    Xbox Game Pass'e Eylül'de eklenecek oyunlar: Hollow Knight Silksong geldi!

    Xbox Game Pass'e Eylül'ün ilk iki haftasında eklenecek ve kaldırılacak oyunlar açıklandı. Merakla beklenen Hollow Knight: Silksong oyunu ilk günden Game Pass'e eklendi. Ayrıca RoadCraft oyunu geliyor.

    Xbox Game Pass'e Eylül'de eklenecek oyunlar (2025) Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un PC ve Xbox sahiplerine sunduğu dijital oyun servisi Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar açıklandı. Oyunseverlerin merakla beklediği, Steam ve Nintendo Shop’un çökmesine neden olan Hollow Knight: Silksong ilk günden Game Pass’e eklendi.

    Bilindiği üzere Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar aylık iki bölüm halinde açıklanıyor. Eylül’ün ilk iki haftasında Game Pass’e eklenecek ve kaldırılacak oyunlar şöyle:

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    • I Am Your Beast (Konsol ve PC) - Eklendi
    • Nine Sols (Konsol) - Eklendi
    • Hollow Knight: Silksong (Konsol ve PC) - Eklendi
    • Cataclismo (PC) - Eklendi
    • PAW Patrol World (Konsol) - 10 Eylül
    • RoadCraft (Konsol) - 16 Eylül

    Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

    • All You Need is Help (Konsol ve PC) - 15 Eylül
    • Wargroove 2 (Konsol ve PC) - 15 Eylül
    • We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie (Konsol ve PC) - 15 Eylül

    DLC güncellemeleri

    • Overwatch 2 Season 18: Stadium Quick Play - Eklendi
    • Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants - Eklendi
    • EA Sports NHL 26: EA Play Erken Erişim Denemesi - 5 Eylül

    Xbox Game Pass fiyatı

    • PC Game Pass: 209 TL
    • Game Pass Ultimate: 309 TL
    • Game Pass Core: 175 TL
