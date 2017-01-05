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SanDisk'ten SSD performansı sunan en hızlı USB bellek

CES 2017 fuarında yeni ürünlerini tanıtan SanDisk, okuma ve yazma hızlarıyla SSD performansı sunan ve 256 GB depolama alanına sahip yeni USB flaş sürücüsünü duyurdu.
2 yıl
7,9b
1
23
Çevre Birimleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Depolama çözümleri alanındaki ürünleriyle pazarın en önemli oyuncularından olan SanDisk, Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda şu ana kadarki en hızlı yüksek kapasiteli SanDisk Extreme PRO USB 3.1 flaş sürücüsünü görücüye çıkardı.
SSD’nin sahip olduğu hız, kapasite ve güvenirliği USB flaş formunda sunan bellek 420 MB/s’ye varan okuma hızına ve 380 MB/s’ye ulaşan yazma hızlarına çıkabiliyor. Diğer bir deyişle USB 3.1 arayüzü sayesinde 4K çözünürlüğünde bir filmi 15 saniyeden kısa süre içerisinde transfer edebilmek mümkün hale geliyor.
Yüksek boyutlardaki dosyaların taşınmasında güvenli ve hızlı bir çözüm sunan SanDisk Extreme PRO aynı zamanda markanın şu ana kadarki en güçlü USB cihazı olma ünvanına da sahip. SanDisk SecureAccess yazılımıyla 128-bit dosya şifreleme imkanı sağlayan USB belleğin bu ayın sonlarında Amazon ve Best Buy üzerinden 179,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ifade ediliyor.

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WaylandIZMIR 2 yıl en beğenilen
Şu Sandisk nedense bana hep kalitesiz imajı hissettiriyor
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marseltalon 1 yıl
Sandisk Extremely...
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evandevan 1 yıl
3,1 aktarım hızı iyiymiş neydi 2,00 aktarım hizında gün boyu bekliyorduk artık geri kalan zaman bizim olacak.
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DH Misafiri 1 yıl
sandisk kalitedir dubaiden aldığım 128 gb extrempro modeli 2 ay sonra bozuldu servise gönderdim anında yenisini gönderdiler ömürboyu garantiliymiş. 243 yazma hızını gerçekten test ettim.
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by_sinekli 2 yıl
7 8 ay evvelsi a101 yada bim'den 16 gb'lık sandisk cruzer glide 3.0 öyle duruyordu, sonra format atmak icap etti win setup kurdum formatı attım, ondan film atayım da tv'de izleyeyim dedim filmi yarısına kadar attı ondan "yazma korumalı hatası" verdi. çok araştırdım çözümü yok çöp oldu.. yani anlayacağınız beş para etmez marka..
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Glorfindel1907 2 yıl
Sandisk iyidir önyargılı olmayın
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asosyal mühendis 2 yıl
sdd yerine bunu mu alsam?
4 tane yeter
18$ zaten (65 tl)
ama vergileri bilmem
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CoreXXX 2 yıl asosyal mühendis
asosyal mühendis

sdd yerine bunu mu alsam?
4 tane yeter
18$ zaten (65 tl)
ama vergileri bilmem

18 dolar neyin fiyatı onu anlamadım. bellekden bahsediyorsan 180 dolar:)
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ALBAY 2 yıl
Piyasanın en hızlı usb bellekleri ve micro sd kartlarını üreten firmayı tipsiz bulanlar olmuş. Bırakın tipsiz olsun tek işini yapsın. Evde 2 tane usb bellek var 32 ve 64gb. Sandisk extreme marka. Usb 3.0 ile jet hızında okuma yazma hızlarına ulaşıyorum. Ayrıca micro sd kart olarak extreme var 64gb. Acayip hızlı. Tavsiye ederim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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der_Kaiser 2 yıl ALBAY
ALBAY
Piyasanın en hızlı usb bellekleri ve micro sd kartlarını üreten firmayı tipsiz bulanlar olmuş. Bırakın tipsiz olsun tek işini yapsın. Evde 2 tane usb bellek var 32 ve 64gb. Sandisk extreme marka. Usb 3.0 ile jet hızında okuma yazma hızlarına ulaşıyorum. Ayrıca micro sd kart olarak extreme var 64gb. Acayip hızlı. Tavsiye ederim.

Hocam biz sadece görünüş kısmını ele aldık, yoksa performans konusunda saygımız sonsuz kendilerine.
Ama insan biraz da göze hitap etsin istiyor :)
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acbold 2 yıl
Yüksek kapasiteli, performanslı ve fiyatlı ürünleri kızaklı şekilde satışa sunulması tek beni rahatsız ediyor sanırım. Bu tarz ürünler kalitesiz ve dayanıksız gözüküyor. Toza ve suya dayanıklılık olmasa bile metal kapaklı bir yapıda olsalar daha iyi olur.
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alperen_69 2 yıl
180 dolar olan ürünün kapasitesi ne kadarmış
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dynaturk 2 yıl
SANırsın DISK
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V2 1 yıl dynaturk
dynaturk
SANırsın DISK


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