakartları farklı kılmak için Thunderbolt teknolojisini devreye sokacak.
Bilindiği üzere Intel öncülüğünde ve Apple'ın katkıları ile geliştirilen bu teknoloji sayesinde USB 3.0'a kıyasla iki kat daha hızlı veri aktarımı gerçekleştirirken aynı hat üzerinde eş zamanlı olarak görüntü de yollanabiliyor. Intel'in resmi dökümınana göre 2012'de pazara sunulacak Z77RE isimli anakart Thunderbolt desteği sunacak ayrıca hız aşırtma yeteneklerine de sahip olacak.
Özel Haber: Intel, 22nm işlemcileri için Z77 çipsetini hazırlıyor
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batlambus_09 7 yıl en beğenilen
Thunderbolt teknolojisinin usb 3.0 oranla 2 kat daha performasnlı olacagı yazılmış.sizce bu teoride kalmıyor mu? uygulamaya gelınce o kadarda farkın olmayacagını görücez.tıpkı usb 2.0 den usb 3.0 gectiğimizde deınılen gibi abartılıyor.hepside ticari amaçlı.ahım şahım bir fark olmuyor maalesef
Thunderbolt teknolojisinin usb 3.0 oranla 2 kat daha performasnlı olacagı yazılmış.sizce bu teoride kalmıyor mu? uygulamaya gelınce o kadarda farkın olmayacagın...
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DH Misafiri 7 yıl
yahu beyler sistem toplamam lazım, 2012 deki Ivy Bridge imi bekliyim yoksa i5 2500k yımı tercih ediyim ?
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PROOF# 7 yıl
6 serisi hangi anakartta doğal 3 monitör desteği var merak ettim şimdi
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OverClocK1ng 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

yahu beyler sistem toplamam lazım, 2012 deki Ivy Bridge imi bekliyim yoksa i5 2500k yımı tercih ediyim ?


Ivy tabii ki. Bir de Z68 G3 Revizyon anakart çıkacakmış ondan alırsın, canavar gibi olur...
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OvernightSensation 7 yıl
crysis 2de tesselation temeli ile yok sonradan arkadsın da dediği gibi pack ile ekleniyor ama fark tabiki pack olduğu için temel yonga kadar olmuyor.
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sadtneverdie 7 yıl
hardocp.com/...

tess. ım varlığını kanıtlamak için ekliyorum. başarılı mı değil ama yok diyenlere selam olsun.
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DH Misafiri 7 yıl
tesselationun farkında olmayan arkadaşlar stalker call of pripyat yükleyip benchmark testinden tesselation kapatıp açıp farkı görsünler ne olduğunu anlasınlar mozaik oluşturmanın :) dodomoco arkadaşımız doğru demiş crysis 2 de temel olarak tesselation yok ancak pack olarak sonradan yüklüyebiliyorsunuz
Bakınız : Google-Crysis 2 Tesselation Pack
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dodomoco 7 yıl

DH Misafiri

tesselationun farkında olmayan arkadaşlar stalker call of pripyat yükleyip benchmark testinden tesselation kapatıp açıp farkı görsünler ne olduğunu anlasınlar mozaik oluşturmanın :) dodomoco arkadaşımız doğru demiş crysis 2 de temel olarak tesselation yok ancak pack olarak sonradan yüklüyebiliyorsunuz
Bakınız : Google-Crysis 2 Tesselation Pack


arkadaş crysis 2de yüklesende bir fark olmuyor ki
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alpa07 7 yıl
iyiki soket değişmiyolar
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OverClocK1ng 7 yıl
Orijinalden alıntı: bocekgrafik
Sadece çipset değiştirmek için koca anakart almak yerine, işlemci yuvaları sök-tak özellikli yapılsa da sadece o kısımlarını değiştirsek diye, tâ ki elimizdeki anakartın desteklediği yere kadar; desteklemediği yerde değiştiriz ne de olsa.

