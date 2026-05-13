Playstation Plus Mayıs 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Mayıs 2026 oyunları belli oldu
Hatırlayacak olursak Mayıs ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers ve Nine Sols dahil 3 oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz dakikalarda açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 19 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Star Wars Outlaws, Red Dead Redemption 2, Bramble: The Mountain King, The Thaumaturge, Flintlock: The Siege of Dawn, Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged ve Enotria: The Last Song Standard Edition ekleniyor. Mayıs ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
PlayStation Plus Extra and Premium
- Star Wars Outlaws | PS5
- Red Dead Redemption 2* | PS4
- Bramble: The Mountain King | PS5, PS4
- The Thaumaturge | PS5
- Flintlock: The Siege of Dawn | PS5
- Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged | PS5, PS4
- Enotria: The Last Song Standard Edition | PS5
PlayStation Plus Premium
Time Crisis | PS5, PS4
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.