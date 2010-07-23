PQI, 64GB kapaisteli CompactFlash bellek kartını duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi PQI, mevcut ürün gamını 64GB kapasiteli yeni bir CompactFlash bellek kartıyla genişletiyor. DSLR kamera kullanan profesyonel fotoğrafçılar için geliştirilen, yeni bellek kartı, 600x performans derecelendirmesine sahip olan yüksek performanslı versiyonunda 90MB/saniye hızında dosya transferi gerçekleştirebiliyor.

ECC hata doğrulama özelliğine de sahip olan 64GB kapasiteli CompactFlash bellek kartının ömür boyu garanti ile satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.