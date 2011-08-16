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PNY sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 XLR8 modellerinin satışına başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PNY sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 XLR8 modellerinin satışına başladı
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Donanım üreticisi PNY, resmi tanıtımını Haziran ayında yaptığı sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 modellerinin satışına başladı. Referans tasarımlı GeForce GTX 580 ile kıyaslandığında %10 daha güçlü, %30 da daha serin çalıştığı ifade edilen XLR8 serisi yeni ekran kartlarında, Asetek firması tarafından geliştirilen ve bakım gerektirmeyen sıvı soğutma sistemi kullanılıyor. 120mm çapında fana ve pompaya sahip olan bu soğutucu ile ekran kartlarının sessiz çalışmanın yanında hız aşırtma konusunda da iddialı oldukları ifade ediliyor.
Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartları 384-bit bellek veri yolu desteği, 512 CUDA çekirdeği ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimleri 857MHz'de, paralel işlemcileri 1714MHz'de ve bellekleri de 4212MHz'de görev yapan ekran kartları aynı zamanda çoklu GPU desteği için SLI teknolojisine destek sunuyor ve görüntü aktarımı için iki adet DVI ve Mini HDMI konnektörleriyle geliyorlar. Satışı başlayan yeni kartların arasındaki yegane fark ise standart modele ek olarak diğer modelin ekran kartının yanı sıra işlemci için de sıvı soğutma bloğu içermesi.
PNY yeni ekran kartları için özel bir promosyon da yapıyor. Bu kapsamda kartların ilk müşterilerine Yüksek Hızlı HDMI Mini > HDMI kablosu, özel yapım 8GB XLR "Liquid Cooling" USB bellek ve "Liquid Cooled" logolu t-shirt hediye ediyor. Asetek üretimi su soğutma sistemiyle hız aşırtma konusunda iddialı olan yeni ekran kartlarından standart  XLR8 Liquid Cooled GTX 580 modeli 579.99$, işlemci için su soğutma bloğu da içeren XLR8 Liquid Cooled GTX 580 CPU Cooling modeli ise 649.99$ seviyesinden sunuluyor. 
PNY sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 XLR8 modellerinin satışına başladı
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bocekgrafik 8 yıl
Beyaz at kıçındaki kara sinek gibi olmuş. Referans model üzerine çakma su soğutma. Madem su soğutma yapıyorsun:
1- Kartı tek slota indir
2- Referans tasarım ve su soğutma; bu ikisinin aynı anda olması abesle iştigal
3- Su soğutma bloğunu sanki ekstra birşeymiş sunması da kullanıcıya hakaret resmen.
Olması gereken ise EVGA Hydro Copper 2 gibi bir örnek. Milleti enayi mi sanıyorlar bunlar?
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qoqoCAN 8 yıl
de get :D hayatta almam :D weqeqewqewqwqwq
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Zeytinbey 8 yıl
Türkiyeye çok çok büyük ihtimal gelmeyecek bir kart zaten... Overclock konusundaki iddasını da pratikte bir görsekte inansak...
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OverClocK1ng 8 yıl
İyi de su soğutmanın parasını iyice almışlar. Normalde kardeşim bu kartın üzerinde soğutma yok mu? Vaaar. Kaç paradır maliyeti? Atıyorum 10$. Bu su soğutma kaç paradır bilmiyorum ama su soğutma için 100$ fark alıyorlar zaten. Normalde üzerinde fan ile gelecekti. O da olmadığı için 10$ da düşmesi lazım. Eder 110$. İyi de bu adamlar bu su soğutmayı 80$ a almıyorlardır. Zaten karttan kâr ediyorlar. Bir de su soğutmadan edecekler. Hadi onu da geçtim, işlemci için su soğutma bloğu da olursa 70$ daha artıyor. 70 Dolaaaaaaar. O-haaaa. Nasıl blok öyle. 50$ a ne bloklar var. Bu adamlar karttan kazanıyorlar, üzerinde su soğutma geliyor ondan da kazanıyorlar (110$ a almıyorlardır o soğutmayı) , bir de işlemci için blok da verirsek biraz daha kazanalım diyorlar. Oooh ne güzel..

Yanında t-shirt ve 8Gb bla bla veriyormuş. 8Gb Flash 20 lira. T-Shirt'ün maliyeti ne ki?

İyice abartmışlar. Alacak olan kerizleri bekliyorum...
1 Yanıt Yanıtla +2
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Sajuuk 8 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

İyi de su soğutmanın parasını iyice almışlar. Normalde kardeşim bu kartın üzerinde soğutma yok mu? Vaaar. Kaç paradır maliyeti? Atıyorum 10$. Bu su soğutma kaç paradır bilmiyorum ama su soğutma için 100$ fark alıyorlar zaten. Normalde üzerinde fan ile gelecekti. O da olmadığı için 10$ da düşmesi lazım. Eder 110$. İyi de bu adamlar bu su soğutmayı 80$ a almıyorlardır. Zaten karttan kâr ediyorlar. Bir de su soğutmadan edecekler. Hadi onu da geçtim, işlemci için su soğutma bloğu da olursa 70$ daha artıyor. 70 Dolaaaaaaar. O-haaaa. Nasıl blok öyle. 50$ a ne bloklar var. Bu adamlar karttan kazanıyorlar, üzerinde su soğutma geliyor ondan da kazanıyorlar (110$ a almıyorlardır o soğutmayı) , bir de işlemci için blok da verirsek biraz daha kazanalım diyorlar. Oooh ne güzel..

Yanında t-shirt ve 8Gb bla bla veriyormuş. 8Gb Flash 20 lira. T-Shirt'ün maliyeti ne ki?

İyice abartmışlar. Alacak olan kerizleri bekliyorum...


MSI 580 Lightning dururken zaten alınmaz
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IceRulez 8 yıl
2 tane alırın sli yapılır gtx 590'dan yüksek performans elde edilir
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Sajuuk 8 yıl
Güzelmiş. Şu su soğutma şeyini içinde bulunduran kartlara hastayım zaten. 2 yıl sonra kesinlikle bunlar hem yaygınlaşır alacağım
İşlemci için olanını bile veriyorlar... Vay be o da güzel
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Özgür Güneş 8 yıl
pahalı bence, değmez, sadece marka cinsliği olanlar için üretilmiş olan bir sistem, tutmaz, isteyen su soğutma yapar zaten.
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