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    The Sims 4 hileleri (Para, kariyer ve eşya kodları)

    Sims 4 hileli oynamak isteyenler buraya! The Sims 4 para hilesi dahil bilgisayar, Xbox ve PlayStation için en iyi Sims hile kodları sizlerle.                    
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    Sims 4 hileleri, oyunu tam olarak istediğiniz gibi oynamanızı sağlar. The Sims 4, elbette kendi başına çok eğlenceli ancak Sim’lerin hayatları çeşitli kısıtlamalarla sürüyor. Sims 4 hile kodları ile Sim’lerin hayatlarını özgürce yaşamalarını sağlayabilirsiniz. Sims 4 para hilesi gibi ilerlemek için en çok ihtiyacınız duyacağınız tüm komutlar burada. The Sims 4 hileli oynamak çok daha keyifli!

    Sims 4 hileleri 💬

    the sims 4 hileleri Tam Boyutta Gör
    Sims 4 hileli oynamaya karar verdiniz ve en iyi hilelerin bir listesini mi arıyorsunuz? Daha fazla para, ilişkileri güçlendirme, yeni beceri ve yetenekler kazanma, kariyer yapma ve hatta hamilelik… The Sims 4 hileleri saymakla bitmez. İşte en iyi Sims 4 hileleri ve hile kodları:

    Sims 4 para hilesi 🤑

    the sims 4 para hilesi Tam Boyutta Gör
    Kariyer yapma, arkeolog olma, balık tutma, hack, bilgisayar programcısı olma, bahçe işleriyle uğraşma, sanat, fotoğraf çekme, dilek kuyusu, restoran işletme, freelancer çalışan alma, içerik üreticisi olma gibi Sims 4’te para kazanmak için birçok yöntem var. Tabii ki en kolayı hile yapmak. İşte Sims 4 para hileleri 🔽
    • kaching: 1000 sims parası kazandırır.
    • rosebud: 1000 sims parası kazandırır.
    • motherlode: 50000 sims parası kazandırır.
    • Money: istediğiniz kadar para kazandırır.
    • FreeRealEstate on: bu bölgedeki tüm arsalar ücretsiz olur.
    • household.autopay_bills false: aylık fatura ödemeleri yapmazsınız.

    Sims 4 ilişki hilesi 💞

    • Cheat Need > Make Happy: Sim’leri mutlu yapar.
    • Cheat Need > Enable Need Decay or Disable Need Decay: Sim’lerin ihtiyaç değişikliklerini durdurur.
    • Reset Object: Sim ve nesnelerin durumunu sıfırlar.
    • Add to Family: Ailenize Sim ekler.
    • Modify in CAS: Sim’i değiştirmenizi sağlar.
    • Make Dirty or Make Clean: Nesneyi temizler veya kirletir.
    • Teleport Sim: Sim’i seçtiğiniz bir yere taşır.
    • Make head: Herhangi bir öğeyi Sim’in kafası yapar.

    Sims 4 ikiz bebek hilesi 👶

    sims 4 ikiz bebek hilesi Tam Boyutta Gör
    Hile konsolunu açarak  “sims.get_sim_id_by_name” yazın ve Sim’in kimliğini öğrenin. Ardından Sim’in ikizleri olmasını sağlamak için “pregnancy.force_offspring_count (Sim kimliği) (istenen bebek sayısı) kodunu yazın.

    Sims 4’te herhangi bir hamileliğin ikizle sonuçlanma ihtimali çok düşüktür. İkiz olma olasılığı %10, üçüz olma olasılığı %1 civarındadır. Ancak, ikiz doğum şansını artırmanın birkaç yolu var. Ödül mağazasında 3000 puana doğurganlık puanını alarak, Sim’e masaj yeteneği kazandırıp ikizler isteyen Sim’e doğurganlık masajı yapmasını sağlamak, doğurganlık iksiri gibi Sims 4’te ikiz bebek edinme şansınızı artıracak pek çok yol var.

    Sims 4 eşya, inşa hileleri 🏡

    sims 4 inşa hilesi Tam Boyutta Gör

    • modebb.moveobjects: Öğeleri istediğiniz yere koymanızı sağlar.
    • bb.showhiddenobjects: Gizli nesneleri ortaya çıkarır ve satın almanızı sağlar.
    • bb.enablefreebuild: İstediğiniz yere inşa etmenizi sağlar.
    • bb.ignoregameplayunlocksentitlement: Belli kariyerlerde açılan öğeleri almanızı sağlar.

