LEGO’dan programlanabilir robotlara dönüşen yeni set: Boost

Daha çok çocuklara hitap eden ancak son dönemde piyasaya sürdüğü ürünlerle yetişkinlerin de dikkatini çekmeyi başaran LEGO, şu sıralar Las Vegas'ta gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda merakla beklenen "LEGO Boost"u tanıttı. Mindstorms NXT’nin devamı niteliğindeki oyuncak en basit tabirle çocukların kendi başlarına robot yapmalarını sağlıyor.

Bildiğiniz gibi son birkaç yıldır Jimu ve Cozmo gibi bu tür robot ürünler piyasada mevcut ancak LEGO Boost kendi motor ve programlanabilir parçalarını bir araya getiriyor. Üstelik robot yaparken daha eski parçalar da etkin şekilde kullanılabiliyor. 853 parçadan oluşan set sayesinde "Vernie the Robot", "Frankie the Cat", "the Guitar 4000", "the Multi-Tool Rover 4 (M.T.R.4)" ve "the Autobuilder" olmak üzere beş farklı robot yapılabiliyor.

Çocukların basit parçalardan motorlu ve harekete duyarlı robotlar tasarlamalarını sağlayan Boost’ta ayrıca yarattığınız robota seslendirme yapabilmeniz de mümkün. Programlama ve kontrol yetenekleri ise iOS ve Android cihazlar sayesinde kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Beyin ve yaratıcılığın gelişmesine oldukça büyük katkı sağlayan LEGO Boost’un 2017 yılının ortalarında 160 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağı belirtiliyor.