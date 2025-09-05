Xbox Game Pass'e Eylül'de eklenecek oyunlar: Hollow Knight Silksong geldi!

Bilindiği üzere Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar aylık iki bölüm halinde açıklanıyor. Eylül’ün ilk iki haftasında Game Pass’e eklenecek ve kaldırılacak oyunlar şöyle:
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- I Am Your Beast (Konsol ve PC) - Eklendi
- Nine Sols (Konsol) - Eklendi
- Hollow Knight: Silksong (Konsol ve PC) - Eklendi
- Cataclismo (PC) - Eklendi
- PAW Patrol World (Konsol) - 10 Eylül
- RoadCraft (Konsol) - 16 Eylül
Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar
- All You Need is Help (Konsol ve PC) - 15 Eylül
- Wargroove 2 (Konsol ve PC) - 15 Eylül
- We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie (Konsol ve PC) - 15 Eylül
DLC güncellemeleri
- Overwatch 2 Season 18: Stadium Quick Play - Eklendi
- Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants - Eklendi
- EA Sports NHL 26: EA Play Erken Erişim Denemesi - 5 Eylül
Xbox Game Pass fiyatı
- PC Game Pass: 209 TL
- Game Pass Ultimate: 309 TL
- Game Pass Core: 175 TL