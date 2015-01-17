PS4 ve Xbox One aynı kutuya girdi









Masaüstü kadar güçlü ancak elde taşınabilecek kadar da küçük oyun konsolları hep hayal edilmiştir ancak şimdilik elimizde PS Vita gibi örneklerle yetinmek zorundayız. Ancak bazı amatör geliştiriciler masaüstü konsollardan dizüstü bilgisayar elde ederek kendi çaplarında konuya bir çözüm buluyor.





Eddie Zarick adındaki geliştirici özel bir müşterisi için Xbox One ve PlayStation 4 konsolunu tek bir kasaya sığdırmayı başarmış. 22 inçlik Full HD bir ekran ile seti tamamlayan Zarick tam anlamıyla bir oyun canavarı ortaya çıkarmış. Sistemin adı Playbox.





Pek taşınabilir olduğu söylenemese de en azından gittiğiniz aile ziyaretlerinde sistemi prize takarak oyun keyfine devam etmenizi sağlayabilir. Zarick daha önce Xbook Duo adında benzer bir sistem tasarladığı için konuya pek yabancı değil.





Isınma problemlerinden ötürü sadece bir konsol çalıştırılabiliyor. Bazı ufak tefek problemler haricinde sistem dengeli bir şekilde çalışıyor. Özel butonlarla hangi konsol açık ise ekran ona geçiş yapabiliyor. Playbox hiçbir zaman ticari olarak satışa sunulmayacak. Zarick fiyatı açıklamamakla beraber ciddi müşterilerin ilgilenmesini istiyor.

http://www.edsjunk.net/wordpress/playbox-ps4-xbox-one-combo-laptop/