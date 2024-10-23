TÜBİTAK, KAAN projesi dahil birçok önemli anlaşmalar yaptı

- KAAN için iki imza
- ROKETSAN ile "AR-GE İş Birliği Protokolü"
- Ay görevi için kritik işbirliği
- Bataryalarda test süreçleri güçlendirilecek
- Yorumlar
KAAN için iki imza
TÜBİTAK ve TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) arasında imzalanan anlaşmalar, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’ın gelişiminde kritik rol oynayacak. Proje kapsamında, KAAN için yaşam destek ve patlama önleme sistemlerinin geliştirilmesi sürecinde ikinci aşamaya geçildi. Bu süreç, uçuş testlerinden üretime kadar olan tüm aşamaları kapsayacak ve yurt dışı bağımlılığın önüne geçilerek yerli teknolojiyle büyük bir ekosistem oluşturulacak.
4 yıllık bir süreyi kapsayan bu sözleşmeyle, KAAN'ın uçuş kontrol ve hava aracı yönetim bilgisayarı, ana yönetim bilgisayarı, görev yönetim bilgisayarları, uçuş kontrol-hava aracı yönetim-görev yönetim aviyonik arayüz birimleri, deterministik ve yüksek hızlı ağ anahtarlama birimleri ve senkronizasyon yönetim birimi detay tasarım ve kalifikasyon çalışmaları tamamlanmış olacak. Türkiye, bu proje sayesinde dünyada 5. nesil savaş uçağı geliştirebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girecek.
ROKETSAN ile "AR-GE İş Birliği Protokolü"
TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN ise yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesine yönelik olarak önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. AR-GE İş Birliği Protokolü, millileştirme çalışmaları, lojistik destek, danışmanlık hizmetleri ve ihracat versiyonu çalışmaları gibi çok geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek işbirliğini kapsıyor.
Daha önce MİLGEM'in 6-8. gemilerini kapsayan bu anlaşma, 9-12. gemilerin de dahil edilmesiyle genişletildi.
Ay görevi için kritik işbirliği
TÜBİTAK UZAY aynı zamanda TÜRKSAT AŞ, Türkiye'nin uydu ve uzay teknolojilerindeki gelişimini hızlandırmak ve uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırmak amacıyla "Uydu ve Uzay Teknolojileri Alanında İş Birliği Protokolü" imzaladı. Bu işbirliği Türkiye'nin uydu ve uzay teknolojilerindeki yetkinliklerini güçlendirmek ve yeni projelere öncülük etmek amacıyla atılan kritik bir adımı temsil ediyor.
Bataryalarda test süreçleri güçlendirilecek
TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ile Test ve Değerlendirme AŞ (TRTEST) arasında ise hücre, modül ve batarya paketi seviyesinde test kabiliyetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışı alanında önemli bir protokol imzalandı. Bu işbirliğinin sektördeki ihtiyaçlara daha etkili çözümler sunarak test sistemlerinin işletilebilirliğini artırması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)