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    TÜBİTAK, KAAN projesi dahil birçok önemli anlaşmalar yaptı

    TÜBİTAK, Türkiye'nin önde gelen savunma ve teknoloji firmalarıyla uzaydan havacılığa, Ar-Ge'den batarya teknolojilerine kadar çeşitli alanlarda anlaşmalar imzaladığını açıkladı.
    TÜBİTAK, KAAN projesi dahil birçok önemli anlaşmalar yaptı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin önde gelen araştırma ve teknoloji kuruluşu TÜBİTAK, savunma sanayi ve uzay teknolojilerinde önemli işbirliklerine imza attı. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirilen bu anlaşmalar, Türkiye'nin stratejik hedeflerine önemli katkılar sağlayacak projeleri kapsıyor.

    KAAN için iki imza

    TÜBİTAK ve TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) arasında imzalanan anlaşmalar, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’ın gelişiminde kritik rol oynayacak. Proje kapsamında, KAAN için yaşam destek ve patlama önleme sistemlerinin geliştirilmesi sürecinde ikinci aşamaya geçildi. Bu süreç, uçuş testlerinden üretime kadar olan tüm aşamaları kapsayacak ve yurt dışı bağımlılığın önüne geçilerek yerli teknolojiyle büyük bir ekosistem oluşturulacak.

    TÜBİTAK, KAAN projesi dahil birçok önemli anlaşmalar yaptı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ arasında imzalanan Bütünleşik İşlemci Ünitesi (BÜİT) sözleşmesiyle, KAAN’ın uçuş kontrol ve görev yönetim platformlarına yönelik detaylı tasarım ve kalifikasyon çalışmaları yürütülecek. Bu çalışmalar, 2028'de envantere girmesi planlanan KAAN Blok-10 uçaklarının temel teknolojilerini oluşturacak.

    4 yıllık bir süreyi kapsayan bu sözleşmeyle, KAAN'ın uçuş kontrol ve hava aracı yönetim bilgisayarı, ana yönetim bilgisayarı, görev yönetim bilgisayarları, uçuş kontrol-hava aracı yönetim-görev yönetim aviyonik arayüz birimleri, deterministik ve yüksek hızlı ağ anahtarlama birimleri ve senkronizasyon yönetim birimi detay tasarım ve kalifikasyon çalışmaları tamamlanmış olacak. Türkiye, bu proje sayesinde dünyada 5. nesil savaş uçağı geliştirebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girecek.

    ROKETSAN ile "AR-GE İş Birliği Protokolü"

    TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN ise yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesine yönelik olarak önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. AR-GE İş Birliği Protokolü, millileştirme çalışmaları, lojistik destek, danışmanlık hizmetleri ve ihracat versiyonu çalışmaları gibi çok geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek işbirliğini kapsıyor.

    TÜBİTAK, KAAN projesi dahil birçok önemli anlaşmalar yaptı Tam Boyutta Gör
    TÜBİTAK BİLGEM ve HAVELSAN arasında MİLGEM Projesi'nin 6-12. gemileri için Mesaj İşletim Sistemi (MİS) tedarikine yönelik yeni bir sözleşme de yapıldı.

    Daha önce MİLGEM'in 6-8. gemilerini kapsayan bu anlaşma, 9-12. gemilerin de dahil edilmesiyle genişletildi.

    Ay görevi için kritik işbirliği

    TÜBİTAK, KAAN projesi dahil birçok önemli anlaşmalar yaptı Tam Boyutta Gör
    TÜBİTAK UZAY ve Poloptech arasında imzalanan geniş açılı kamera sözleşmesi, Türkiye’nin Ay Görevi’ne yönelik kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Geliştirilecek geniş açılı kamera sistemi, Ay yüzeyinin daha detaylı görüntülenmesini sağlayacak. Bu teknoloji, Türkiye'nin uzay keşiflerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

    TÜBİTAK UZAY aynı zamanda TÜRKSAT AŞ, Türkiye'nin uydu ve uzay teknolojilerindeki gelişimini hızlandırmak ve uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırmak amacıyla "Uydu ve Uzay Teknolojileri Alanında İş Birliği Protokolü" imzaladı. Bu işbirliği Türkiye'nin uydu ve uzay teknolojilerindeki yetkinliklerini güçlendirmek ve yeni projelere öncülük etmek amacıyla atılan kritik bir adımı temsil ediyor.

    Bataryalarda test süreçleri güçlendirilecek

    TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ile Test ve Değerlendirme AŞ (TRTEST) arasında ise hücre, modül ve batarya paketi seviyesinde test kabiliyetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışı alanında önemli bir protokol imzalandı. Bu işbirliğinin sektördeki ihtiyaçlara daha etkili çözümler sunarak test sistemlerinin işletilebilirliğini artırması hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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