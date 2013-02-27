Panasonic, 20"' boyutundaki dev tableti hakkında tanıtım videosu yayınladı





Kullanıcılar karşısına ilk olarak CES 2013 fuarında çıkan Panasonic'in 20" boyutundaki dev tableti hakkında tanıtım videosu yayınlandı.

Panasonic'in Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ilk olarak kullanıcılar karşısına çıkardığı dev tablet, Windows 8 işletim sistemine, 20" boyutunda IPS 4K 3840x2560 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Yanında gelen kalem ile çizimler yapılmasına da imkan veren tabletin satış fiyatı ya da çıkış tarihi hakkında her hangi bir bilgi yer almazken, daha çok tasarımcılar, mimarlar, mühendisler ve fotoğrafçılar için geliştirilen dev tablet hakkında Panasonic tarafından bir tanıtım videosu yayınlandı.

Dev tabletin daha çok fotoğraf ve fotoğrafçılık alanında kullanımı üzerine yoğunlaşmış olan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.



