iPhone'ların neden Flash desteklemediği ortaya çıktı

Tüm dünya artık daha iyi bir performans ve gelişmiş güvenlik için Adobe Flash Player'dan vazgeçerek HTML5'e yönelmiş durumda. Aslında Apple, bu teknolojiden uzak durmaya çalışan ilk şirketlerden biriydi. Apple CEO'su Steve Jobs, Flash Player'ı çeşitli vesilelerle eleştirmiş ve (her ne kadar Android bu formatı desteklemek için acele davransa bile) Adobe'un çözümünün mobil cihazlarda neden geleceğinin olmadığını açıklamak üzere bir makale bile yazmıştı.

Steve Jobs, Flash'ın mobil bir teknoloji olarak tasarlanmadığını, pil optimizasyonu ve dokunmatik ekranlara destek de dahil olmak üzere akıllı telefonlarda sorunsuz çalışmasına yardımcı olabilecek tüm özelliklerden yoksun olduğunu iddia etmişti. Fakat tüm bunlara rağmen, iPhone'un tamamen farklı bir nedenden ötürü Flash'ı asla desteklemediği ortaya çıkmış durumda.

Steve Jobs, Adobe’nin CEO'sunu aradı

Eski Apple yazılım mühendisi Bob Burrough, bir dizi tweet'le konunun asıl nedenini açıklığa kavuşturdu. Steve Jobs'un o sırada Flash Player'ın yaşadığı tüm sorunları çözmek istediğini ifade eden Burrough, Jobs'un Flash teknolojisini mobil cihazlara göre optimize etmek için Adobe ile iletişime geçmek istediğini söylüyor.

Burrough; "Fakat nedense Adobe CEO'su Shantanu Narayen, Jobs'un telefon aramalarını yanıtsız bıraktı. Ayrıca Jobs, telefon görüşmelerini almayan Adobe CEO'su Narayen'e kızgındı. Apple'ın patronu Adobe ile açık bir diyalog kurulmadan bu sorunların üstesinden gelinebileceğini var sayamazdı" diyor. Flash Player'ın sahip olduğu teknik sorunlar ve Adobe ile yaşanan iletişim eksikliği ile birleşince, Apple'ın bu günlerde herkesin terk ettiği bu yazılım çözümünden uzak durmasına neden oldu.

Eski Apple çalışanı sözlerini şöyle sürdürüyor "Bu gün geçmişe dönüp baktığımızda yaklaşık on yıl sonra, Steve Jobs'un haklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, yalnızca Steve Jobs'un haklı olduğunu değil, Flash Player'ın sorunlardan dolayı cep telefonlarında (ve PC'lerde) yer almasının pek mantıklı olmadığını da görmüş olduk. Kendisi, Adobe ile birlikte çalışarak Flash teknolojisini akıllı telefonlara uyarlamaya çalışmak istedi. Yani iPhone'larda Flash kullanılamaması Steve Jobs'un hatası değil".

http://bgr.com/2016/12/12/steve-jobs-iphone-adobe-flash-testing/