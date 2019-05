PC Oyuncusu: Düşük sistemlerde de çalışacak PC oyunları

Kaliteleri ile adından söz ettiren, her PC oyuncusunun mutlaka oynaması gereken oyunları listeledik. Bu oyunlar grafikleri ile olmasa bile içerikleri ile fark yaratmayı başarıyor.

1- Hotline Miami 1-2



Listemizin ilk sırasında tabi ki Hotline Miami var. Piksel piksel grafiklerine bakıp sakın burun kıvırmayın. Bu oyunda kafa patlatma, bıçaklama, ateşli silahlarla düşmanları delik deşik etme gibi şiddetin her türlüsü var. Tamamen yetişkinlere yönelik bir oyun olan Hotline Miami bitmek tükenmek bilmeyen hızlı bir aksiyona sahip.

Harika bölüm tasarımları ve inanılmaz eğlenceli savaş sahneleriyle her oyuncunun aklını başından alacak kadar da iyi. Özellikle oyunun müzikleri sizi büyüleyecektir. Eğer bilgisayarınız eskiyse bu oyunu listenizin ilk sırasına almalısınız.



2- Five Night's at Freddy's Serisi (Chucky)

Neredeyse hesap makinesinin bile çalıştırabileceği bir oyun olan Five Night's at Freddy's’te bir pizzacıda güvenlik görevlisi olarak çalışıyorsunuz. İş yerinizde gündüzleri çocukları eğlendiren oyuncaklar gece psikopata bağlayıp size saldırıyor. Sizin amacınızsa çok basit, enerjinizi iyi kullanmak ve psikopat oyuncakların size ulaşmasını engellemek için kapıları kapatmak.

Neredeyse hesap makinesinin bile çalıştırabileceği bir oyun olan Five Night's at Freddy's'te bir pizzacıda güvenlik görevlisi olarak çalışıyorsunuz. İş yerinizde gündüzleri çocukları eğlendiren oyuncaklar gece psikopata bağlayıp size saldırıyor. Sizin amacınızsa çok basit, enerjinizi iyi kullanmak ve psikopat oyuncakların size ulaşmasını engellemek için kapıları kapatmak. Eğer sabah kadar hayatta kalmayı başarırsanız işinize sonraki gece devam edebiliyorsunuz.



İlk olarak 2014 yılında çıkan bu serinin 4 oyunu yayınlandı ve hepsi de birbirinden manyakça. İnsanlar ne zorluklar altın çalışıyor bu oyunda öğreneceksiniz. Yaa arkadaş insan oyuncaklardan korkar mı diyebilirsiniz. O zaman size eski bir dostu hatırlatalım?



3- Torchlight II



Aksiyon-korku derken PC'de RPG oynamamak olmaz. 2012 yılında çıkmasına karşın bir türlü eskimeyen bir oyun olan Torchlight II, izometrik aksiyon-rpg severlere göre. Birbirinden güzel tasarıma sahip mekanlarda geçen oyun eğlenceli savaş dinamikleri ve co-op desteğiyle beğeninizi kazanacak. Geniş düzlüklerde, zindanlarda, kasabalarda, gece-gündüz, karlı yağmurlu hava demeden açık dünya haritanın tadını çıkaracaksınız.



Hemen hemen her bilgisayarda rahatlıkla çalışabilen Torchlight II, Diablo 3’ün yaşattığı hayalkırıklığını yok edecek kadar iyi. Oyunda son derece detaylı karakter özelleştirmeleri, evcil hayvana sahip olma, hatta dinamitle balık avlama bile var. Güzel bir aksiyon-rpg arıyorsanız Torchlight 2 kaçmaz.



4- Path of Exile

Eğer bilgisayarınız Torchlight 2'den daha iyi grafikleri de kaldırırsa Free-to-Play bir oyun olarak hayranlığımızı kazanan Path of Exile da listenize girmeli. F2P olmasına karşın para harcamadan da rahatlıkla oynanabilen bu macera karanlık bir dünyaya, ilgi çekici mekanlara ve zevkli savaşlara sahip. Pasif ustalık sistemi ve mücevherlere dayanan yetenek sistemiyle çok detaylı karakterler de tasarlayabiliyoruz. Zaten oyun o kadar derin ki aylarca başından kalkamayacaksınız. Yeni ek paketlerle oyunun oynanış süresi de uzayacaktır.



Diablo 3’te bulamadığınız neredeyse her şey Path of Exile’da var. Bu oyun hardcore oyuncular tarafından hardcore oyuncular için tasarlanmış. İnsan bazen bu kadar güzel bir oyunun ücretsiz olmasına şaşırıyor.



5- Technobabylon

Eğer grafik benim için hiiç önemli değil; mükemmel bir senaryo, harika tasarıma sahip bir dünya ve kaliteli oynanış dinamikleri istiyorum diyorsanız Technobabylon'u listenize alın.



