PQI'dan kredi kartı büyüklüğünde USB bellek: i512

PQI (Power Quotient International), i512 adını verdiği NAND flash tabanlı yeni sürücüsünü duyurdu. Kredi kartı büyüklüğünde olan ve gizlenebilir USB konnektörüne sahip olan sürücü, sadece 3mm'lik kalınlığı ile dikkat çekmeyi başarıyor. USB 1.1 ve 2.0 ara birimleriyle uyumlu olan i512'de tasarım ince olması için PQI firmasının, Intelligent Stick adını verdiği özel bir teknoloji kullandığı ve ürünün hem suya hem de darbelere karşı dayanıklı olduğu belirtildi.

4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine sahip olan i512'nin ömür boyu garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.