Aman gözünü seveyim, sen Intel'e küfür mü ediyorsun.
Batar matar sonra mâzallah.


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Wilson Fisk 7 yıl
Ma'azAllah..
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sadtneverdie 7 yıl
Arkadaş ne cahil insanlar varmış. Yukarda ne demişim adam kaplamaları değiştirmiş ve CC uygulamış. adam diyor ki monıtor ayarların ne? sen bu akfayla devam et güzel kardeşim. Aman diyim birşeyler öğrenme olur mu?

dx11 yamasını 50 kişi mi yaptı? dx11 yamasının çıkacagı oyun pıyasaya surulmeden bellıydı. eğer kaplamaları daha kalıtelı kullanır ve boyutu aynı tutarsan hız zaten düşmez. dx11 de durum çok daha farklı adamlar oyuna tesselation la derinlik ekliyor. ama siz anlamazsınız tess. nedir ne işe yarar. sizin mantıkla düz duvar çiz yuksek çözünürlük kaplama ata al sana daha iyi grafik.


bu arada işçiyim, kiracıyım, memur çocuğuyum ekemk bulamadığım günler oldu diyen arkadaşa ancak gülüyorum. +1000 li,ralık kart al sonra hava atmadım kı ben diye ağla :)
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Anthony John Soprano 7 yıl
Hergün bir yeni cipset..
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bocekgrafik 7 yıl
sadtneverdie:

Ben ortalık yumuşasın diye şu mübarek gün hürmetine gururumu bile ayak altına alıp senden özür diliyorum, senin dediğine bak
.
Bilemezsin neyi, nasıl ve kaç kaç paraya aldığımı
...

dodomoco'nun dediği 50 kişi, çokluktan kinaye bir söz. Modu yapan ise birkaç kişi ve tabii ki Crytek'in sağladığı imkan ve motorla yaptılar bunu. Onun hiç mi eksiği yok sanıyorsun, tabii ki var. Mesela Doom3'ün yapım aşamasında 176 veya 180 kişi çalışmıştı sanırım. Tesellation'un da ne olduğunu iyi biliyoruz rahat ol
.

Ben bu meseleyi şirketler bizi sömürüyor diye yazdım, laf nerden nereye geldi. Konunun aslına odaklanıp bu haber altında neden bu moddan bahsettiğimi anlamaya çalışmak yerine, yazdığım yorumdan alakasız anlamlar çıkartarak tartışmaya sebep oluyorsunuz.
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dodomoco 7 yıl

sadtneverdie

Arkadaş ne cahil insanlar varmış. Yukarda ne demişim adam kaplamaları değiştirmiş ve CC uygulamış. adam diyor ki monıtor ayarların ne? sen bu akfayla devam et güzel kardeşim. Aman diyim birşeyler öğrenme olur mu?

dx11 yamasını 50 kişi mi yaptı? dx11 yamasının çıkacagı oyun pıyasaya surulmeden bellıydı. eğer kaplamaları daha kalıtelı kullanır ve boyutu aynı tutarsan hız zaten düşmez. dx11 de durum çok daha farklı adamlar oyuna tesselation la derinlik ekliyor. ama siz anlamazsınız tess. nedir ne işe yarar. sizin mantıkla düz duvar çiz yuksek çözünürlük kaplama ata al sana daha iyi grafik.


bu arada işçiyim, kiracıyım, memur çocuğuyum ekemk bulamadığım günler oldu diyen arkadaşa ancak gülüyorum. +1000 li,ralık kart al sonra hava atmadım kı ben diye ağla :)


biz tessını biliyoruz sen merak etme
bilemediğimiz crysis 2de nerde tess kullanıldığı
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sadtneverdie 7 yıl
Konuyu amd ye nasıl getirdin anlamaya çalışıyorum ama başaramıyorum. Zaten oyun yapan 50 kişilik ekip oyun yapıyor mod değil. crytek mod yapılmasına izin vermese bu adamlar oyunu baştan sona tekrar mı yapacaktı? önce düşünüp sonra yazın esas siz komik oluyorsunuz.
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bocekgrafik 7 yıl
@sadtneverdie:

