PNY sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 XLR8 modellerinin satışına başladı

Donanım üreticisi PNY, resmi tanıtımını Haziran ayında yaptığı sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 modellerinin satışına başladı. Referans tasarımlı GeForce GTX 580 ile kıyaslandığında %10 daha güçlü, %30 da daha serin çalıştığı ifade edilen XLR8 serisi yeni ekran kartlarında, Asetek firması tarafından geliştirilen ve bakım gerektirmeyen sıvı soğutma sistemi kullanılıyor. 120mm çapında fana ve pompaya sahip olan bu soğutucu ile ekran kartlarının sessiz çalışmanın yanında hız aşırtma konusunda da iddialı oldukları ifade ediliyor.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları 384-bit bellek veri yolu desteği, 512 CUDA çekirdeği ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimleri 857MHz'de, paralel işlemcileri 1714MHz'de ve bellekleri de 4212MHz'de görev yapan ekran kartları aynı zamanda çoklu GPU desteği için SLI teknolojisine destek sunuyor ve görüntü aktarımı için iki adet DVI ve Mini HDMI konnektörleriyle geliyorlar. Satışı başlayan yeni kartların arasındaki yegane fark ise standart modele ek olarak diğer modelin ekran kartının yanı sıra işlemci için de sıvı soğutma bloğu içermesi.

PNY yeni ekran kartları için özel bir promosyon da yapıyor. Bu kapsamda kartların ilk müşterilerine Yüksek Hızlı HDMI Mini > HDMI kablosu, özel yapım 8GB XLR "Liquid Cooling" USB bellek ve "Liquid Cooled" logolu t-shirt hediye ediyor. Asetek üretimi su soğutma sistemiyle hız aşırtma konusunda iddialı olan yeni ekran kartlarından standart XLR8 Liquid Cooled GTX 580 modeli 579.99$, işlemci için su soğutma bloğu da içeren XLR8 Liquid Cooled GTX 580 CPU Cooling modeli ise 649.99$ seviyesinden sunuluyor.