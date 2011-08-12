Özel Haber: Intel, 22nm işlemcileri için Z77 çipsetini hazırlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini Mart-Nisan 2012 döneminde pazara sunmaya hazırlanıyor. LGA1155 formunda hazırlanan işlemciler, şu an satılmakta olan 6 serisi anakartlarla kullanılabilecekler ancak Intel her yeni işlemci ailesinde olduğu gibi Ivy Bridge jenerasyonu için de yeni çipsetler sunacak.
Intel'in kullanıma sunacağı çipsetler arasında dikkat çekmesi beklenen modele Z77 olacak. Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırlanan Z68 çipsetinin yerini alması beklenen Z77, 2012 sonunda çıkacak Ivy Bridge-E serisi işlemciler için sunulacak çipset gelene kadar Intel'in 2012 model gamındaki en iddialı yonga seti olacak gibi görünüyor.
Bu noktada akıllara 6 serisi anakart sahiplerinin Ivy Bridge işlemci güncellemesinde ayrıca bir anakart alıp almamalarının gerekliliği de gelebilir. Intel'in resmi dökümanlarına göre 22nm Ivy Bridge işlemcilerini Z68 veya Z77 çipsetli bir anakart üzerinde kullanmak pek bir performans farkı yaratmayacak ancak asıl detay, anakartlardaki ek fonksiyonlarda ortaya çıkacak.
Panther Point kod adını taşıyan 7 serisi anakartlar için Intel, doğal USB 3.0 desteği ve doğal üç monitör çıkışı ile fark yaratacaklarını belirtiyor. Yani hali hazırda orta-üst seviye Z68 anakart sahibi olanlar zaten bu ve benzeri pek çok özelliğe sahipler. Ancak görünüşe bakılırsa Intel, Z77 çipsetli anakartları farklı kılmak için Thunderbolt teknolojisini devreye sokacak.
Bilindiği üzere Intel öncülüğünde ve Apple'ın katkıları ile geliştirilen bu teknoloji sayesinde USB 3.0'a kıyasla iki kat daha hızlı veri aktarımı gerçekleştirirken aynı hat üzerinde eş zamanlı olarak görüntü de yollanabiliyor. Intel'in resmi dökümınana göre 2012'de pazara sunulacak Z77RE isimli anakart Thunderbolt desteği sunacak ayrıca hız aşırtma yeteneklerine de sahip olacak.
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Ivy tabii ki. Bir de Z68 G3 Revizyon anakart çıkacakmış ondan alırsın, canavar gibi olur...
tess. ım varlığını kanıtlamak için ekliyorum. başarılı mı değil ama yok diyenlere selam olsun.
Bakınız : Google-Crysis 2 Tesselation Pack
arkadaş crysis 2de yüklesende bir fark olmuyor ki
Aman gözünü seveyim, sen Intel'e küfür mü ediyorsun.
Batar matar sonra mâzallah.
dx11 yamasını 50 kişi mi yaptı? dx11 yamasının çıkacagı oyun pıyasaya surulmeden bellıydı. eğer kaplamaları daha kalıtelı kullanır ve boyutu aynı tutarsan hız zaten düşmez. dx11 de durum çok daha farklı adamlar oyuna tesselation la derinlik ekliyor. ama siz anlamazsınız tess. nedir ne işe yarar. sizin mantıkla düz duvar çiz yuksek çözünürlük kaplama ata al sana daha iyi grafik.
bu arada işçiyim, kiracıyım, memur çocuğuyum ekemk bulamadığım günler oldu diyen arkadaşa ancak gülüyorum. +1000 li,ralık kart al sonra hava atmadım kı ben diye ağla :)
Ben ortalık yumuşasın diye şu mübarek gün hürmetine gururumu bile ayak altına alıp senden özür diliyorum, senin dediğine bak .
