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PQI'dan kredi kartı büyüklüğünde USB bellek: i512

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,7b
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5
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PQI (Power Quotient International), i512 adını verdiği NAND flash tabanlı yeni sürücüsünü duyurdu. Kredi kartı büyüklüğünde olan ve gizlenebilir USB konnektörüne sahip olan sürücü, sadece 3mm'lik kalınlığı ile dikkat çekmeyi başarıyor. USB 1.1 ve 2.0 ara birimleriyle uyumlu olan i512'de tasarım ince olması için PQI firmasının, Intelligent Stick adını verdiği özel bir teknoloji kullandığı ve ürünün hem suya hem de darbelere karşı dayanıklı olduğu belirtildi.

4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine sahip olan i512'nin ömür boyu garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.


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koxp94 9 yıl
hani USB3 desteği yok mu
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=lachesis= 9 yıl

koxp94

hani USB3 desteği yok mu

32 gb yanında iyi giderdi usb 3.0
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sertacaygun 9 yıl
Batuist; Ben de düşündüm fakat "sıkışmaya" dayanacağını düşünmüyorum. Darbe ile cüzdanda sıkışması farklı şeyler bence. Yoksa çok güzel olurdu.
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Batuist 9 yıl
harika.. koy cüzdanına kalabalık etmesin..
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WinteR 9 yıl
Kredi kartlarının da tasarım ve boyutlarının tekrar hazırlanma zamanı geldi.
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