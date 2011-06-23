PS Vita'nın ABD pazarına çıkışı gecikiyor

Sony’nin PSP'nin devamı olarak ürettiği ve merakla beklenen yeni taşınabilir oyun konsolu PS Vita'yı E3 2011 fuarında tüm dünyaya tanıtmıştı. 4 çekirdekli işlemcisi, WiFi/3G modülü, six-axis hareket sensörü, ön/arka kamerası ve 5 inçlik OLED dokunmatik ekranıyla PS3 kalitesindeki oyunları oynatma sözü veren PS Vita, Party adlı sosyal ağıyla oyuncuların birbiriyle sohbet etmelerine de imkan veriyor.

PS Vita konsolunun muhtemel çıkış tarihi sonbahardaki tatil sezonu olarak açıklanmıştı. Kasım ayının sonlarından başlayan ve Noel zamanına kadar devam eden tatil sezonunda teknolojik ürünler dahil pek çok sektörde uygun indirimler yapılıyor. Teknoloji firmaları özellikle yeni ürünlerin piyasaya çıkış tarihi için tatil sezonunu tercih ediyor. Böylece ilk satışlar oldukça yüksek olabiliyor.

Ancak son gelen haberler PS Vita'nın ABD'de tatil sezonuna yetişmeyeceği yönünde. Ürün için ön sipariş toplamaya başlayan Amazon dağıtım tarihini ise 2012 Ocak ayı olarak gösteriyor. Daha önce İngiltere'de 4 Kasım'da satışa sunulacağı tahminleri güçlenince ABD için de yakın bir tarih ihtimali ortaya çıkmıştı. Bu durumda PS Vita'nın en geç 31 Aralık'ta ABD'de satışa sunulacağı belirtiliyor. Avrupa ve ABD arasında da 2 aylık bir fark ortaya çıkmış oluyor.

PS Vita piyasaya çıktığında Uncharted, Little Big Planet ve sürüm adı tam belli olmayan Bioshock oyunları da yeni konsolu bekliyor olacak. Ardından diğer firmaların iddialı oyunları da yeni konsol için satışa sunulacak. Amazon üzerinden WiFi modeli için 249$, 3G-WiFi modeli için ise 299$ karşılığında ön sipariş vermek mümkün.