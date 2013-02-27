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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic, 20"' boyutundaki dev tableti hakkında tanıtım videosu yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kullanıcılar karşısına ilk olarak CES 2013 fuarında çıkan Panasonic'in 20" boyutundaki dev tableti hakkında tanıtım videosu yayınlandı.
Panasonic'in Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ilk olarak kullanıcılar karşısına çıkardığı dev tablet, Windows 8 işletim sistemine, 20" boyutunda IPS 4K 3840x2560 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Yanında gelen kalem ile çizimler yapılmasına da imkan veren tabletin satış fiyatı ya da çıkış tarihi hakkında her hangi bir bilgi yer almazken, daha çok tasarımcılar, mimarlar, mühendisler ve fotoğrafçılar için geliştirilen dev tablet hakkında Panasonic tarafından bir tanıtım videosu yayınlandı.
Dev tabletin daha çok fotoğraf ve fotoğrafçılık alanında kullanımı üzerine yoğunlaşmış olan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.


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Mr.Lazyy 6 yıl
Şunu alıp sağda solda çıkardığımı düşünüyorum da görgüsüzlüğün daniskasını yapmış olurum herhalde ama elbette bunun da bir müşterisi bulunur.
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dellicocuk 6 yıl
taşımaya başladıktan bir kaç ay sonra kol kaslarının arnıld şivadzeneger gibi olması muhtemel cihaz
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korayus 6 yıl
Tam aradığım ürün
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ihsando77 6 yıl
Bugün aklımdan geçiyordu !!Keşke 17" tablet olsa diye.Mimari sunumlarda oldukça etkili olur diye..Umarım fiyatı anormal değildir...
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killnOd 6 yıl
Panasonicten ayni ozelliklerde bir led monitor bekliyorum tabi 120Hz veya asusdaki gibi 144Hz olmasi kaydiyla.
Tabi ayni sekilde laptoplardada kisa surede yayginlasmasini bekliyorum.
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savinelli 6 yıl
Batarya mı dayanır ona :)
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Moribito 6 yıl
$5999 + KDV + OTV
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El_domingo 6 yıl
bu boyuta tablet tanımlamazkı baska bi isimle anılmalı...:D
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steelpanther 6 yıl
Nasil bir islemci 4k'yi isleyecek acaba, retina macbooklar bile performans sıkıntısı cekiyor.
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foz54 6 yıl
tablet değilde dokunmatik monitör desek daha iyi olur sanki...
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Jacobıan 6 yıl
masaüstü pc lere yavaştan yol gözüküyor
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talerk 6 yıl
Vaio tab 20 esintileri
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Quiet Riot 6 yıl
Gelir şimdi galaxy note çok büyükçülerin tablet versiyonu :)
Amacına yönelik kullanım için bence mükemmel bi tablet
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TeufeL-07 6 yıl
Etkileyici .
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