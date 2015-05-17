Pamukkale Üniversitesi dünyada ilk defa deniz kaplumbağasına 3D çene protezi taktı

3 boyutlu yazıcıların neler yapabildiğine dair haberler zaman zaman gündemimizde yer alıyor. Ancak bu ülkemizde yaşanan ilginç bir gelişme dünya basınında yer aldı. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) dünyada ilk defa bir deniz kaplumbağasına 3D çene protezi taktı.

Prof. Dr. Yakup Kaska yaptığı açıklamada Akut-3 adı verilen Caretta Caretta türündeki deniz kaplumbağasını bulduklarında çenesinin büyük oranda parçalandığını, ve kendi kendine beslenmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bunun üzerine çalışmalara başlalayan DEKAMER çenesinin yaklaşık 1/3'ü parçalanan kaplumbağa için bir protez geliştirdi. Protez 3D yazıcı yardımıyla üretilirken medikal dereceli titanyum kullanıldığı belirtildi

Üretilen protezin çeneye sabitlenmesi sonucunda ise Akut-3'ün gayet sağlıklı olduğu, herhangi bir doku reddi görülmediği ve protezin uyumunun da sağlandığı açıklandı. Kısa bir süre daha tedavi görecek canlı bu süreç sonunda yeniden doğasına salınacak. Akut-3'ün yeni protez çenesiyle doğal yaşam alanlarında hayatta kalabileceği belirtiliyor.