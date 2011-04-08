Packard Bell'den Android 3.0 işletim sistemli tablet: Liberty

Ürettiği dizüstü bilgisayarlarıyla gayet yakından tanıdığımız Packard Bell, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.0 ''Honeycomb'' sürümünü kullanan Liberty üzerinde çalışıyor.

Çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan güç alacağı ifade edilen Liberty'de 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiğini görüyoruz. 3G ve Wi-Fi bağlantılarını bünyesinde barındıran tabletin önünde 2 megapiksel, arkasında 5 megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere iki tane kamera konumlandırılmış. Böylece tabletin 5 megapiksellik kamerasıyla anı yakalayabilmenizin yanı sıra öndeki kamerayla görüntülü telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz.

Packard Bell Liberty'nin, haziran ayından itibaren Avrupa pazarına giriş yapacağı öngörülürken fiyatla ilgili açıklama yapılmadı.

http://notebookitalia.it/tablet-packard-bell-liberty-tab-tegra-2-in-10-pollici-11171