Dodomoco olayı güzelce özetlemiş. Olayın ekran kartı olayı olmadığını bile anlamamışsın daha. Benim maksadım sidik yarıştırmak değil, ekran kartımın kapasitesi sayesinde oyundaki bütün detayları görebiliyorum demek. Hani diyebilirdin ki bana: "Ekran kartın yetersiz olduğu için oyunu DX11 modunda oynamadın da şimdi böyle diyorsun." diye. Yani olayı sadece verdiğim linkteki resimlere göre değerlendirmedim, yükledim, oynadım ve kişisel gözlemlerimi aktardım.

Daha da ötesi, olay Crysis bile değil, firmaların yeni teknolojik ürünleri yeni isimlerle çıkarmalarının ardında yatan asıl sebebin, pazarlama politikası olduğu ve bu şekilde sömürüldüğümüz noktasına vurgu yapmak istedim. Crysis 2 için yapılan modu da buna sadece örnek olarak verdim. Sen ise olayı sadece bir-iki renk ayarına indirgeyecek kadar basite almışsın ve diğer arkadaşlar da bunu komik bulmuş.

Ben de işçiyim, kiracıyım ve memur çocuğuyum. Ekmek parasını bile bulamadığımız günleri hiçbir zaman unutmadım. İyi niyetle ve insanları bilinçlendirme amacıyla yazdığım bir yazımı bu şekilde hafife alman beni ciddi anlamda tahrik ettiği için öyle yazdım. Umarım derdimi anlatabilmişimdir.

Mübarek aydayız; kimin haklı, kimin haksız olduğu önemli değil. Yine de kalbini kırdığım için özür dilerim
.
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dodomoco 7 yıl

sadtneverdie

Konuyu amd ye nasıl getirdin anlamaya çalışıyorum ama başaramıyorum. Zaten oyun yapan 50 kişilik ekip oyun yapıyor mod değil. crytek mod yapılmasına izin vermese bu adamlar oyunu baştan sona tekrar mı yapacaktı? önce düşünüp sonra yazın esas siz komik oluyorsunuz.


