Lenovo Legion Go 2 tanıtıldı: Yüksek fiyat, yüksek performans

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Lenovo, taşınabilir oyun dünyasında dikkat çeken Legion Go modelinin ardından Legion Go 2’yi resmen tanıttı. Önceki modele kıyasla biraz daha büyük ve ağır olan bu yeni el konsolu fiyatında da bir büyüme görüyor. El konsolunun fiyatı 1.099 dolar seviyesinden başlıyor ve yukarıya doğru çıkıyor. Legion Go’nun fiyatı 699 dolardan başlıyordu.

Yeni Legion Go 2, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için birçok güncellemeyle geliyor. Switch benzeri çıkarılabilir kablosuz kontroller, yerleşik kickstand ve gizli optik fare gibi özelliklerle donatılan cihaz, bu Ekim ayında piyasaya çıktığında taşınabilir PC deneyimini üst seviyeye taşıyabilir.

Tasarım ve ekran yenilikleri

Tam Boyutta Gör Lenovo, kontrolcüler üzerinde yaptığı ergonomik değişikliklerle hem tutuşu hem de fare kullanımını kolaylaştırmış. Ayrıca, yüzde 50 daha büyük batarya ve yüksek kaliteli bir ekran kullanıcıları bekliyor. 8,8 inçlik OLED panel, derin siyahlar ve canlı renkler sunarken, 30–144Hz değişken yenileme hızı (VRR) ile oyunlarda ekstra akıcılık sağlıyor. Önceki modelde VRR desteği yoktu.

Lenovo, çözünürlüğü 1920 x 1200 piksel seviyesine çekerek, yeni Z2 ve Z2 Extreme işlemcilerin oyunları daha akıcı çalıştırmasını kolaylaştırmış. Orijinal modelin yüksek çözünürlüğü, işlemcilerin yükünü artırıyordu.

Donanım ve performans

Tam Boyutta Gör Yeni AMD Ryzen Z2 ve Z2 Extreme işlemciler, önceki nesil Z1E ile kıyaslandığında büyük bir performans artışı sunmuyor. Ancak bazı yazılım iyileştirmeleri ve optimizasyonlar sayesinde oyun deneyimi daha stabil hale getiriliyor. Cihazda 1TB’a kadar depolama alanı, en yüksek modelde ise 2TB depolama sunuluyor. Giriş modeli hariç tüm modellerde 32GB RAM seçeneği mevcut. Ayrıca, güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu, Windows tabanlı el konsollarında giderek standartlaşıyor.

Sony, zam yapmak yerine PS5 dijital sürümün SSD'sini küçültüyor 18 sa. önce eklendi

Kontrolcülerde de önemli yenilikler var. Pivot noktalı D-pad, önceki modeldeki düz ve sığ yön tuşlarının yerini alıyor. Drift direncine sahip Hall etkili joystick’ler korunurken, FPS oyunlarında kullanılan sağ pad’in fare aksesuarı artık sabitlenebiliyor. Bu sayede fare kayması veya yanlış hareketler önleniyor.

Lenovo Legion Go 2 fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör

Ekim ayında çıkacak Lenovo Legion Go 2 fiyatı, donanım seçeneğine göre değişiyor:

AMD Z2, 16GB RAM, 1TB depolama: 1.099,99 dolar

AMD Z2, 32GB RAM, 1TB depolama: 1.199,99 dolar

AMD Z2 Extreme, 32GB RAM, 1TB depolama: 1.349,99 dolar

AMD Z2 Extreme, 32GB RAM, 2TB depolama: 1.479,99 dolar

Önceki modelde olduğu gibi yeni modelin de Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor. Daha uygun fiyatlı bir alternatif isteyenler için Lenovo, SteamOS ile çalışan 830 dolarlık Legion Go S modelini sunuyor. Ancak şu anda Lenovo, Legion Go 2’nin SteamOS versiyonunu duyurmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Lenovo Legion Go 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: