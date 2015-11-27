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PS4 oyunları resmen masaüstüne geliyor

PlayStation 4 üzerinde oynadığı oyunu bilgisayarına yansıtmak ve oyuna buradan devam etmek isteyenler için Sony, Remote Play teknolojisinin kapsamını genişletiyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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PS4 oyunları resmen masaüstüne geliyor


Geçtiğimiz günlerde sizlere bu haberde yer verdiğimiz Remote Play PC adındaki gayri resmi bir uygulamanın kullanıcıların PlayStation 4 oyunlarını Windows işletim sistemli bilgisayarlara aktarmasına imkan tanıdığından bahsetmiştik. Sony tarafında da benzer bir hazırlık mevcut.

Normalde Remote Play teknolojisi ile PS 4 oyunlarının diğer cihazlarda da oynanabilmesine imkan tanınıyor. Örneğin PS 4 konsolunda oyun oynamaya başladıktan sonra belirli Xperia cihazları ve PS Vita konsoluna Remote Play ile akıcı bir şekilde ilgili oyun yansıtılabiliyor. Tabii bunun için PS4 üzerinde oyunun açık olması gerekiyor. Remote Play özelliği PS4'ün en önemli parçalarından birisi olarak gösteriliyor. Microsoft da benzer bir altyapıyı Xbox One ile Windows 10 arasında da kullanmaya başlamıştı.

Sony Worldwide Studios başkanı Shuhei Yoshida, Twitter üzerinden Remote Play özelliğinin bir uygulama ile PC ve Mac bilgisayarlara da sunulacağını açıkladı. Bununla birlikte herhangi bir tarih verilmedi. 

Remote Play aslında kullanıcıların hareket halinde iken evin diğer odalarında PS4 tecrübesinden kopmamasını amaçlıyordu. Masaüstüne Remote Play yansıtması yapmak bu konseptten biraz uzaklaşıldığını gösteriyor. Elbette yeni uygulamanın PS4 için tüketici ilgisi uyandıracağı da açık. Bununla birlikte PS4 konsolunda oyun oynamayı alışkanlık haline getiren kullanıcıların masaüstüne ne kadar yaklaşabileceği merak konusu.

http://www.techradar.com/news/gaming/sony-is-officially-working-on-ps4-remote-play-apps-for-your-pc-and-mac-1309912 Yorum Yaz
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wustti 4 yıl en beğenilen
şu başlığa bak. milliyet.com.tr yi geçtiniz be.
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tricore 4 yıl
ps4 ü alıp yararlanabiliyoruz sanırım yanılıyormuyum ?
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Das Boot 4 yıl
Playstation 4 alıp PC'ye stream edeceksem o zaman PS4 niye alıyorum? Toplarım iyi bir sistem bakarım yoluma. Hem daha iyi görüntü kalitesi elde ederim hem klavye+fare+joystick desteğim olur.
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Pi 4 yıl
Calisma sistemi nedir bunun tam olarak. Kac gundur yazilip ciziliyor. Ancak tam calisma mantigi nedir anlatilmiyor. Ps4umuz var. Pcye,ps4te oynadigimiz oyunlari indirip hesap uzerinden bilgisayardan, ps4ten bagimsiz mi oynuyoruz ne yani?
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lapatid 4 yıl Pi
eren15935
Calisma sistemi nedir bunun tam olarak. Kac gundur yazilip ciziliyor. Ancak tam calisma mantigi nedir anlatilmiyor. Ps4umuz var. Pcye,ps4te oynadigimiz oyunlari indirip hesap uzerinden bilgisayardan, ps4ten bagimsiz mi oynuyoruz ne yani?

senin evinde ps4 acik olacak,baska bir binada pc basindasin sony remote play kurup ayarlarini yapacaksin evindeki ps4 e baglanacaksin,ps4 de oyun calisacak senin bilgisayarina goruntu yansiyacak.Olay bu,ekrem bize kucuk suprizler yapiyor baska bisey yok
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esmerbuyucu 4 yıl
Bence başlık güzel olmuş.
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HusseinBagci 4 yıl
Ulan sizin haber başlığınza ben...
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Patren 4 yıl
ps4 ü salonda oynayanlara güzel olmuş
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tricore 4 yıl
ps4 ü alıp yararlanabiliyoruz sanırım yanılıyormuyum ?
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wustti 4 yıl en beğenilen
şu başlığa bak. milliyet.com.tr yi geçtiniz be.
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maximus8282 4 yıl
Sony PC oyunculuğunun gelişmesi için çaba sarf ediyor. Bunlarla uğraşacağına multiplayerı ücretsiz yap. Madem PC'den oynayabileceğiz klavye mousela mı oynayacağız.
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