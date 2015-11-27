PS4 oyunları resmen masaüstüne geliyor





Geçtiğimiz günlerde sizlere bu haberde yer verdiğimiz Remote Play PC adındaki gayri resmi bir uygulamanın kullanıcıların PlayStation 4 oyunlarını Windows işletim sistemli bilgisayarlara aktarmasına imkan tanıdığından bahsetmiştik. Sony tarafında da benzer bir hazırlık mevcut.





Normalde Remote Play teknolojisi ile PS 4 oyunlarının diğer cihazlarda da oynanabilmesine imkan tanınıyor. Örneğin PS 4 konsolunda oyun oynamaya başladıktan sonra belirli Xperia cihazları ve PS Vita konsoluna Remote Play ile akıcı bir şekilde ilgili oyun yansıtılabiliyor. Tabii bunun için PS4 üzerinde oyunun açık olması gerekiyor. Remote Play özelliği PS4'ün en önemli parçalarından birisi olarak gösteriliyor. Microsoft da benzer bir altyapıyı Xbox One ile Windows 10 arasında da kullanmaya başlamıştı.





Sony Worldwide Studios başkanı Shuhei Yoshida, Twitter üzerinden Remote Play özelliğinin bir uygulama ile PC ve Mac bilgisayarlara da sunulacağını açıkladı. Bununla birlikte herhangi bir tarih verilmedi.





Remote Play aslında kullanıcıların hareket halinde iken evin diğer odalarında PS4 tecrübesinden kopmamasını amaçlıyordu. Masaüstüne Remote Play yansıtması yapmak bu konseptten biraz uzaklaşıldığını gösteriyor. Elbette yeni uygulamanın PS4 için tüketici ilgisi uyandıracağı da açık. Bununla birlikte PS4 konsolunda oyun oynamayı alışkanlık haline getiren kullanıcıların masaüstüne ne kadar yaklaşabileceği merak konusu.

http://www.techradar.com/news/gaming/sony-is-officially-working-on-ps4-remote-play-apps-for-your-pc-and-mac-1309912