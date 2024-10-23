TÜBİTAK, KAAN projesi dahil birçok önemli anlaşmalar yaptı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin önde gelen araştırma ve teknoloji kuruluşu TÜBİTAK, savunma sanayi ve uzay teknolojilerinde önemli işbirliklerine imza attı. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirilen bu anlaşmalar, Türkiye'nin stratejik hedeflerine önemli katkılar sağlayacak projeleri kapsıyor.

KAAN için iki imza

TÜBİTAK ve TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) arasında imzalanan anlaşmalar, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’ın gelişiminde kritik rol oynayacak. Proje kapsamında, KAAN için yaşam destek ve patlama önleme sistemlerinin geliştirilmesi sürecinde ikinci aşamaya geçildi. Bu süreç, uçuş testlerinden üretime kadar olan tüm aşamaları kapsayacak ve yurt dışı bağımlılığın önüne geçilerek yerli teknolojiyle büyük bir ekosistem oluşturulacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ arasında imzalanan Bütünleşik İşlemci Ünitesi (BÜİT) sözleşmesiyle, KAAN’ın uçuş kontrol ve görev yönetim platformlarına yönelik detaylı tasarım ve kalifikasyon çalışmaları yürütülecek. Bu çalışmalar, 2028'de envantere girmesi planlanan KAAN Blok-10 uçaklarının temel teknolojilerini oluşturacak.

4 yıllık bir süreyi kapsayan bu sözleşmeyle, KAAN'ın uçuş kontrol ve hava aracı yönetim bilgisayarı, ana yönetim bilgisayarı, görev yönetim bilgisayarları, uçuş kontrol-hava aracı yönetim-görev yönetim aviyonik arayüz birimleri, deterministik ve yüksek hızlı ağ anahtarlama birimleri ve senkronizasyon yönetim birimi detay tasarım ve kalifikasyon çalışmaları tamamlanmış olacak. Türkiye, bu proje sayesinde dünyada 5. nesil savaş uçağı geliştirebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girecek.

ROKETSAN ile "AR-GE İş Birliği Protokolü"

TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN ise yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesine yönelik olarak önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. AR-GE İş Birliği Protokolü, millileştirme çalışmaları, lojistik destek, danışmanlık hizmetleri ve ihracat versiyonu çalışmaları gibi çok geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek işbirliğini kapsıyor.

Tam Boyutta Gör TÜBİTAK BİLGEM ve HAVELSAN arasında MİLGEM Projesi'nin 6-12. gemileri için Mesaj İşletim Sistemi (MİS) tedarikine yönelik yeni bir sözleşme de yapıldı.

Daha önce MİLGEM'in 6-8. gemilerini kapsayan bu anlaşma, 9-12. gemilerin de dahil edilmesiyle genişletildi.

Ay görevi için kritik işbirliği

Tam Boyutta Gör TÜBİTAK UZAY ve Poloptech arasında imzalanan geniş açılı kamera sözleşmesi, Türkiye’nin Ay Görevi’ne yönelik kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Geliştirilecek geniş açılı kamera sistemi, Ay yüzeyinin daha detaylı görüntülenmesini sağlayacak. Bu teknoloji, Türkiye'nin uzay keşiflerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Uçak Gemisi MUGEM’in teknik özellikleri 16 sa. önce eklendi

TÜBİTAK UZAY aynı zamanda TÜRKSAT AŞ, Türkiye'nin uydu ve uzay teknolojilerindeki gelişimini hızlandırmak ve uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırmak amacıyla "Uydu ve Uzay Teknolojileri Alanında İş Birliği Protokolü" imzaladı. Bu işbirliği Türkiye'nin uydu ve uzay teknolojilerindeki yetkinliklerini güçlendirmek ve yeni projelere öncülük etmek amacıyla atılan kritik bir adımı temsil ediyor.

Bataryalarda test süreçleri güçlendirilecek

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ile Test ve Değerlendirme AŞ (TRTEST) arasında ise hücre, modül ve batarya paketi seviyesinde test kabiliyetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışı alanında önemli bir protokol imzalandı. Bu işbirliğinin sektördeki ihtiyaçlara daha etkili çözümler sunarak test sistemlerinin işletilebilirliğini artırması hedefleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

TÜBİTAK, KAAN projesi dahil birçok önemli anlaşmalar yaptı