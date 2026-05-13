Playstation Plus Mayıs 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Mayıs ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Mayıs 2026 oyunları belli oldu

Hatırlayacak olursak Mayıs ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers ve Nine Sols dahil 3 oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz dakikalarda açıklandı.

Sony'nin paylaşımına göre 19 Mayıs'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Star Wars Outlaws, Red Dead Redemption 2, Bramble: The Mountain King, The Thaumaturge, Flintlock: The Siege of Dawn, Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged ve Enotria: The Last Song Standard Edition ekleniyor. Mayıs ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

PlayStation Plus Extra and Premium

Star Wars Outlaws | PS5

Red Dead Redemption 2* | PS4

Bramble: The Mountain King | PS5, PS4

The Thaumaturge | PS5

Flintlock: The Siege of Dawn | PS5

Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged | PS5, PS4

Enotria: The Last Song Standard Edition | PS5

PlayStation Plus Premium

Time Crisis | PS5, PS4

