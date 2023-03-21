The Sims 4 hileleri (Para, kariyer ve eşya kodları)

- Sims 4 hileleri 💬
- Sims 4 para hilesi 🤑
- Sims 4 ilişki hilesi 💞
- Sims 4 ikiz bebek hilesi 👶
- Sims 4 eşya, inşa hileleri 🏡
- Sims 4 yetenek (level) hilesi ⬆️
- Sims 4 kariyer hileleri 🤝
- Sims 4 romantik ve arkadaşlık hilesi ❤️
- Sims 4 üniversite hilesi 🎓
- Sims 4 vampir hileleri 🧛
- Sims 4 mevsim hilesi ☀️
- Sims 4 enerji, ihtiyaç hilesi ⚡️
- Sims 4 veteriner kliniği hileleri 🐶
- Sims 4 ünlü olma hilesi 🎤
- Sims mobile hileleri 📲
- Sims 4 hileleri aktif etme ⌨️
- Sims 4 hile kodları nasıl kullanılır?
- Yorumlar
Sims 4 hileleri, oyunu tam olarak istediğiniz gibi oynamanızı sağlar. The Sims 4, elbette kendi başına çok eğlenceli ancak Sim’lerin hayatları çeşitli kısıtlamalarla sürüyor. Sims 4 hile kodları ile Sim’lerin hayatlarını özgürce yaşamalarını sağlayabilirsiniz. Sims 4 para hilesi gibi ilerlemek için en çok ihtiyacınız duyacağınız tüm komutlar burada. The Sims 4 hileli oynamak çok daha keyifli!
Sims 4 hileleri 💬
Sims 4 para hilesi 🤑
- kaching: 1000 sims parası kazandırır.
- rosebud: 1000 sims parası kazandırır.
- motherlode: 50000 sims parası kazandırır.
- Money: istediğiniz kadar para kazandırır.
- FreeRealEstate on: bu bölgedeki tüm arsalar ücretsiz olur.
- household.autopay_bills false: aylık fatura ödemeleri yapmazsınız.
Sims 4 ilişki hilesi 💞
- Cheat Need > Make Happy: Sim’leri mutlu yapar.
- Cheat Need > Enable Need Decay or Disable Need Decay: Sim’lerin ihtiyaç değişikliklerini durdurur.
- Reset Object: Sim ve nesnelerin durumunu sıfırlar.
- Add to Family: Ailenize Sim ekler.
- Modify in CAS: Sim’i değiştirmenizi sağlar.
- Make Dirty or Make Clean: Nesneyi temizler veya kirletir.
- Teleport Sim: Sim’i seçtiğiniz bir yere taşır.
- Make head: Herhangi bir öğeyi Sim’in kafası yapar.
Sims 4 ikiz bebek hilesi 👶
Sims 4’te herhangi bir hamileliğin ikizle sonuçlanma ihtimali çok düşüktür. İkiz olma olasılığı %10, üçüz olma olasılığı %1 civarındadır. Ancak, ikiz doğum şansını artırmanın birkaç yolu var. Ödül mağazasında 3000 puana doğurganlık puanını alarak, Sim’e masaj yeteneği kazandırıp ikizler isteyen Sim’e doğurganlık masajı yapmasını sağlamak, doğurganlık iksiri gibi Sims 4’te ikiz bebek edinme şansınızı artıracak pek çok yol var.
Sims 4 eşya, inşa hileleri 🏡
- modebb.moveobjects: Öğeleri istediğiniz yere koymanızı sağlar.
- bb.showhiddenobjects: Gizli nesneleri ortaya çıkarır ve satın almanızı sağlar.
- bb.enablefreebuild: İstediğiniz yere inşa etmenizi sağlar.
- bb.ignoregameplayunlocksentitlement: Belli kariyerlerde açılan öğeleri almanızı sağlar.
Sims 4 yetenek (level) hilesi ⬆️
- stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10 - Yemek yapma
- stats.set_skill_level Major_Charisma 10 - Karizma
- stats.set_skill_level Major_Comedy 10 - Komiklik
- stats.set_skill_level Major_Fishing 10 - Balık tutma
- stats.set_skill_level Skill_Fitness 10 - Spor
- stats.set_skill_level Major_Gardening 10 - Bahçıvanlık
- stats.set_skill_level Major_Guitar 10 - Gitar çalma
- stats.set_skill_level Major_Handiness 10 - Maharetlilik
- stats.set_skill_level Major_Logic 10 - Mantık yürütme
- stats.set_skill_level Major_Mischief 10 - Yaramazlık
- stats.set_skill_level Major_Mixology 10 - Miksoloji
- stats.set_skill_level Major_Painting 10 - Resim yapma
- stats.set_skill_level Major_Piano 10 - Piyano çalma
- stats.set_skill_level Major_RocketScience 10 - Roket bilimi
- stats.set_skill_level Major_VideoGaming 10 - Oyun oynama
- stats.set_skill_level Major_singing 10 - Şarkı söyleme
Sims 4 kariyer hileleri 🤝
- careers.promote: Sim terfi eder.
- careers.add_career: Sim yeni bir kariyere başlar.
- careers.remove_career: Sim’in kariyerinden silinir.
- careers.retire: Sim emekli olur.