dx11 patchini hangi ekip yaptı babammı adamlar dx11 patch yapıyor high resolutions patch yapıyor adam kendi başına modunu yapıyor fpsyi düütrmüyor ve bu paketlerden daha iyi grafik veriyor asıl komedi sensni
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sadtneverdie 7 yıl
bocekgrafik
sadtneverdie
bocekgrafik
batlambus_09 Thunderbolt teknolojisinin usb 3.0 oranla 2 kat daha performasnlı olacagı yazılmış.sizce bu teoride kalmıyor mu? uygulamaya gelınce o kadarda farkın olmayacagını görücez.tıpkı usb 2.0 den usb 3.0 gectiğimizde deınılen gibi abartılıyor.hepside ticari amaçlı.ahım şahım bir fark olmuyor maalesef
Ne zaman ahım-şahım fark oldu ki zaten. İsteseler Thunderboltla elde ettik dedikleri hızı USB portuyla da, Firewire portuyla da, E-Sata portuyla da elde edebilirler ancak bilerek şekil değiştiriyorlar sürekli. Ben bir ara şöyle bir şey düşünmüştüm. Sadece çipset değiştirmek için koca anakart almak yerine, işlemci yuvaları sök-tak özellikli yapılsa da sadece o kısımlarını değiştirsek diye, tâ ki elimizdeki anakartın desteklediği yere kadar; desteklemediği yerde değiştiriz ne de olsa. Hatta satılan işlemcilerle birlikte seçimlik olarak çipseti de birlikte verilse; aynen soğutucularının verildiği gibi. Eminim bunu da yapabilirler ancak ticari olarak işlerine gelmez. Mantık hep aynı, yeni isimle birşey çıkar, eskisinden bir-iki özellik fazlası olsun yeter, ancak PCdeki performansı yarıya düşürsün. DX9-Dx11 farkı gibi. Brezilyalı birisi Crysis 2 için mod yapmış. DX9da çalıştığı halde DX11den bile daha iyi görünüyor. İstenince oluyormuş demek ki. Üstelik FPS düşüşü de olmadan. İsteseler bunu hepsi yapabilir demek ki. Ancak o zaman satışları düşeceği için bu işlerine gelmez tabi. Farka bakın da ağzınız açık kalsın, adam yapmış, buyrun: http://www.crymod.com/viewtopic.php?f=308&t=71027
adam orada bazı kaplamaları değiştirip color correction da değişiklik yapmış hepsi o kadar. Ver saturation ı oyna gammayla tamam. Düşük çözünürlük kaplamayla yüksek çözünürlüğü değiştirince elbette fark eder. Ama ekran akrtının hafızası yeterlideğilse sürünürsün. Dünyadan haberiniz yok tutturmuşsunuz dx9da dx11 göstermişler diyorsunuz. bu sekılde gorunmesını monıtor ayarlarıyla bıle saglarsın.
Ben DX11 ve Ultra detay paketi yüklü olarak da oynadım. Bu modu yükleyipte oynadım, bütün ayarlar sonuna kadar açık olarak üstelik, bu sayede farkı da gördüm. Monitör mü diyorsun? Monitörüm de birçok kişidekinin aksine 0.22 aralıklı. Piyasadakilerin çoğu 0.3-0.27 falan. Benim monitörümün aynısının yarı fiyatına satılıyor 0.3 ızgara aralığına sahip olan model, ben ise iki katıpara verip 0.22 olandan aldım. Oradaki linkte bulunan görselleri hiç görmemiş yorum yapıyorsun, yazık. Ben grafikerim. Bana mı öğretecek birisi Color correction, gamma vs. yi. şu linke bak, ayrıntılı yorumlar orada: forum.donanimhaber.com/... Hava atıp insanları ezmeyi sevmiyorum ancak ekran kartım da GTX 580 Lightning. Sen de ekran kartını söyle, ondan sonra konuşalım istersen.

ekran kartın gtx580 mı ooo zenginsin sen konuşmak haddime düşmez. eğer grafikersen ps bile biliyorsundur sen? bende 3 boyutlu görselleştirme yapıyorum memnun oldum. eğer grafikersen ve surada neyin değiştigini goremıyorsan yazık dıyorum. ekran akrtıyla hava atmaya calısan bir zavallı oldugun ıcınde artık senınle muhattap olmamak en guzelı. ayrıca gtx460 kullanıyorum. gtx580 kullanınıyormuş hey Allah ım..
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dodomoco 7 yıl

