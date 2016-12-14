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Panasonic, Japonya'da robotik kasiyer test ediyor

Japon elektronik devi Panasonic, ürünleri otomatik olarak tarayıp poşetleyebilen robotik kasiyer geliştirdi. Sistemin 2017'den itibaren Japonya'daki süpermarketlere dahil edilmesi planlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Panasonic, süpermarketler için kasiyer ihtiyacını ortadan kaldırabilecek, ürünleri otomatik olarak tarayıp poşetleyebilen bir robot geliştirdi. Japan Times'ın haberine göre şirket, Japonya'nın Osaka Bölgesi'nde Lawson marketler zinciri ile birlikte bu robotik kasiyeri test etmeye başladı. Herşey yolunda giderse makine, 2017'den itibaren Japonya'daki süpermarketlere dahil edilecek.
Kasiyersiz kasa noktaları zaten mağazalardaki personel ihtiyacını azaltmış durumda. Ancak Amazon gibi firmalardan perakende otomasyona yönelik artan baskı, bu ihtiyacı tamamen ortadan kaldırma konusunda büyük bir tehdit oluşturuyor. Amazon, bu ayın başlarında Seattle'daki ilk kasasız marketini açmıştı. Amazon Go olarak adlandırılan mağaza, müşterilere (şu anda yalnızca Amazon personeli için geçerli) ihtiyaç duydukları ürünleri almalarına ve daha sonra Amazon hesaplarından otomatik olarak ödemelerine olanak tanıyordu.
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Panasonic'in sisteminde ise müşterin mağazada ödeme yapması gerekli. Müşterilere ürünlerini algılayan sensörlerle donatılmış bir sepet veriliyor. Sistemin çalışma mantığı ise son derece basit. Ürünleri sepete yerleştirdikçe tarayıp, fiyatları toplamak. Müşteri ödeme işlemine başlamak için sepetini tezgahın üzerine koyduğunda ise eşyalar altta bekleyen torbaya düşerek poşetleniyor.
Reji Robo olarak adlandırılan teknoloji, Osaka'da Panasonic'in merkezine yakın bir konumda bulunan Lawson markette deneniyor. Prototip sistem, müşterilerin ürünleri sepete koymadan önce her bir öğeyi manuel olarak taramasını gerektiriyor ancak önümüzdeki yılın Şubat ayında robotların tam olarak faaliyete geçmesiyle bu süreç de otomatik hale gelecek. Mağaza, tüm ürünlere elektronik etiketler eklemeyi planlıyor; böylece sepete konan ürünler otomatik olarak toplanabilecek.
Temmuz ayında Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization) tarafından yayınlanan bir rapora göre, güney doğu Asya'daki yaklaşık 137 milyon işçi, önümüzdeki 20 yıl içinde işlerini otomasyona kaybedecek. Ancak Panasonic ve Lawson, mağazadaki tüm personelden kurtulmayı planlamadıklarını söylüyor. Panasonic'in iş geliştirme müdürü Yasuyuki Fukui, daha az teknoloji meraklısı müşterileri için bir insan yüzünün bulunmasının önemli olduğunu vurguluyor. Fukui "Tamamıyla dijitalleştirilmiş bir sistem istemeyen müşterilerimiz için de iyi bir çözüme ihtiyacımız var" diyor.

http://www.japantimes.co.jp/news/2016/12/13/business/tech/lawson-panasonic-team-test-robotic-cashier-bagger-osaka-store/#.WE90ybJ96Uk Yorum Yaz
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V2 2 yıl en beğenilen
"Asya'daki yaklaşık 137 milyon işçi, önümüzdeki 20 yıl içinde işlerini otomasyona kaybedecek."
Teknolojinin iyi yanları olsa da hep zenginlerin daha zengin olmasına yarıyor. O kadar da iyi bir şey değil.
"Asya'daki yaklaşık 137 milyon işçi, önümüzdeki 20 yıl içinde işlerini otomasyona kaybedecek."Teknolojinin iyi yanları olsa da hep zenginlerin daha zengin...
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k2fg9 2 yıl
Sadece işçiler değil, yapay zekalarin geliştirilmesiyle doktorlar mühendisler hatta öğretmenler bile işsiz kalacak zamanla.
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V2 2 yıl en beğenilen
"Asya'daki yaklaşık 137 milyon işçi, önümüzdeki 20 yıl içinde işlerini otomasyona kaybedecek."
Teknolojinin iyi yanları olsa da hep zenginlerin daha zengin olmasına yarıyor. O kadar da iyi bir şey değil.
1 Yanıt Yanıtla +8
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kadirirdem 2 yıl V2
V2

"Asya'daki yaklaşık 137 milyon işçi, önümüzdeki 20 yıl içinde işlerini otomasyona kaybedecek."

Teknolojinin iyi yanları olsa da hep zenginlerin daha zengin olmasına yarıyor. O kadar da iyi bir şey değil.

Haklısın bir ton insanı işinden edebilecek teknolojiler geliyor.
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mehmetdonmez88 2 yıl
desene işçiler yandı :(
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game07 2 yıl
Westworld ya da asimo gibi bişey bekliyodum :(. Tam otomatik jetkasa olmuş bu.
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