Bilemezsin neyi, nasıl ve kaç kaç paraya aldığımı ...
dodomoco'nun dediği 50 kişi, çokluktan kinaye bir söz. Modu yapan ise birkaç kişi ve tabii ki Crytek'in sağladığı imkan ve motorla yaptılar bunu. Onun hiç mi eksiği yok sanıyorsun, tabii ki var. Mesela Doom3'ün yapım aşamasında 176 veya 180 kişi çalışmıştı sanırım. Tesellation'un da ne olduğunu iyi biliyoruz rahat ol .
Ben bu meseleyi şirketler bizi sömürüyor diye yazdım, laf nerden nereye geldi. Konunun aslına odaklanıp bu haber altında neden bu moddan bahsettiğimi anlamaya çalışmak yerine, yazdığım yorumdan alakasız anlamlar çıkartarak tartışmaya sebep oluyorsunuz.
biz tessını biliyoruz sen merak etme bilemediğimiz crysis 2de nerde tess kullanıldığı
Dodomoco olayı güzelce özetlemiş. Olayın ekran kartı olayı olmadığını bile anlamamışsın daha. Benim maksadım sidik yarıştırmak değil, ekran kartımın kapasitesi sayesinde oyundaki bütün detayları görebiliyorum demek. Hani diyebilirdin ki bana: "Ekran kartın yetersiz olduğu için oyunu DX11 modunda oynamadın da şimdi böyle diyorsun." diye. Yani olayı sadece verdiğim linkteki resimlere göre değerlendirmedim, yükledim, oynadım ve kişisel gözlemlerimi aktardım.
Daha da ötesi, olay Crysis bile değil, firmaların yeni teknolojik ürünleri yeni isimlerle çıkarmalarının ardında yatan asıl sebebin, pazarlama politikası olduğu ve bu şekilde sömürüldüğümüz noktasına vurgu yapmak istedim. Crysis 2 için yapılan modu da buna sadece örnek olarak verdim. Sen ise olayı sadece bir-iki renk ayarına indirgeyecek kadar basite almışsın ve diğer arkadaşlar da bunu komik bulmuş.
Ben de işçiyim, kiracıyım ve memur çocuğuyum. Ekmek parasını bile bulamadığımız günleri hiçbir zaman unutmadım. İyi niyetle ve insanları bilinçlendirme amacıyla yazdığım bir yazımı bu şekilde hafife alman beni ciddi anlamda tahrik ettiği için öyle yazdım. Umarım derdimi anlatabilmişimdir.
Mübarek aydayız; kimin haklı, kimin haksız olduğu önemli değil. Yine de kalbini kırdığım için özür dilerim .
dx11 patchini hangi ekip yaptı babammı adamlar dx11 patch yapıyor high resolutions patch yapıyor adam kendi başına modunu yapıyor fpsyi düütrmüyor ve bu paketlerden daha iyi grafik veriyor asıl komedi sensni
ekran kartın gtx580 mı ooo zenginsin sen konuşmak haddime düşmez. eğer grafikersen ps bile biliyorsundur sen? bende 3 boyutlu görselleştirme yapıyorum memnun oldum. eğer grafikersen ve surada neyin değiştigini goremıyorsan yazık dıyorum. ekran akrtıyla hava atmaya calısan bir zavallı oldugun ıcınde artık senınle muhattap olmamak en guzelı. ayrıca gtx460 kullanıyorum. gtx580 kullanınıyormuş hey Allah ım..
bak 1.si sürekli amdye bok atıcam diye komik duruma düşüyorsun yapma bunu 2.bu iş grafiker olmakla v.s ile ilgili değil senin belkide verilen linke bakmamış olmanla ilgili çimenlerin yaprakların nasıl değiştiğini dokuların nasıl detaylandığını göremiyorsan yazık sana ayrıca böcek abiyi azda olsa tanırım çoğu konusunu takip ederim böyle bir adama bile bunları söylettiysen helal olsun sana böyle devam et üstelik burda bana göre anlatılmak istenen bu modu yapan adam belki 2kişi ile belkide 3 kişi ile çalışıyor dx11 yamasını yapan crytek 50 kişilik uzman ekip ile çalışıyor ve adamın yaptığı iş çok daha iyi
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