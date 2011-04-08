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Packard Bell'den Android 3.0 işletim sistemli tablet: Liberty

8 yıl
14,6b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Packard Bell'den Android 3.0 işletim sistemli tablet: Liberty
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Ürettiği dizüstü bilgisayarlarıyla gayet yakından tanıdığımız Packard Bell, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.0 ''Honeycomb'' sürümünü kullanan Liberty üzerinde çalışıyor.

Çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan güç alacağı ifade edilen Liberty'de 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiğini görüyoruz. 3G ve Wi-Fi bağlantılarını bünyesinde barındıran tabletin önünde 2 megapiksel, arkasında 5 megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere iki tane kamera konumlandırılmış. Böylece tabletin 5 megapiksellik kamerasıyla anı yakalayabilmenizin yanı sıra öndeki kamerayla görüntülü telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz.

Packard Bell Liberty'nin, haziran ayından itibaren Avrupa pazarına giriş yapacağı öngörülürken fiyatla ilgili açıklama yapılmadı.

Packard Bell'den Android 3.0 işletim sistemli tablet: Liberty
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http://notebookitalia.it/tablet-packard-bell-liberty-tab-tegra-2-in-10-pollici-11171 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
arkadaslar merhaba bende dun mersın forum medıa markta gordum cok hos bır makıne ozellık konusunda hıc fena degıl
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Mertcan. 8 yıl
son zamanlarda gördüğüm en kaliteli tabletlerden birisi , çok pratik ve sağlam görünüyor
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6for6 8 yıl
arkadaşım bir keresinde sökmüştü packerd bell'ini sonra tekrar topladıgında 20 tane falan vida artmıştı, ben inanmamıştım ilk söylediğinde. Tekrar açıp toplamda kaç vida var kı zaten diye bakacaktı ama sanırım, sonrada işlemci, ekran kartı falan artar diye açıp bakmamıştı.
:D :D :D
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thebigdesigner 8 yıl
Malzeme kalitesi ve tasarımı harika gözüküyor.. 1280x800 px de süpermiş. Tam alınası tablet vallahi ama önce şu askerliği aradan çıkartalım hele :)
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kımyasal 8 yıl
alt tarafına resımde bakılırsa cıkıntılı olcak altı sekılsız gıbı ve kalına benzıyor bakalım fıyatı nasıl olur ıyı gorunuyor.
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letibit 8 yıl
ilk yorum benden olsun bu urun tek olur gibi sınıfında
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xxxx1 8 yıl
Lep topları kalitelidir Packart Bell'in...bu tablet ise donanım olarak hiçmi hiç fena değil fiyatıda görmek lazım...
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manyakurt 8 yıl

xxxx1
Lep topları kalitelidir Packart Bell'in...

arkadaşım bir keresinde sökmüştü packerd bell'ini sonra tekrar topladıgında 20 tane falan vida artmıştı, ben inanmamıştım ilk söylediğinde. Tekrar açıp toplamda kaç vida var kı zaten diye bakacaktı ama sanırım, sonrada işlemci, ekran kartı falan artar diye açıp bakmamıştı
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