Sims 4 romantik ve arkadaşlık hilesi ❤️
- relationship.introduce_sim_to_all_others: Sim tüm komşularıyla tanıştırılır.
- relationships.create_friends_for_sim: Sim için arkadaş oluşturulur.
- modifyrelationship [sim ismi] [sim soyadı] [karşı simin adı] [karşı simin soyadı] 100 LTR_Friendship_Main: İki sim anında arkadaş olur.
- modifyrelationship [sim ismi] [sim soyadı] [karşı simin adı] [karşı simin soyadı] 100 LTR_Romance_Main: İki sim romantizm yaşar.
Sims 4 üniversite hilesi 🎓
- traits.equip_trait trait_hsexit_graduate_early: Sim erken mezun olur.
- traits.equip_trait trait_hsexit_graduate_honors: Sim onur derecesiyle mezun olur.
- traits.equip_trait trait_hsexit_dropout: Sim okulu bırakır.
- traits.equip_trait trait_hsexit_expelled: Sim okuldan atılır.
- traits.equip_trait trait_hsexit_graduate_valedictorian: Sim bölüm birincisi olur.
Sims 4 vampir hileleri 🧛
- traits.equip_trait trait_occultvampire: Sim anında vampir olur.
- traits.remove_trait trait_occultvampire: Sim vampir özelliklerini yitirir.
- Stats.Set_Stat Commodity_Motive_Visible_Vampire_Power: Vampir gücünü artırır veya azaltır.
- Stats.Set_Stat RankedStatistic_Occult_VampireXP: Vampir deneyim puanını artırır.
Sims 4 mevsim hilesi ☀️
- seasons.advance_season: Bir sonraki mevsime geçer.
- seasons.set_season 0-3: İstenilen mevsime geçilir.
- weather.lightning_strike_here: Sim’in olduğu yere yıldırım düşer.
- weather.request_forecast 1-28: Belirlenen gün sayısı için hava durumu tahmini
Sims 4 enerji, ihtiyaç hilesi ⚡️
- sims.fill_all_commodities: Evdeki herkesin ihtiyaçlarını giderir.
- fillmotive motive_Bladder: Sim’in tuvalet ihtiyacını giderir.
- fillmotive motive_Energy: Sim’in enerji ihtiyacını karşılar.
- fillmotive motive_Fun: Sim’in eğlence ihtiyacını karşılar.
- fillmotive motive_Hunger: Sim’in açlık ihtiyacını giderir.
- fillmotive motive_Hygiene: Sim’in hijyen ihtiyacını giderir.
- fillmotive motive_Social: Sim sosyal olur.
Sims 4 veteriner kliniği hileleri 🐶
- bucks.unlock_perk AdditionalVet_1 true: Ek veteriner #1
- bucks.unlock_perk AdditionalVet_2 true: Ek veteriner #2
- bucks.unlock_perk ReducePetStress true: Evcil hayvanın stresini azaltır.
- bucks.unlock_perk Vetperks_LowerEmployeeTrainingCost true: Çalışan eğitim masraflarını düşürür.
- bucks.unlock_perk Vetperks_LowerChanceBadEvents_Small true: İyi yönetme
Sims 4 ünlü olma hilesi 🎤
- famepoints {number}: Sınırsız şöhret puanı
- increase celebrity level: Sim daha ünlü olur.
Sims mobile hileleri 📲
- Karakterinizin seviyesini yükseltin.
- Günlük yapılacaklar görevlerini tamamlayın.
- Zamanlı görevleri tamamlayın.
- Reklamları izleyerek SimCash kazanabilirsiniz.
Sims 4 hileleri aktif etme ⌨️
- PC’de Ctrl + Shift + C tuşlarına basarak hile menüsünü açın ve “testingCheats true” yazın.
- Xbox One, Xbox Series X/S’te hile menüsünü açmak için, LT + RT + LB + RB tuşlarına basılı tutun ve “testingCheats true” yazın.
- PS4 ve PS5’te hile menüsünü açmak için, L1 + L2 + R1 + R2 tuşlarına basılı tutun. Hileleri aktif etmek için “testingCheats true” yazın.
Yeri gelmişken, Sims 4 hile konsolu kapatma yolunu da paylaşalım. Hile konsolun kapatmak için tekrar Ctrl + Shift + C tuşlarına basın.
Sims 4 hile kodları nasıl kullanılır?
- Oyunu açın ve bir dünyaya girin.
- Hile menüsünü açın.
- testingCheats true yazın ve hile kodunu girin.
- Bitti’ye bastığınızda hile geçerli olacaktır.
Yalnız, Sims 4 ilişki hilesi biraz farklı etkinleştiriliyor; “testingCheats true” yazdıktan sonra Shift tuşuna basılı tutun ve ardından Sim’e tıklayın. İlişki hilelerini yazacağınız menü açılacaktır. Listelenecek çeşitli hileler arasından seçim yapabilirsiniz. Oyundaki diğer hileleri hile konsoluna yazabilirsiniz.
Sims 4 para hilesi başta olmak üzere inşa modunu değiştirme, vampire dönüşme, en iyi Sims 4 hileleri sizlerle paylaştık. Sims 4 hileli oynamak isteyenlerin en çok arayacağı hile kodları burada.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)