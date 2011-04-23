PNY sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 XLR8 Enthusiast Edition modelini gösterdi

Sıvı soğutma çözümleriyle tanınan Asetek'in ilk defa CeBIT 2011'de tanıtılan ekran kartlarına özel yeni soğutucusu, PNY tarafından GeForce GTX 580 modeline uygulandı. XLR8 GTX 580 Enthusiast Edition olarak isimlendirilen yeni model, Asetek'in sıvı soğutma sistemi sayesinde, yüksek hız aşırtma, düşük gürültü ve serin çalışma vaad ediyor.

Bilindiği üzere sıvı soğutma destekli pek çok ekran kartında sadece özel blok kullanılıyor yani bu kartlarda sıvı soğutma uygulamasını hayata geçirebilmek için aynı zamanda kurulu bir sıvı soğutma sistemine sahip olmanız gerekiyor ancak Asetek'in yeni çözümü, pompa ve radyatörü de içeren komple bir paket olduğu için kutudan çıkardığını gibi kullanabiliyorsunuz.

PNY'nin XLR8 GTX 580 Enthusiast Edition modeli için hazırlanan video, kartın hem standart hızlardaki durumunu ve hem de hız aşırtma ile çıkılan yüksek hızlardaki termal karakteristiğini gözler önüne seriyor. 120mm çapında radyatöre sahip olan sıvı soğutma sistemi ile standart hızlarda (772/1544/4008 MHz > GPU/paralel işlemci/bellek) yapılan Furmark testinde kartın 45.8 dereceyi geçmediği dolayısıyla referans tasarımlı modelden ciddi oranda daha serin ve 5 dbA seviyesinde daha sessiz çalıştığı bildirildi.

Hız aşırtma ile yapılan testlerde ise kartın grafik işlemci hızı 995MHz'e, paralel işlemci hızları 1846MHz'e ve bellekleri de 4400MHz'e yükseltildi. Bu hızlarda yapılan Furmark testinde de kartın 52 dereceye civarında seyrettiği ve gürültü oranın 34.6 dbA seviyesinde olduğu belirtilirken, bu seviye hızlar için önemli bir sonuç elde edildiği bildirildi.

Asetek'in yeni sıvı soğutma sistemi ile hız aşırtma konusunda iddialı olacak gibi görünen PNY XLR8 GTX 580 Enthusiast Edition için saat hızları kesinleşmiş değil. 512x paralel işlem birimine, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip kartın yakında çıkması beklenirken fiyatı hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.

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