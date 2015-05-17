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Pamukkale Üniversitesi dünyada ilk defa deniz kaplumbağasına 3D çene protezi taktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Pamukkale Üniversitesi dünyada ilk defa deniz kaplumbağasına 3D çene protezi taktı
 
3 boyutlu yazıcıların neler yapabildiğine dair haberler zaman zaman gündemimizde yer alıyor. Ancak bu ülkemizde yaşanan ilginç bir gelişme dünya basınında yer aldı. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) dünyada ilk defa bir deniz kaplumbağasına 3D çene protezi taktı.

Prof. Dr. Yakup Kaska yaptığı açıklamada Akut-3 adı verilen Caretta Caretta türündeki deniz kaplumbağasını bulduklarında çenesinin büyük oranda parçalandığını, ve kendi kendine beslenmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bunun üzerine çalışmalara başlalayan DEKAMER çenesinin yaklaşık 1/3'ü parçalanan kaplumbağa için bir protez geliştirdi. Protez 3D yazıcı yardımıyla üretilirken medikal dereceli titanyum kullanıldığı belirtildi
Pamukkale Üniversitesi dünyada ilk defa deniz kaplumbağasına 3D çene protezi taktı
 

Üretilen protezin çeneye sabitlenmesi sonucunda ise Akut-3'ün gayet sağlıklı olduğu, herhangi bir doku reddi görülmediği ve protezin uyumunun da sağlandığı açıklandı. Kısa bir süre daha tedavi görecek canlı bu süreç sonunda yeniden doğasına salınacak. Akut-3'ün yeni protez çenesiyle doğal yaşam alanlarında hayatta kalabileceği belirtiliyor.

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redoracle 4 yıl en beğenilen
Vay be sgk dişi gözü karşılamıyo,üstüne bide prim alıyo.
Hayvancağıza sevindimde,insanlarımıza üzüldüm.
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DraGonS 4 yıl
Bu işe yardımcı olanlar, ne güzel insanlar yahu. Allah yollarını açık etsin. Teknolojiyi bu tür yararlı konularda kullanıldığını görünce çok seviniyorum.
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***Respect*** 4 yıl
Emeği geçen herkese helal olsun, ellerine sağlık. Gelecekte daha da başarılı olmaları dileğiyle...
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DH Misafiri 4 yıl
Apple yapsa daha güzel olurdu
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Biggest Star 4 yıl


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lido 4 yıl
Helal olsun !
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baahaadir 4 yıl
Arkadaş, öncelikle yapılan proteze teknolojik ve tıbbi açıdan değilde insanlık adına böyle bir şeyin yapılması, özellikle bugünlerde ülkemde yapılmış olması beni ayrı bir mutlu etti. Bir de şunu belirteyim bir canlının hayatının önemli olmadığını düşünen varsa o şahısla muhatap bile olmam..
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BekirHan 4 yıl
Bak sen Pamukkale' ye. Tebrikler!
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bartman 4 yıl
Populer teknoloji sitelerinde Engadet aynı olayı haber yapmış. Bende ülkemiz bilimi insanlarının bu şekilde anlmasından dolayı gururlandım. Sonra haberi okuduğumda ne Pamukkale üniversitesinin de de Türkiye'nin ismini görebildim. Hayretler içinde ararken haberin sadece, 3 boyutlu implantları basan BTEch firmasının adının geçtiğini gördüm. Firma kendisi göndermiş haberi. Ama asıl başarı ameliyatı başarı ile gerçekleştirenlerin olmasına karşın isimleri dahi geçmiyor. Çok üzücü, keşke bu tür gelişmeleri dünya basınına daha efektif aktarabilseydik.
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oray 4 yıl
kaplumbağaya kamera takmak? yani "helal olsun" denecek bir şey yok bunda... kimse merak edip üç boyutlu kamera takmamış deniz kaplumbağasına o kadar, bunun gibi çok şey gerçekleşiyor haber olmuyor bile... bu nasıl haber oldu anlamadım.
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Barbaroscakir 4 yıl
1myst
Zaten ancak bunu yapabiliriz.
Fazla bir esprisi yok. Ölçüyü al, tasarla, yazdır, çak.

O zaman ilk sen yapsaydın dostum. Konuşmak kolay.
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Ehlika 4 yıl
İlk defa yapılması kimsenin yapamadığı anlamına gelmesin.Önemli olan bundan sonraki süreç inşallah uyum sağlayabilir.
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Wacom Intuos 4 yıl
Güzel gelişme. Üç boyutlu yazdırma teknolojisi gelecekte her türlü sorun için çözüm olacak, bu kesin.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Dünyada diğer canlıların olduğunu unutan sözde insan aslında hayvandan aşağı olanlar yok edilmeli.
Bu arada başarılar dilerim o ekibe dilerim büyük başarılara imza atarlar.
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a_y_k_u_t 4 yıl
Aha bizim üniversiye vay be bahar şenliklerini bu yüzden iptal ettiler herhalde !
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