PlayStation 6, çıkarılabilir disk sürücüyle gelecek

Tam Boyutta Gör İlk olarak PlayStation 5 için orta nesilde tanıtılan çıkarılabilir disk sürücüsü, PlayStation'ın üretim ve nakliye maliyetlerini düşürmenin bir yolu olarak biliniyor. Çıkarılabilir disk sürücüsü yeni nesilde de varlığını sürdürecek.

PS5 konsolu ilk olarak dahili disk sürücülü ve tamamen dijital olarak piyasaya sürüldü. Daha uygun fiyatlı sürümü satın alanların ek bir aksesuarla yükseltme seçeneği olmadı. Bu durum, PS5 Slim ve PS5 Pro ile değişti. Sony, PlayStation 5’te disk sürücüsünü ayrı satarak elde ettiği finansal başarıyı yeni nesilde de sürdürecek gibi görünüyor.

Tüketiciler, PS6'nın tamamen dijital sürümünü satın alıp sonra dilerlerse disk sürücüsü ekleyebilecek ya da disk sürücülü PlayStation 6 modelini tercih edecek.

Sony’nin bu ayın sonlarına doğru standart 1 TB sabit disk yerine 825 GB sabit diske sahip daha ince bir PlayStation 5 modeli piyasaya sürmesi bekleniyor.

