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LEGO’dan programlanabilir robotlara dönüşen yeni set: Boost

Üretkenlik ve yaratıcılık denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan LEGO, CES 2017'de Android ve iOS cihazlar üzerinden kontrol edilebilen programlanabilir "Boost" serisini görücüye çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
12,5b
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12
Zamazingo
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Daha çok çocuklara hitap eden ancak son dönemde piyasaya sürdüğü ürünlerle yetişkinlerin de dikkatini çekmeyi başaran LEGO, şu sıralar Las Vegas'ta gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda merakla beklenen "LEGO Boost"u tanıttı. Mindstorms NXT’nin devamı niteliğindeki oyuncak en basit tabirle çocukların kendi başlarına robot yapmalarını sağlıyor.
Bildiğiniz gibi son birkaç yıldır Jimu ve Cozmo gibi bu tür robot ürünler piyasada mevcut ancak LEGO Boost kendi motor ve programlanabilir parçalarını bir araya getiriyor. Üstelik robot yaparken daha eski parçalar da etkin şekilde kullanılabiliyor. 853 parçadan oluşan set sayesinde "Vernie the Robot", "Frankie the Cat", "the Guitar 4000", "the Multi-Tool Rover 4 (M.T.R.4)" ve "the Autobuilder" olmak üzere beş farklı robot yapılabiliyor.
Çocukların basit parçalardan motorlu ve harekete duyarlı robotlar tasarlamalarını sağlayan Boost’ta ayrıca yarattığınız robota seslendirme yapabilmeniz de mümkün. Programlama ve kontrol yetenekleri ise iOS ve Android cihazlar sayesinde kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Beyin ve yaratıcılığın gelişmesine oldukça büyük katkı sağlayan LEGO Boost’un 2017 yılının ortalarında 160 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacağı belirtiliyor.

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Ac1DBuRN 2 yıl en beğenilen
Çocuklara tablettir, telefondur alınacağına veya TVnin karşısında saatler geçireceğine bunla oynasın geleceğine de bir katkısı olur
1 Yanıt Yanıtla +19
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Amd64x2 2 yıl
Okullarda çocuklara süt kuru üzüm verileceğine bir kereliğine hadi bunlardan veremiyorsanız Arduino falan dağıtın her sınıftan değil, her okuldan yeteneği ve kapasitesi olan bir çocuğu kazansak, ülke olarak teknolojide yerimiz 15-20 yıla değişir. Ama o kadar kim bekleyecek değil mi?
Okullarda çocuklara süt kuru üzüm verileceğine bir kereliğine hadi bunlardan veremiyorsanız Arduino falan dağıtın her sınıftan değil, her okuldan yeteneği ve ka...
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Yanıtla +14
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kadirirdem 2 yıl
çocuğu geç bunlarla ben bile oynarım ya :)
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1 Avatar
Shuwetza 1 yıl
Takla atabiliyorlar mı ondan haber ver.
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DH Misafiri 1 yıl
Lego boost mükemmel bir ürün. Bravo Lego. brainbox.com.tr/... de ürün detayları çok güzel verilmiş.
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deliliktir 2 yıl
Aklıma nedense Wall-e'yi getirdi nedense. Özellikle haberin ana fotoğrafındaki robot.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Bunun öğretici olacağını zannetmiyorum. Alın aliexpress ten 15 dolara araba kiti. İçinde 2 tekerlek, 2 motor, plastik kasa, vidalar falan var. Üzerine arduinoyu oturtup programını yazın ve bingo. Ben bu şekilde telefonla kumanda edilen (onu da kendim yazdım) araba yapmıştım, çok zevkli oluyor hem.
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Nerevarine 2 yıl
Cyber Robot ürününe benziyor. Farkı sadece Lego olması. Fiyatları ülkemizde tavan olabilir. Lego City ve Lego NinjaGo daha çok satılıyor ama umarım bu da satılır.
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tamtamam 2 yıl
motor ve programlanabilir parçalar yeni birşey değil,bu setin özellikleri gelişmiş durumda,hatta ülkeemizde lego robotik programlama uygulamaları yapılıyor,devlet okullarında bile var,hatta yarın turnuva başlayıp pazar gününe kadar devam ediyor.
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kadirirdem 2 yıl
çocuğu geç bunlarla ben bile oynarım ya :)
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aktorun 2 yıl
Haberde yanlış yönlendirme var sanırım. Bu ürün Mindstorm un devamı değil de küçük çocuklar için daha basitleştirilmiş hali. Sanırım yaş olarak daha küçük çocuklar hedeflenmiş. (7 yaş civarı)
Farkederseniz hem parçalar daha büyük, hem programlama daha kolay hale getirilmiş.
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Amd64x2 2 yıl
Okullarda çocuklara süt kuru üzüm verileceğine bir kereliğine hadi bunlardan veremiyorsanız Arduino falan dağıtın her sınıftan değil, her okuldan yeteneği ve kapasitesi olan bir çocuğu kazansak, ülke olarak teknolojide yerimiz 15-20 yıla değişir. Ama o kadar kim bekleyecek değil mi?
Yanıtla +14
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Ac1DBuRN 2 yıl en beğenilen
Çocuklara tablettir, telefondur alınacağına veya TVnin karşısında saatler geçireceğine bunla oynasın geleceğine de bir katkısı olur
1 Yanıt Yanıtla +19
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adnansetek 2 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN
Çocuklara tablettir, telefondur alınacağına veya TVnin karşısında saatler geçireceğine bunla oynasın geleceğine de bir katkısı olur

İyi diyorsun ama kim bilir fiyatı ne kadar bunun. 5 dolarlık raspberry pi bile 50 TL'ye sayılıyor ülkede
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robot, oyuncak ve
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