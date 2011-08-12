Özel Haber: Intel, 22nm işlemcileri için Z77 çipsetini hazırlıyor

Intel 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı yeni nesil işlemcilerini Mart-Nisan 2012 döneminde pazara sunmaya hazırlanıyor. LGA1155 formunda hazırlanan işlemciler, şu an satılmakta olan 6 serisi anakartlarla kullanılabilecekler ancak Intel her yeni işlemci ailesinde olduğu gibi Ivy Bridge jenerasyonu için de yeni çipsetler sunacak.

Intel'in kullanıma sunacağı çipsetler arasında dikkat çekmesi beklenen modele Z77 olacak. Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırlanan Z68 çipsetinin yerini alması beklenen Z77, 2012 sonunda çıkacak Ivy Bridge-E serisi işlemciler için sunulacak çipset gelene kadar Intel'in 2012 model gamındaki en iddialı yonga seti olacak gibi görünüyor.

Bu noktada akıllara 6 serisi anakart sahiplerinin Ivy Bridge işlemci güncellemesinde ayrıca bir anakart alıp almamalarının gerekliliği de gelebilir. Intel'in resmi dökümanlarına göre 22nm Ivy Bridge işlemcilerini Z68 veya Z77 çipsetli bir anakart üzerinde kullanmak pek bir performans farkı yaratmayacak ancak asıl detay, anakartlardaki ek fonksiyonlarda ortaya çıkacak.

Panther Point kod adını taşıyan 7 serisi anakartlar için Intel, doğal USB 3.0 desteği ve doğal üç monitör çıkışı ile fark yaratacaklarını belirtiyor. Yani hali hazırda orta-üst seviye Z68 anakart sahibi olanlar zaten bu ve benzeri pek çok özelliğe sahipler. Ancak görünüşe bakılırsa Intel, Z77 çipsetli anakartları farklı kılmak için Thunderbolt teknolojisini devreye sokacak.

Bilindiği üzere Intel öncülüğünde ve Apple'ın katkıları ile geliştirilen bu teknoloji sayesinde USB 3.0'a kıyasla iki kat daha hızlı veri aktarımı gerçekleştirirken aynı hat üzerinde eş zamanlı olarak görüntü de yollanabiliyor. Intel'in resmi dökümınana göre 2012'de pazara sunulacak Z77RE isimli anakart Thunderbolt desteği sunacak ayrıca hız aşırtma yeteneklerine de sahip olacak.