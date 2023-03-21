The Sims 4 hileleri (Para, kariyer ve eşya kodları)

Sims 4 hileleri, oyunu tam olarak istediğiniz gibi oynamanızı sağlar. The Sims 4, elbette kendi başına çok eğlenceli ancak Sim’lerin hayatları çeşitli kısıtlamalarla sürüyor. Sims 4 hile kodları ile Sim’lerin hayatlarını özgürce yaşamalarını sağlayabilirsiniz. Sims 4 para hilesi gibi ilerlemek için en çok ihtiyacınız duyacağınız tüm komutlar burada. The Sims 4 hileli oynamak çok daha keyifli!

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Sims mobile hileleri 📲 Tam Boyutta Gör Sims mobile, popüler yaşam simülasyonu serisinin mobil cihazlarda oynanabilen sürümü ve oldukça popüler. Sims 4’ün aksine The Sims Mobile hileli oynanamıyor. Sims mobil oyununda para kazanmak genelde meydan okumaları ve kariyer etkinliklerini tamamlamayı içeriyor. Sims mobile para hilesi olmasa da para kazanmak için şunları yapabilirsiniz: Karakterinizin seviyesini yükseltin.

Günlük yapılacaklar görevlerini tamamlayın.

Zamanlı görevleri tamamlayın.

Reklamları izleyerek SimCash kazanabilirsiniz.

Sims 4 hileleri aktif etme ⌨️ Tam Boyutta Gör The Sims 4 hile kodlarını kullanmak için öncelikle oyunun kendisinde hileleri aktif etmeniz gerekir. Ancak unutmamalısınız ki; Sims 4 hileleri aktif etme işlemi sonrasında başarımlar veya kupalar kapatılır. PC ve konsollarda Sims 4 hile yazma yeri nasıl açılır? adım adım görelim: PC’de Ctrl + Shift + C tuşlarına basarak hile menüsünü açın ve “ testingCheats true ” yazın.

” yazın. Xbox One, Xbox Series X/S’te hile menüsünü açmak için, LT + RT + LB + RB tuşlarına basılı tutun ve “testingCheats true” yazın.

PS4 ve PS5’te hile menüsünü açmak için, L1 + L2 + R1 + R2 tuşlarına basılı tutun. Hileleri aktif etmek için “testingCheats true” yazın. Yeri gelmişken, Sims 4 hile konsolu kapatma yolunu da paylaşalım. Hile konsolun kapatmak için tekrar Ctrl + Shift + C tuşlarına basın.

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Sims 4 hile kodları nasıl kullanılır? Tam Boyutta Gör Sims 4 hileli oynamak için hile konsolunu açmak başlı başına yeterli değil. Sims 4 hilelerini kullanmak için kodları nasıl kullanacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Para hilesi dahil Sims 4 hileleri nasıl kullanılır adım adım görelim: Oyunu açın ve bir dünyaya girin. Hile menüsünü açın. testingCheats true yazın ve hile kodunu girin. Bitti’ye bastığınızda hile geçerli olacaktır. Yalnız, Sims 4 ilişki hilesi biraz farklı etkinleştiriliyor; “testingCheats true” yazdıktan sonra Shift tuşuna basılı tutun ve ardından Sim’e tıklayın. İlişki hilelerini yazacağınız menü açılacaktır. Listelenecek çeşitli hileler arasından seçim yapabilirsiniz. Oyundaki diğer hileleri hile konsoluna yazabilirsiniz.

Sims 4 para hilesi başta olmak üzere inşa modunu değiştirme, vampire dönüşme, en iyi Sims 4 hileleri sizlerle paylaştık. Sims 4 hileli oynamak isteyenlerin en çok arayacağı hile kodları burada.

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