Konusu 2087 yılında geçen oyun insanların yerini robotların aldığı, arka sokaklarında korkunun kol gezdiği, güvenecek birisini bulmanın zor olduğu bir şehirde geçiyor. 3 farklı karakteri yöneterek kaderin bize karşı oynadığı büyük oyunu ortaya çıkaracağız. Oyun otoritelerinin hayranlığını kazanan bir macera oyunu olan Technobabylon tam anlamıyla dahice. Üstelik oyunun sistem gereksinimleri o kadar düşük ki patatesin bile çalıştırabileceği bu oyunu bilgisayarınız oynatmazsa yapmanız gereken şey gayet basit: (bilgisayarı çöpe at)



6- Mount & Blade: Warband

Türk geliştirici TaleWorlds'ün oyunu olan Mount & Blade: Warband ülkemizin dünyadaki en büyük oyun markası olmayı başardı ve gururumuzu okşadı. Milyonlarca oyuncuyu kendine bağlayan Mount & Blade, oldukça derin oynanış dinamiklerine sahip. Siz de 6 krallıktan birini seçip 64 kişilik savaşlara giriyorsunuz.



Oyunda piyade, okçu ve süvari gibi sınıfları seçerek rakiplerinizi alaşağı edeceksiniz.. Oldukça düşük sistem gereksinimlerine sahip yapım yılın en iyi bağımsız oyunu gibi ödüllere layık görüldü. Yani Mount & Blade: Warband denenmeyi kesinlikle hak ediyor. Eğer bu harika oyunu oynamadıysanız şu an oldukça uygun fiyata alabilirsiniz.



7- Valkyria Chronicles



Japon RPG'lerini seven-sevmeyen herkesin beğenisini toplayan Valkyria Chronicles PS3'ten sonra PC'de de oyuncuların büyük beğenisini kazandı. Oyunumuz Avrupa'da İmparatorluk ve Federasyon adlı iki kurgusal düşmanın mücadelesini konu edinmiş. SEGA'nın strateji ve rpg öğelerini bir araya getirdiği bu oyunda 30 farklı mekanda savaşıyor ve çevreyi kendi avantajımıza çevirecek şekilde kullanıyoruz.

100’ün üzerinde özelleştirilebilir karaktere sahip oyunda kendi takımımızı oluştururken de tonla seçeneğimiz var. SEGA’nın “Canvas” adlı oyun motoruyla geliştirdiği yapım anime tadı grafikleri ve harika savaş animasyonlarıyla görsel yönden de zengin. PC’de farklı bir tat arayan rpg severler bu oyunu deneyebilir.



8- Shadowrun Returns



2054 yılına büyü ve teknolojinin bir arada olduğu dünyaya hoş geldiniz. Siber-punk teması, kendine özgü renk paleti ve çevre tasarımlarına sahip Shadowrun: Returns, PC oyuncularının büyük beğenisini kazanmıştı. İzometrik kamera açısına sahip oyun belki görsel yönden çok fazla bir şey sunmuyor. Buna karşın oyunun dünyasına dalıp gidiyorsunuz.

Sıra tabanlı ve taktiksel bir oynanışa sahip maceramız ilgi çekici görev yapısı ve gizemleri ile türü sevenlerin favorisi oldu. Bu oyunda elfler, troller, ork’lar ve cüceleri yoldaşımız yapıp tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz. Düşük sistem gereksinimleri ve fiyatıyla Shadowrun: Returns başlayınca bırakamayacağınız bir yapım. Eğer karalık atmosfere sahip oyunlara ilginiz varsa Shadowrun dünyasına adım atabilirsiniz.



9- Shovel Knight

Shovel Knight da tıpkı Hotline Miami gibi grafiklerine bakıp burun kıvırmamamız gereken bir yapım. Bu klasik aksiyon-platform oyunu zorlu oynanış dinamikleriyle sizi çıldırtabilir. Hardcore oyunculara göre olan Shovel Knight özellikle boss savaşlarıyla sizi zorlayacaktır. Ne de olsa şövalyemiz elinde bir kürekle savaşıyor.

El çabukluğunun yanında zekice hareketler de yapmanız gereken oyun 8-bit olmasına rağmen oldukça sevimli karakterlere de sahip. Eğer eski tarz platform oyunlarını unutamadıysanız bu oyun tam size göre.



10- Amnesia: The Dark Descent

Korku oyunlarına yepyeni bir soluk getiren Amnesia bize çaresizliğin ne demek olduğunu öğretti. Elimizde herhangi bir silah olmadan düşmanlardan kaçarak ve saklanarak ilerlediğimiz oyun kaç oyuncuyu çıldırttı kim bilir. Oyun boyunca bir yandan vücut sağlımızı, bir yandan da akıl sağlığımızı korumaya çalışıyoruz.

Üstelik Amnesia’nın amacı sadece korkutmak değil, aynı zamanda düşündürmek. Oyunda düşündükçe ve bulmacaları çözdükçe karakterimizin akıl sağlığı da yerine geliyor. Hem korkmak, hem de düşünmek istiyorsanız Amnesia: Dark Decent kaçmaz. Çünkü bu oyun kendi türünde eşsiz bir deneyim sunuyor.



Belki bu oyunların hepsi size göre olmayabilir, ama eminim ki bu oyunlar arasında çok sevdiğiniz yapımlar da çıkacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.