Tam Boyutta Gör Nvidia, yeni tanıtılan DLSS 4.0 teknolojisine ek olarak DLSS kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, DLSS Super Resolution (4.0), Multi-Frame Gen desteği kazanan yeni oyunlar açıklandı. Halihazırda 700'ün üzerinde oyun ve uygulamaya destek sunan teknoloji, şimdi 6 farklı yapımda daha mevcut.

Nvidia, DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

Kaçıranlar için Nvidia DLSS ve Reflex için, oyun performansını artırmaya yönelik yapay zeka teknolojileri diyebiliriz. Derin öğrenme destekli süper-örnekleme (DLSS) ile birlikte, oyunu düşük bir çözünürlükte oynasanız dahi, yapay zeka destekli DLSS teknolojisiyle birlikte kareler önceden oluşturuluyor ve çözünürlük farkını hissetmemeniz sağlanıyor.

Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre Indiana Jones and the Great Circle, The First Berserker: Khazan, Ninja Gaiden 2 Black, Ambulance Life: A Paramedic Simulator, FF7 Rebirth ve Level Zero: Extraction dahil 6 oyun daha DLSS kütüphanesindeki yerini almaya hazırlanıyor. Ayrıca bu listenin önümüzdeki haftalarda tekrar güncelleneceğini hatırlatalım.

Bu oyunlara ek olarak DLSS 4.0, Awowed, Star Wars Outlaws, Kingdom Come Deliverance II, Alan Wake 2, Cybeprounk 2077 ve Hogwarts Legacy dahil birden fazla yapımda artık erişilebiliyor.

The First Berserker: Khazan

NINJA GAIDEN 2 Black

Ambulance Life: A Paramedic Simulator

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Level Zero: Extraction

Indiana Jones and the Great Circle

Daha önce belirttiğimiz gibi Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartlarıyla birlikte DLSS 4.0'ı duyurdu. DLSS 4.0, RTX 40 serisi GPU'larla çalışacak olsa da, çoklu kare oluşturma özelliğini almayacak. Bununla birlikte, şirketin RTX 50 serisinde yaptığı gibi RTX 40 serisi GPU'lar için kare oluşturma tekniğini de yükselttiğini öğrendik. Bu noktada yeni DLSS sürümünün küçük çaplı FPS artışı, daha düşük VRAM tüketimi ve daha düşük gecikme süreleri sunuyor.

