PS5 ve PS5 Pro'ya Eylül güncellemesi: Beklenen özellik geliyor

Tam Boyutta Gör Sony, 17 Eylül itibarıyla yeni PlayStation 5 sistem güncellemesini dağıtmaya başlıyor ve Beta test sürecindeki özellikler artık küresel olarak erişime açılacak. Yeni sürümde DualSense'e çoklu cihaz eşleştirme seçeneği gelirken, Güç Tasarrufu profili de konsola ekleniyor. İşte PS5 ve PS5 Pro için sunulacak yenilikler...

PS5 ve PS5 Pro'ya Eylül güncellemesi

Yeni yazılım güncellemesinin öne çıkan iki büyük yeniliği bulunuyor. Bunlardan ilki DualSense kontrolcüsüne gelen çoklu cihaz eşleştirme seçeneği ve DualSense artık aynı anda dört farklı cihaza kayıtlı kalabiliyor. Böylece kullanıcıların her seferinde Bluetooth üzerinden yeniden eşleştirme yapmasına gerek kalmadan PC, Mac, mobil cihaz ve PS5 arasında hızlıca geçiş yapılabiliyor.

Power Saver modu ise Ayarlar menüsünden Sistem > Güç Tasarrufu adımlarıyla etkinleştirilebiliyor. Güncellemenin ardından Death Stranding 2: On the Beach ve Demon's Souls gibi mevcut oyunlar bu mod için destek alacak. Ayrıca yakında çıkacak olan Ghost of Yotei de Power Saver özelliğiyle uyumlu olacak. Ayrıca bu modun geliştiricilere gelecekteki bir cihaz için bazı teknik özellikler sağlamak amacıyla sunulduğunu düşünüyor.

Kısaca, söz konusu profil yeni PlayStation el konsolu ile bağlantılı olabilir. Her ne kadar Power Saver modunun kullanım alanı şimdilik sınırlı görünse de DualSense’in çoklu eşleştirme özelliği özellikle PC oyuncularının işini kolaylaştıracak.

