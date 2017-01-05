SanDisk'ten SSD performansı sunan en hızlı USB bellek

Depolama çözümleri alanındaki ürünleriyle pazarın en önemli oyuncularından olan SanDisk, Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda şu ana kadarki en hızlı yüksek kapasiteli SanDisk Extreme PRO USB 3.1 flaş sürücüsünü görücüye çıkardı.

SSD’nin sahip olduğu hız, kapasite ve güvenirliği USB flaş formunda sunan bellek 420 MB/s’ye varan okuma hızına ve 380 MB/s’ye ulaşan yazma hızlarına çıkabiliyor. Diğer bir deyişle USB 3.1 arayüzü sayesinde 4K çözünürlüğünde bir filmi 15 saniyeden kısa süre içerisinde transfer edebilmek mümkün hale geliyor.

Yüksek boyutlardaki dosyaların taşınmasında güvenli ve hızlı bir çözüm sunan SanDisk Extreme PRO aynı zamanda markanın şu ana kadarki en güçlü USB cihazı olma ünvanına da sahip. SanDisk SecureAccess yazılımıyla 128-bit dosya şifreleme imkanı sağlayan USB belleğin bu ayın sonlarında Amazon ve Best Buy üzerinden 179,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ifade ediliyor.