PNY, Pro-Elite SDHC kartlarını satışa sunuyor

Donanım üreticisi PNY, özellikle fotoğrafçıların ilgisini çekecek olan iki yeni hafıza kartını satışa sunmaya hazırlanıyor. PNY'nin Pro-Elite sınıfında ürettiği hafıza kartları kullanıcılara 35 MB/s'e kadar yazma ve 50 MB/s'ya kadar okuma hızları sunuyor.



PNY'nin 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı depolama alternatifi sunan kartlar 25$ ve 40$'lık fiyat etiketiyle satışa sunacak.