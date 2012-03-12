PNY, Pro-Elite SDHC kartlarını satışa sunuyor

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Donanım üreticisi PNY, özellikle fotoğrafçıların ilgisini çekecek olan iki yeni hafıza kartını satışa sunmaya hazırlanıyor. PNY'nin Pro-Elite sınıfında ürettiği hafıza kartları kullanıcılara 35 MB/s'e kadar yazma ve 50 MB/s'ya kadar okuma hızları sunuyor.
PNY'nin 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı depolama alternatifi sunan kartlar 25$ ve 40$'lık fiyat etiketiyle satışa sunacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dikkat ettim,
Kamera üretici sitelerindeki teknik verilerde
bu model hafıza kartına en fazla şu hızda yazabilir diye bir bilgi yok.
Bilen varsa lütfen söyleyebilir mi?
600-900 TL aralığında yaygın olarak satılan
SLR-Like kameraların bir karta yazabileceği en yüksek hız nedir?