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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PNY, Pro-Elite SDHC kartlarını satışa sunuyor

7 yıl
1,7b
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Donanım üreticisi PNY, özellikle fotoğrafçıların ilgisini çekecek olan iki yeni hafıza kartını satışa sunmaya hazırlanıyor. PNY'nin Pro-Elite sınıfında ürettiği hafıza kartları kullanıcılara  35 MB/s'e kadar yazma ve 50 MB/s'ya kadar okuma hızları sunuyor. 
PNY'nin 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı depolama alternatifi sunan kartlar 25$ ve 40$'lık fiyat etiketiyle satışa sunacak. 

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E_Aydin35 7 yıl
25-40 ı görüyorum aa fiyat uygun dolar işaretini[ $ ] görüyorum fikrim değişiyor.. :)
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suluuguru 7 yıl
Peki her makine bu karta 35 MB/s hızında yazabilecek mi?
Dikkat ettim,
Kamera üretici sitelerindeki teknik verilerde
bu model hafıza kartına en fazla şu hızda yazabilir diye bir bilgi yok.
Bilen varsa lütfen söyleyebilir mi?
600-900 TL aralığında yaygın olarak satılan
SLR-Like kameraların bir karta yazabileceği en yüksek hız nedir?
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createemir 7 yıl
PNY PS Vita için kart geliştirse çok güzel kazanç elde eder.
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xLmNt13 7 yıl
720 p için en az class 6 kart kullanmak gerekiyor. 1080 p içinse 25-30 mb/s kart lazım. 200 tl ve üzeri fotograf makinesi kullananlar en az class 6 öneriyorum. resimlerde gezerken bile fark hissediliyor.
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sertacarslan 7 yıl
MicroSD'de de aynı performansı yakalasalar süper olacak.
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söny 7 yıl
40dolar vita hafıza kartları bu kadar değilmiydi yahu fiyatı biraz pahalı geldi ama bu ürün için galiba normal
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