Xbox Game Pass'e Eylül'de eklenecek oyunlar: Hollow Knight Silksong geldi!

Tam Boyutta Gör Microsoft’un PC ve Xbox sahiplerine sunduğu dijital oyun servisi Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar açıklandı. Oyunseverlerin merakla beklediği, Steam ve Nintendo Shop’un çökmesine neden olan Hollow Knight: Silksong ilk günden Game Pass’e eklendi.

Bilindiği üzere Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar aylık iki bölüm halinde açıklanıyor. Eylül’ün ilk iki haftasında Game Pass’e eklenecek ve kaldırılacak oyunlar şöyle:

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

I Am Your Beast (Konsol ve PC) - Eklendi

Nine Sols (Konsol) - Eklendi

Hollow Knight: Silksong (Konsol ve PC) - Eklendi

Cataclismo (PC) - Eklendi

PAW Patrol World (Konsol) - 10 Eylül

RoadCraft (Konsol) - 16 Eylül

Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

All You Need is Help (Konsol ve PC) - 15 Eylül

Wargroove 2 (Konsol ve PC) - 15 Eylül

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie (Konsol ve PC) - 15 Eylül

DLC güncellemeleri

Overwatch 2 Season 18: Stadium Quick Play - Eklendi

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants - Eklendi

EA Sports NHL 26: EA Play Erken Erişim Denemesi - 5 Eylül

Xbox Game Pass fiyatı

PC Game Pass: 209 TL

Game Pass Ultimate: 309 TL

Game Pass Core: 175 TL

