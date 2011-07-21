PNY fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 580 XLR8 OC modelini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
PNY yüksek performanslı ekran kartı arenası için hazırladığı GeForce GTX 580 XLR8 OC modelini Avrupa pazarına sundu. Referans tasarımı baz alan ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen kart, gücünü 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 grafik yongasından güç alıyor.
384-bit bellek veri yolu desteğine, 512 CUDA çekirdeğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı 805MHz GPU, 1610MHz paralel işlemci ve 4200MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve uyumlu anakartlarda üç yollu SLI kurulumuna olanak tanıyabilen ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerini kullanıyor.
Üç yıllık garanti ile gelen PNY GTX 580 XLR8'in tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 489 Avro.
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Bi lighting değil belki ama fiyat açısından ucuz olursa ki arada 300tl yakın fark olursa niye bu olmasın ayrıca arkadaşlar şunu belirtiyim blower fanı özlüyorum zaman zaman eğerki özel tasarım soğutucu olup ince yapılı bi fan varsa kartda hakikaten blower fanları aratmıyo hatta geçiyo ama normal kalınlıkta 9cm normal bi fan kulanılırsa ozaman sorun yok. ama bu seferde kart 3 slot oluyo...
dediğinize kısmen katılıyorum, fiyatlandırma iyi olursa alıcısı olabilir... Zotac'ın referans tasarım soğutucuyla çıkarttığı 580 amp! modelinden ucuz olabilirse gönül rahatlığıyla tercih edilebilir... Yanlız blower fan olayına katılmıyorum. Gigabyte'ın windforce ve msi twinfrozr'ın bahsettiğiniz ince fanları bence gayet başarılı. En son zotac gtx 470 kullandım blower fanlı, yük altında hem kartı iyi soğutamıyor hem gürültü çıkarıyor... adam gibi yapınca soğutma 2 slotta olabiliyor... (bkz msi twinfrozr ve gigabyte windforce'lu kartlar) 3 slot soğutma asus ve zotaca var ki her ne kadar soğutma olarak başarılı olsalarda msi ve gigabyte kartlarda arada serinlik ve sessizlik olarak fark yok...
EKLEME: Tabi bu dediğim overclockçular için geçerli. Normal kullanıcılar için değil.