PNY fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 580 XLR8 OC modelini duyurdu

PNY yüksek performanslı ekran kartı arenası için hazırladığı GeForce GTX 580 XLR8 OC modelini Avrupa pazarına sundu. Referans tasarımı baz alan ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen kart, gücünü 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 grafik yongasından güç alıyor.

384-bit bellek veri yolu desteğine, 512 CUDA çekirdeğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı 805MHz GPU, 1610MHz paralel işlemci ve 4200MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve uyumlu anakartlarda üç yollu SLI kurulumuna olanak tanıyabilen ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Üç yıllık garanti ile gelen PNY GTX 580 XLR8'in tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 489 Avro.