sadtneverdie

bocekgrafik

sadtneverdie
bocekgrafik
batlambus_09 Thunderbolt teknolojisinin usb 3.0 oranla 2 kat daha performasnlı olacagı yazılmış.sizce bu teoride kalmıyor mu? uygulamaya gelınce o kadarda farkın olmayacagını görücez.tıpkı usb 2.0 den usb 3.0 gectiğimizde deınılen gibi abartılıyor.hepside ticari amaçlı.ahım şahım bir fark olmuyor maalesef
Ne zaman ahım-şahım fark oldu ki zaten. İsteseler Thunderboltla elde ettik dedikleri hızı USB portuyla da, Firewire portuyla da, E-Sata portuyla da elde edebilirler ancak bilerek şekil değiştiriyorlar sürekli. Ben bir ara şöyle bir şey düşünmüştüm. Sadece çipset değiştirmek için koca anakart almak yerine, işlemci yuvaları sök-tak özellikli yapılsa da sadece o kısımlarını değiştirsek diye, tâ ki elimizdeki anakartın desteklediği yere kadar; desteklemediği yerde değiştiriz ne de olsa. Hatta satılan işlemcilerle birlikte seçimlik olarak çipseti de birlikte verilse; aynen soğutucularının verildiği gibi. Eminim bunu da yapabilirler ancak ticari olarak işlerine gelmez. Mantık hep aynı, yeni isimle birşey çıkar, eskisinden bir-iki özellik fazlası olsun yeter, ancak PCdeki performansı yarıya düşürsün. DX9-Dx11 farkı gibi. Brezilyalı birisi Crysis 2 için mod yapmış. DX9da çalıştığı halde DX11den bile daha iyi görünüyor. İstenince oluyormuş demek ki. Üstelik FPS düşüşü de olmadan. İsteseler bunu hepsi yapabilir demek ki. Ancak o zaman satışları düşeceği için bu işlerine gelmez tabi. Farka bakın da ağzınız açık kalsın, adam yapmış, buyrun: http://www.crymod.com/viewtopic.php?f=308&t=71027
adam orada bazı kaplamaları değiştirip color correction da değişiklik yapmış hepsi o kadar. Ver saturation ı oyna gammayla tamam. Düşük çözünürlük kaplamayla yüksek çözünürlüğü değiştirince elbette fark eder. Ama ekran akrtının hafızası yeterlideğilse sürünürsün. Dünyadan haberiniz yok tutturmuşsunuz dx9da dx11 göstermişler diyorsunuz. bu sekılde gorunmesını monıtor ayarlarıyla bıle saglarsın.
Ben DX11 ve Ultra detay paketi yüklü olarak da oynadım. Bu modu yükleyipte oynadım, bütün ayarlar sonuna kadar açık olarak üstelik, bu sayede farkı da gördüm. Monitör mü diyorsun? Monitörüm de birçok kişidekinin aksine 0.22 aralıklı. Piyasadakilerin çoğu 0.3-0.27 falan. Benim monitörümün aynısının yarı fiyatına satılıyor 0.3 ızgara aralığına sahip olan model, ben ise iki katıpara verip 0.22 olandan aldım. Oradaki linkte bulunan görselleri hiç görmemiş yorum yapıyorsun, yazık. Ben grafikerim. Bana mı öğretecek birisi Color correction, gamma vs. yi. şu linke bak, ayrıntılı yorumlar orada: forum.donanimhaber.com/... Hava atıp insanları ezmeyi sevmiyorum ancak ekran kartım da GTX 580 Lightning. Sen de ekran kartını söyle, ondan sonra konuşalım istersen.


ekran kartın gtx580 mı ooo zenginsin sen konuşmak haddime düşmez. eğer grafikersen ps bile biliyorsundur sen? bende 3 boyutlu görselleştirme yapıyorum memnun oldum. eğer grafikersen ve surada neyin değiştigini goremıyorsan yazık dıyorum. ekran akrtıyla hava atmaya calısan bir zavallı oldugun ıcınde artık senınle muhattap olmamak en guzelı. ayrıca gtx460 kullanıyorum. gtx580 kullanınıyormuş hey Allah ım..



bak 1.si sürekli amdye bok atıcam diye komik duruma düşüyorsun yapma bunu 2.bu iş grafiker olmakla v.s ile ilgili değil senin belkide verilen linke bakmamış olmanla ilgili çimenlerin yaprakların nasıl değiştiğini dokuların nasıl detaylandığını göremiyorsan yazık sana ayrıca böcek abiyi azda olsa tanırım çoğu konusunu takip ederim böyle bir adama bile bunları söylettiysen helal olsun sana böyle devam et
üstelik burda bana göre anlatılmak istenen bu modu yapan adam belki 2kişi ile belkide 3 kişi ile çalışıyor dx11 yamasını yapan crytek 50 kişilik uzman ekip ile çalışıyor ve adamın yaptığı iş çok daha iyi
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NowOrN3wer 7 yıl
Yakinda islemcileri cımbizla tutucaz=D
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