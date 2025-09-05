Lenovo Legion Go 2 tanıtıldı: Yüksek fiyat, yüksek performans

Yeni Legion Go 2, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için birçok güncellemeyle geliyor. Switch benzeri çıkarılabilir kablosuz kontroller, yerleşik kickstand ve gizli optik fare gibi özelliklerle donatılan cihaz, bu Ekim ayında piyasaya çıktığında taşınabilir PC deneyimini üst seviyeye taşıyabilir.
Tasarım ve ekran yenilikleri
Lenovo, çözünürlüğü 1920 x 1200 piksel seviyesine çekerek, yeni Z2 ve Z2 Extreme işlemcilerin oyunları daha akıcı çalıştırmasını kolaylaştırmış. Orijinal modelin yüksek çözünürlüğü, işlemcilerin yükünü artırıyordu.
Donanım ve performans
Kontrolcülerde de önemli yenilikler var. Pivot noktalı D-pad, önceki modeldeki düz ve sığ yön tuşlarının yerini alıyor. Drift direncine sahip Hall etkili joystick’ler korunurken, FPS oyunlarında kullanılan sağ pad’in fare aksesuarı artık sabitlenebiliyor. Bu sayede fare kayması veya yanlış hareketler önleniyor.
Lenovo Legion Go 2 fiyatı ve çıkış tarihi
Ekim ayında çıkacak Lenovo Legion Go 2 fiyatı, donanım seçeneğine göre değişiyor:
- AMD Z2, 16GB RAM, 1TB depolama: 1.099,99 dolar
- AMD Z2, 32GB RAM, 1TB depolama: 1.199,99 dolar
- AMD Z2 Extreme, 32GB RAM, 1TB depolama: 1.349,99 dolar
- AMD Z2 Extreme, 32GB RAM, 2TB depolama: 1.479,99 dolar
Önceki modelde olduğu gibi yeni modelin de Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor. Daha uygun fiyatlı bir alternatif isteyenler için Lenovo, SteamOS ile çalışan 830 dolarlık Legion Go S modelini sunuyor. Ancak şu anda Lenovo, Legion Go 2'nin SteamOS versiyonunu duyurmadı.
