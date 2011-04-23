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PNY sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 XLR8 Enthusiast Edition modelini gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,4b
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21
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PNY sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 XLR8 Enthusiast Edition modelini gösterdi
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Sıvı soğutma çözümleriyle tanınan Asetek'in ilk defa CeBIT 2011'de tanıtılan ekran kartlarına özel yeni soğutucusu, PNY tarafından GeForce GTX 580 modeline uygulandı. XLR8 GTX 580 Enthusiast Edition olarak isimlendirilen yeni model, Asetek'in sıvı soğutma sistemi sayesinde, yüksek hız aşırtma, düşük gürültü ve serin çalışma vaad ediyor.

Bilindiği üzere sıvı soğutma destekli pek çok ekran kartında sadece özel blok kullanılıyor yani bu kartlarda sıvı soğutma uygulamasını hayata geçirebilmek için aynı zamanda kurulu bir sıvı soğutma sistemine sahip olmanız gerekiyor ancak Asetek'in yeni çözümü, pompa ve radyatörü de içeren komple bir paket olduğu için kutudan çıkardığını gibi kullanabiliyorsunuz.

PNY'nin XLR8 GTX 580 Enthusiast Edition modeli için hazırlanan video, kartın hem standart hızlardaki durumunu ve hem de hız aşırtma ile çıkılan yüksek hızlardaki termal karakteristiğini gözler önüne seriyor. 120mm çapında radyatöre sahip olan sıvı soğutma sistemi ile standart hızlarda (772/1544/4008 MHz > GPU/paralel işlemci/bellek) yapılan Furmark testinde kartın 45.8 dereceyi geçmediği dolayısıyla referans tasarımlı modelden ciddi oranda daha serin ve 5 dbA seviyesinde daha sessiz çalıştığı bildirildi.

Hız aşırtma ile yapılan testlerde ise kartın grafik işlemci hızı 995MHz'e, paralel işlemci hızları 1846MHz'e ve bellekleri de 4400MHz'e yükseltildi. Bu hızlarda yapılan Furmark testinde de kartın 52 dereceye civarında seyrettiği ve gürültü oranın 34.6 dbA seviyesinde olduğu belirtilirken, bu seviye hızlar için önemli bir sonuç elde edildiği bildirildi.

Asetek'in yeni sıvı soğutma sistemi ile hız aşırtma konusunda iddialı olacak gibi görünen PNY XLR8 GTX 580 Enthusiast Edition için saat hızları kesinleşmiş değil. 512x paralel işlem birimine, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip kartın yakında çıkması beklenirken fiyatı hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.

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PNY sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 XLR8 Enthusiast Edition modelini gösterdi
Tam Boyutta Gör

PNY sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 XLR8 Enthusiast Edition modelini gösterdi
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alpa07 8 yıl
bence soğutucu üreten firmalar bu sıvı soğutma yapıp ayrı satsa iyi pra kaldırır
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LGatakan 8 yıl
saçma sapan birşey olmuş bence ama gene de teknolojik gelişmeler iyidir
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theboy32 8 yıl
Sıradışı :=)
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ironblood19 8 yıl
"asetek thermal management Done Right"

aynı DX11 Done right demiş gibi


bence güzel olmuş....

2 slot tan fazla yer kaplamasın, kasamın dışına-içine radyatör yerim var diyene
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Rock_Rage 8 yıl
ghost recon advanced
gerçektende dehşet gibi bi kart bakalım kimlere nasip olacak daha halen 6990 alan kimseye rastlıyamadık sanırım kimsenin parası yok

Forumda 5970 satanların bazıları 6990 aldıkları için satıyorlardı yani alan var ama gosteren pek yok suan.
SAYGILARLA
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eeevrim 8 yıl
Sırf sıvı soğutması olduğu için bir üst model invdia ekran kartıyla aynı fiyattan satışa çıkarılırsa cazibesini kaybedebilir...
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leech 8 yıl
Güzel olmuşa benziyor, fiyatı belirleyici etken olucaktır
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İstan34bul 8 yıl
Tr ye gelmiyor gelsede 1450tl olur
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mundt 8 yıl
Gevur yapıyor abi :)
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Tolgá 8 yıl
995MHz-1846MHz-4400 mhzde 52 derece müthiş değerler
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Tony Tony 8 yıl

Tolgá

995MHz-1846MHz-4400 mhzde 52 derece müthiş değerler

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timramon 8 yıl
lnfoman
Uzay kasa :)OC ile 64 derece güzel sıcaklık. Peki ya: 1- Oda sıcaklığı? (Adamın 1 T-Shirt 1 İnce kazak 1 Önlük giydiği ortam 20C nin üstünde olamaz:) ) 2- Kasa montaj sonrası?

Bazı kasalar uzay montajdan daha serin tuttabiliyor sistemi. DH nin incelemelerinde görmüştüm..
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infom@n 8 yıl
mumak
sıvı soğutmanın yanında normal soğutmada var sanırım kartın üzerindeki fan değilmi ben yanlışmı görüyorum

Evet, her ikisi de var:)Yanlış anlamadıysam geçiş yapmakta mümkün.
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mumak 8 yıl
sıvı soğutmanın yanında normal soğutmada var sanırım kartın üzerindeki fan değilmi ben yanlışmı görüyorum
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