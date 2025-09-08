Nintendo Switch mod yapımcısı, 2 milyon dolar tazminat ödeyecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nintendo, Temmuz 2024'te Modded Hardware’ın sahibi Ryan Daly'ye, oyuncuların Switch’e korsan oyun yüklemelerine olanak tanıyan farklı türde donanımlar sattığını iddia ederek dava açmıştı. Nintendo, Daly'den modlanmış donanım satmayı bırakmasını, aksi takdirde dava edileceğini söylemişti. Daly bunu reddetti. Şimdi, bu dava sonuçlandı.

Switch mod yapımcısı Daly, Nintendo’ya 2 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Bu kişiye ayrıca konsolları modlayabilen cihazları, modlanmış konsolları satmasını, modların nasıl kurulacağına dair herhangi bir belge veya bilgi paylaşmasını engelleyen kalıcı ihtiyati tedbir kararı getirildi.

Davada ayrıca Daly'nin müşterilerine modlanmış Switch konsolları ve modlar konusunda yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda korsan oyunlar sağladığı da iddia ediliyor. Davada, Daly'nin Super Mario, The Legend of Zelda ve Metroid oyunları gibi Nintendo'nun en popüler oyunlarından birkaçını korsan olarak yüklediği belirtiliyor.