    Sims 4 yetenek (level) hilesi ⬆️

    sims 4 yetenek hilesi Tam Boyutta Gör

    • stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking 10 - Yemek yapma
    • stats.set_skill_level Major_Charisma 10 - Karizma
    • stats.set_skill_level Major_Comedy 10 - Komiklik
    • stats.set_skill_level Major_Fishing 10 - Balık tutma
    • stats.set_skill_level Skill_Fitness 10 - Spor
    • stats.set_skill_level Major_Gardening 10 - Bahçıvanlık
    • stats.set_skill_level Major_Guitar 10 - Gitar çalma
    • stats.set_skill_level Major_Handiness 10 - Maharetlilik
    • stats.set_skill_level Major_Logic 10 - Mantık yürütme
    • stats.set_skill_level Major_Mischief 10 - Yaramazlık
    • stats.set_skill_level Major_Mixology 10 - Miksoloji
    • stats.set_skill_level Major_Painting 10 - Resim yapma
    • stats.set_skill_level Major_Piano 10 - Piyano çalma
    • stats.set_skill_level Major_RocketScience 10 - Roket bilimi
    • stats.set_skill_level Major_VideoGaming 10 - Oyun oynama
    • stats.set_skill_level Major_singing 10 - Şarkı söyleme

    Sims 4 kariyer hileleri 🤝

    • careers.promote: Sim terfi eder.
    • careers.add_career: Sim yeni bir kariyere başlar.
    • careers.remove_career: Sim’in kariyerinden silinir.
    • careers.retire: Sim emekli olur.

    Sims 4 romantik ve arkadaşlık hilesi ❤️

    sims 4 arkadaşlık hilesi Tam Boyutta Gör

    • relationship.introduce_sim_to_all_others: Sim tüm komşularıyla tanıştırılır.
    • relationships.create_friends_for_sim: Sim için arkadaş oluşturulur.
    • modifyrelationship [sim ismi] [sim soyadı] [karşı simin adı] [karşı simin soyadı] 100 LTR_Friendship_Main: İki sim anında arkadaş olur.
    • modifyrelationship [sim ismi] [sim soyadı] [karşı simin adı] [karşı simin soyadı] 100 LTR_Romance_Main: İki sim romantizm yaşar.

    Sims 4 üniversite hilesi 🎓

    • traits.equip_trait trait_hsexit_graduate_early: Sim erken mezun olur.
    • traits.equip_trait trait_hsexit_graduate_honors: Sim onur derecesiyle mezun olur.
    • traits.equip_trait trait_hsexit_dropout: Sim okulu bırakır.
    • traits.equip_trait trait_hsexit_expelled: Sim okuldan atılır.
    • traits.equip_trait trait_hsexit_graduate_valedictorian: Sim bölüm birincisi olur.

    Sims 4 vampir hileleri 🧛

    sims 4 vampir hileleri Tam Boyutta Gör

    • traits.equip_trait trait_occultvampire: Sim anında vampir olur.
    • traits.remove_trait trait_occultvampire: Sim vampir özelliklerini yitirir.
    • Stats.Set_Stat Commodity_Motive_Visible_Vampire_Power: Vampir gücünü artırır veya azaltır.
    • Stats.Set_Stat RankedStatistic_Occult_VampireXP: Vampir deneyim puanını artırır.

    Sims 4 mevsim hilesi ☀️

    sims 4 mevsim hilesi Tam Boyutta Gör

    • seasons.advance_season: Bir sonraki mevsime geçer.
    • seasons.set_season 0-3: İstenilen mevsime geçilir.
    • weather.lightning_strike_here: Sim’in olduğu yere yıldırım düşer.
    • weather.request_forecast 1-28: Belirlenen gün sayısı için hava durumu tahmini

    Sims 4 enerji, ihtiyaç hilesi ⚡️

    • sims.fill_all_commodities: Evdeki herkesin ihtiyaçlarını giderir.
    • fillmotive motive_Bladder: Sim’in tuvalet ihtiyacını giderir.
    • fillmotive motive_Energy: Sim’in enerji ihtiyacını karşılar.
    • fillmotive motive_Fun: Sim’in eğlence ihtiyacını karşılar.
    • fillmotive motive_Hunger: Sim’in açlık ihtiyacını giderir.
    • fillmotive motive_Hygiene: Sim’in hijyen ihtiyacını giderir.
    • fillmotive motive_Social: Sim sosyal olur.

