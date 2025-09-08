Giriş
    PlayStation 6, çıkarılabilir disk sürücüyle gelecek

    Sony, PS6 konsolu çıkarılabilir disk sürücüsüyle piyasaya sürmeyi planlıyor. Tüketiciler, disk sürücüsünü konsoldan ayrı olarak veya paket halinde satın alma seçeneğine sahip olacak.

    Playstation 6 (PS6) çıkarılabilir disk sürücüsüyle gelecek Tam Boyutta Gör
    İlk olarak PlayStation 5 için orta nesilde tanıtılan çıkarılabilir disk sürücüsü, PlayStation'ın üretim ve nakliye maliyetlerini düşürmenin bir yolu olarak biliniyor. Çıkarılabilir disk sürücüsü yeni nesilde de varlığını sürdürecek.

    PS5 konsolu ilk olarak dahili disk sürücülü ve tamamen dijital olarak piyasaya sürüldü. Daha uygun fiyatlı sürümü satın alanların ek bir aksesuarla yükseltme seçeneği olmadı. Bu durum, PS5 Slim ve PS5 Pro ile değişti. Sony, PlayStation 5’te disk sürücüsünü ayrı satarak elde ettiği finansal başarıyı yeni nesilde de sürdürecek gibi görünüyor.

    Tüketiciler, PS6'nın tamamen dijital sürümünü satın alıp sonra dilerlerse disk sürücüsü ekleyebilecek ya da disk sürücülü PlayStation 6 modelini tercih edecek.

    Sony’nin bu ayın sonlarına doğru standart 1 TB sabit disk yerine 825 GB sabit diske sahip daha ince bir PlayStation 5 modeli piyasaya sürmesi bekleniyor.

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 1 dakika önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 saat önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 saat önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

