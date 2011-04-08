Packard Bell'den Android 3.0 işletim sistemli tablet: Liberty

Ürettiği dizüstü bilgisayarlarıyla gayet yakından tanıdığımız Packard Bell, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.0 ''Honeycomb'' sürümünü kullanan Liberty üzerinde çalışıyor.
Çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan güç alacağı ifade edilen Liberty'de 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiğini görüyoruz. 3G ve Wi-Fi bağlantılarını bünyesinde barındıran tabletin önünde 2 megapiksel, arkasında 5 megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere iki tane kamera konumlandırılmış. Böylece tabletin 5 megapiksellik kamerasıyla anı yakalayabilmenizin yanı sıra öndeki kamerayla görüntülü telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz.
Packard Bell Liberty'nin, haziran ayından itibaren Avrupa pazarına giriş yapacağı öngörülürken fiyatla ilgili açıklama yapılmadı.
http://notebookitalia.it/tablet-packard-bell-liberty-tab-tegra-2-in-10-pollici-11171 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
:D :D :D
arkadaşım bir keresinde sökmüştü packerd bell'ini sonra tekrar topladıgında 20 tane falan vida artmıştı, ben inanmamıştım ilk söylediğinde. Tekrar açıp toplamda kaç vida var kı zaten diye bakacaktı ama sanırım, sonrada işlemci, ekran kartı falan artar diye açıp bakmamıştı