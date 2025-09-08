Nintendo Switch mod yapımcısı, 2 milyon dolar tazminat ödeyecek

Switch mod yapımcısı Daly, Nintendo’ya 2 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Bu kişiye ayrıca konsolları modlayabilen cihazları, modlanmış konsolları satmasını, modların nasıl kurulacağına dair herhangi bir belge veya bilgi paylaşmasını engelleyen kalıcı ihtiyati tedbir kararı getirildi.
Davada ayrıca Daly'nin müşterilerine modlanmış Switch konsolları ve modlar konusunda yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda korsan oyunlar sağladığı da iddia ediliyor. Davada, Daly'nin Super Mario, The Legend of Zelda ve Metroid oyunları gibi Nintendo'nun en popüler oyunlarından birkaçını korsan olarak yüklediği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
