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PS4 ve Xbox One aynı kutuya girdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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PS4 ve Xbox One aynı kutuya girdi


Masaüstü kadar güçlü ancak elde taşınabilecek kadar da küçük oyun konsolları hep hayal edilmiştir ancak şimdilik elimizde PS Vita gibi örneklerle yetinmek zorundayız. Ancak bazı amatör geliştiriciler masaüstü konsollardan dizüstü bilgisayar elde ederek kendi çaplarında konuya bir çözüm buluyor.

Eddie Zarick adındaki geliştirici özel bir müşterisi için Xbox One ve PlayStation 4 konsolunu tek bir kasaya sığdırmayı başarmış. 22 inçlik Full HD bir ekran ile seti tamamlayan Zarick tam anlamıyla bir oyun canavarı ortaya çıkarmış. Sistemin adı Playbox.

Pek taşınabilir olduğu söylenemese de en azından gittiğiniz aile ziyaretlerinde sistemi prize takarak oyun keyfine devam etmenizi sağlayabilir. Zarick daha önce Xbook Duo adında benzer bir sistem tasarladığı için konuya pek yabancı değil. 

Isınma problemlerinden ötürü sadece bir konsol çalıştırılabiliyor. Bazı ufak tefek problemler haricinde sistem dengeli bir şekilde çalışıyor. Özel butonlarla hangi konsol açık ise ekran ona geçiş yapabiliyor. Playbox hiçbir zaman ticari olarak satışa sunulmayacak. Zarick fiyatı açıklamamakla beraber ciddi müşterilerin ilgilenmesini istiyor.  

http://www.edsjunk.net/wordpress/playbox-ps4-xbox-one-combo-laptop/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Solo__TuRk_- 4 yıl
Ps4 ile xboxone uhu ile birbirine yapıştır daha iyi olur hem ikiside aynı anda çalışır ,
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Uncle Trevor 4 yıl
Xbone zaten kutu gibiydi pek bir farkı olmamış
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ganja77 4 yıl
tamda böyle birşey arıyordum
kaptım hemen
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doctor_bey 4 yıl
Güzel fikirmiş, cdleri neresine sokuyoruz acaba?
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Rachsuchtig 4 yıl
Günaydın Ekrem71 abi kac gün oldu
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Saçma bir fikir gibi geldi
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ajdarvevo 4 yıl
Ticarı amaçlı değilse 401 dolar atarım kargo dahil
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Source 4 yıl
Güzel bir düşünce
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Infinitum 4 yıl
Kasası acayip berbat görünüyor. Aynı anda biri çalışabiliyorsa hiçbir anlamı yok. İlla ikisine de ihtiyacım varsa bir kutuya 2 konsol birden koyarım, zaten kısa seyahatlerde 3-5 özel oyun için 2 konsol taşıyacak adam var mıdır ki?
XBox One + PS4 fiyatından aşağı olmadıkça almam.
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Hunter_Soldier 4 yıl
cihazı yaratan ilgili elemanin video sunda nasıl calıstıgını anlatıyor
youtube.com/...
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caneycaney 4 yıl
Kendi sitenizde 3 gün önce verilen haberi aradan 2-3 gün sonra buraya koyuyorsunuz.Hayırdır haber mi bitti?

bolumsonucanavari.com/...
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Gece772 4 yıl
Gereksiz işler mühürü....
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