    Sims 4 veteriner kliniği hileleri 🐶

    sims 4 veteriner hilesi Tam Boyutta Gör

    • bucks.unlock_perk AdditionalVet_1 true: Ek veteriner #1
    • bucks.unlock_perk AdditionalVet_2 true: Ek veteriner #2
    • bucks.unlock_perk ReducePetStress true: Evcil hayvanın stresini azaltır.
    • bucks.unlock_perk Vetperks_LowerEmployeeTrainingCost true: Çalışan eğitim masraflarını düşürür.
    • bucks.unlock_perk Vetperks_LowerChanceBadEvents_Small true: İyi yönetme

    Sims 4 ünlü olma hilesi 🎤

    • famepoints {number}: Sınırsız şöhret puanı
    • increase celebrity level: Sim daha ünlü olur.

    Sims mobile hileleri 📲

    sims mobile para hilesi Tam Boyutta Gör
    Sims mobile, popüler yaşam simülasyonu serisinin mobil cihazlarda oynanabilen sürümü ve oldukça popüler. Sims 4’ün aksine The Sims Mobile hileli oynanamıyor. Sims mobil oyununda para kazanmak genelde meydan okumaları ve kariyer etkinliklerini tamamlamayı içeriyor. Sims mobile para hilesi olmasa da para kazanmak için şunları yapabilirsiniz:
    • Karakterinizin seviyesini yükseltin.
    • Günlük yapılacaklar görevlerini tamamlayın.
    • Zamanlı görevleri tamamlayın.
    • Reklamları izleyerek SimCash kazanabilirsiniz.

    Sims 4 hileleri aktif etme ⌨️

    sims 4 hileleri aktif etme Tam Boyutta Gör
    The Sims 4 hile kodlarını kullanmak için öncelikle oyunun kendisinde hileleri aktif etmeniz gerekir. Ancak unutmamalısınız ki; Sims 4 hileleri aktif etme işlemi sonrasında başarımlar veya kupalar kapatılır. PC ve konsollarda Sims 4 hile yazma yeri nasıl açılır? adım adım görelim:
    • PC’de Ctrl + Shift + C tuşlarına basarak hile menüsünü açın ve “testingCheats true” yazın.
    • Xbox One, Xbox Series X/S’te hile menüsünü açmak için, LT + RT + LB + RB tuşlarına basılı tutun ve “testingCheats true” yazın.
    • PS4 ve PS5’te hile menüsünü açmak için, L1 + L2 + R1 + R2 tuşlarına basılı tutun. Hileleri aktif etmek için “testingCheats true” yazın.

    Yeri gelmişken, Sims 4 hile konsolu kapatma yolunu da paylaşalım. Hile konsolun kapatmak için tekrar Ctrl + Shift + C tuşlarına basın.

    Sims 4 hile kodları nasıl kullanılır?

    the sims 4 hile kodları kullanılışı Tam Boyutta Gör
    Sims 4 hileli oynamak için hile konsolunu açmak başlı başına yeterli değil. Sims 4 hilelerini kullanmak için kodları nasıl kullanacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Para hilesi dahil Sims 4 hileleri nasıl kullanılır adım adım görelim:
    1. Oyunu açın ve bir dünyaya girin.
    2. Hile menüsünü açın.
    3. testingCheats true yazın ve hile kodunu girin.
    4. Bitti’ye bastığınızda hile geçerli olacaktır.

    Yalnız, Sims 4 ilişki hilesi biraz farklı etkinleştiriliyor; “testingCheats true” yazdıktan sonra Shift tuşuna basılı tutun ve ardından Sim’e tıklayın. İlişki hilelerini yazacağınız menü açılacaktır. Listelenecek çeşitli hileler arasından seçim yapabilirsiniz. Oyundaki diğer hileleri hile konsoluna yazabilirsiniz.

    Sims 4 para hilesi başta olmak üzere inşa modunu değiştirme, vampire dönüşme, en iyi Sims 4 hileleri sizlerle paylaştık. Sims 4 hileli oynamak isteyenlerin en çok arayacağı hile kodları burada.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 21 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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