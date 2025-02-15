Nvidia, DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu
Kaçıranlar için Nvidia DLSS ve Reflex için, oyun performansını artırmaya yönelik yapay zeka teknolojileri diyebiliriz. Derin öğrenme destekli süper-örnekleme (DLSS) ile birlikte, oyunu düşük bir çözünürlükte oynasanız dahi, yapay zeka destekli DLSS teknolojisiyle birlikte kareler önceden oluşturuluyor ve çözünürlük farkını hissetmemeniz sağlanıyor.
Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre Indiana Jones and the Great Circle, The First Berserker: Khazan, Ninja Gaiden 2 Black, Ambulance Life: A Paramedic Simulator, FF7 Rebirth ve Level Zero: Extraction dahil 6 oyun daha DLSS kütüphanesindeki yerini almaya hazırlanıyor. Ayrıca bu listenin önümüzdeki haftalarda tekrar güncelleneceğini hatırlatalım.
Bu oyunlara ek olarak DLSS 4.0, Awowed, Star Wars Outlaws, Kingdom Come Deliverance II, Alan Wake 2, Cybeprounk 2077 ve Hogwarts Legacy dahil birden fazla yapımda artık erişilebiliyor.
- The First Berserker: Khazan
- NINJA GAIDEN 2 Black
- Ambulance Life: A Paramedic Simulator
- FINAL FANTASY VII REBIRTH
- Level Zero: Extraction
- Indiana Jones and the Great Circle
Daha önce belirttiğimiz gibi Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartlarıyla birlikte DLSS 4.0'ı duyurdu. DLSS 4.0, RTX 40 serisi GPU'larla çalışacak olsa da, çoklu kare oluşturma özelliğini almayacak. Bununla birlikte, şirketin RTX 50 serisinde yaptığı gibi RTX 40 serisi GPU'lar için kare oluşturma tekniğini de yükselttiğini öğrendik. Bu noktada yeni DLSS sürümünün küçük çaplı FPS artışı, daha düşük VRAM tüketimi ve daha düşük gecikme süreleri sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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