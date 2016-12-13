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iPhone'ların neden Flash desteklemediği ortaya çıktı

Eski Apple yazılım mühendisi iPhone'ların neden Flash desteklemediğini gün yüzüne çıkardı. Apple cihazların tamamen farklı bir nedenden ötürü Flash'ı hiçbir zaman desteklemediği ortaya çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
15,1b
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44
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Tüm dünya artık daha iyi bir performans ve gelişmiş güvenlik için Adobe Flash Player'dan vazgeçerek HTML5'e yönelmiş durumda. Aslında Apple, bu teknolojiden uzak durmaya çalışan ilk şirketlerden biriydi. Apple CEO'su Steve Jobs, Flash Player'ı çeşitli vesilelerle eleştirmiş ve (her ne kadar Android bu formatı desteklemek için acele davransa bile) Adobe'un çözümünün mobil cihazlarda neden geleceğinin olmadığını açıklamak üzere bir makale bile yazmıştı.
Steve Jobs, Flash'ın mobil bir teknoloji olarak tasarlanmadığını, pil optimizasyonu ve dokunmatik ekranlara destek de dahil olmak üzere akıllı telefonlarda sorunsuz çalışmasına yardımcı olabilecek tüm özelliklerden yoksun olduğunu iddia etmişti. Fakat tüm bunlara rağmen, iPhone'un tamamen farklı bir nedenden ötürü Flash'ı asla desteklemediği ortaya çıkmış durumda.

Steve Jobs, Adobe’nin CEO'sunu aradı

 
Eski Apple yazılım mühendisi Bob Burrough, bir dizi tweet'le konunun asıl nedenini açıklığa kavuşturdu. Steve Jobs'un o sırada Flash Player'ın yaşadığı tüm sorunları çözmek istediğini ifade eden Burrough, Jobs'un Flash teknolojisini mobil cihazlara göre optimize etmek için Adobe ile iletişime geçmek istediğini söylüyor.
Burrough; "Fakat nedense Adobe CEO'su Shantanu Narayen, Jobs'un telefon aramalarını yanıtsız bıraktı. Ayrıca Jobs, telefon görüşmelerini almayan Adobe CEO'su Narayen'e kızgındı. Apple'ın patronu Adobe ile açık bir diyalog kurulmadan bu sorunların üstesinden gelinebileceğini var sayamazdı" diyor. Flash Player'ın sahip olduğu teknik sorunlar ve Adobe ile yaşanan iletişim eksikliği ile birleşince, Apple'ın bu günlerde herkesin terk ettiği bu yazılım çözümünden uzak durmasına neden oldu.
Eski Apple çalışanı sözlerini şöyle sürdürüyor "Bu gün geçmişe dönüp baktığımızda yaklaşık on yıl sonra, Steve Jobs'un haklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, yalnızca Steve Jobs'un haklı olduğunu değil, Flash Player'ın sorunlardan dolayı cep telefonlarında (ve PC'lerde) yer almasının pek mantıklı olmadığını da görmüş olduk. Kendisi, Adobe ile birlikte çalışarak Flash teknolojisini akıllı telefonlara uyarlamaya çalışmak istedi. Yani iPhone'larda Flash kullanılamaması Steve Jobs'un hatası değil".
iPhone'ların neden Flash desteklemediği ortaya çıktı
 

http://bgr.com/2016/12/12/steve-jobs-iphone-adobe-flash-testing/ Yorum Yaz
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infom@n 2 yıl en beğenilen
Darısı DH'ın başına. Videolar hala flash player gerektiriyor. Masaüstü Chrome'da flashı kapatmıştım bu sefer sizin videolar çalışmaz oldu.
2 Yanıt Yanıtla +92
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H34RTL3SS 2 yıl Jül Sezar
Apple Incorporated

Taa seneler önce fandroid ayak takimi FLASH BILE DESTEGI OLMAYAN IPHONE diye yirtiniyorlardi. Simdi html5 e blowjob yapiyorlar


seviyesizliğinizi bir kenara bırakarak...
"Taa seneler önce" herkez her yerde flash destekliyordu android ios gibi kapalı sistem ve bazı şeyleri görüntülemek için kendine yeten bir sistem değildi
merak etmeyin onların mühendisleride sizden "Taa seneler önce" fark etmiştir flashın sorunlarını fakat pazarlama stratejisi olarak destek vermeye devam edilmiştir
ayrıca "Taa seneler önce" olgunlaşmış bir HTML5 varıda onlar mı kulanmadı
Apple IncorporatedTaa seneler önce fandroid ayak takimi FLASH BILE DESTEGI OLMAYAN IPHONE diye yirtiniyorlardi. Simdi html5 e blowjob ya...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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Desider Specialist 2 yıl
Ortayamı çıktı
Steve Jobs'ın biyografisinde yazıyordu zaten
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Mr. Jingles 2 yıl
Adam iletişime geçmeye çalışmış daha ne yapsın Jobs? Sen Apple'a sırtını döndün o da seni piyasadan tamamen sildi. Şimdi mobil dünyada esamen bile okunmuyor. İyi de olmuş. Apple'a sırtını dönenin sonu mobil dünyadan silinmektir.
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PrestigeMan 2 yıl
Umarım dh yöneticileride flashli reklamlar a dikkat eder :D
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Vega 2 yıl
Arkadaşlar ben biraz teknoloji cahiliyim. Bu flash ve Html5 nedir?
Farkları ne ?Ne işe yarıyorlar?Videolarla ilgili ama tam bilmiyorum işte.
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Turkforce 2 yıl
HTML5'in de işlemci kullanımında flash'ı aratır tarafı yok ne yazıkki.
Apple bugün tüm dünyanın kullandığı ses çıkışını hangi sebeple lightining ile değiştirmişse (yukarıda bir arkadaşın mesajıyla dalga geçilmiş ama) flash desteği olmaması da bu sebepledir.
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fthkn 2 yıl
Duyduğum İlk günden beri Flash neden çok önemli mobilde anlayamadım. O küçücük ekranda Flash uygulama ve oyun mu oynayamıyordu insanlar? İphone her videoyu zaten html5 yapıp oynatıyordu.
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FIRAT_G_ 2 yıl
Iphone lara alisamamamin 1. Nedeni de bu zaten
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Turkforce 2 yıl
Görende dünyanın geleceğine dair öngörüde bulunmuş zanneder.
10 yıl sonra haklı çıkmış olmak büyük gurur vesilesi.
Bende şimdiden tarihe not düşüyorum haklı çıktığımda hatırlatırsınız.
"10 yıl sonra harddisk gibi hantal ve çağdışı birşey görmeyeceğiz"
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V2 2 yıl Turkforce
Turkforce
Görende dünyanın geleceğine dair öngörüde bulunmuş zanneder.
10 yıl sonra haklı çıkmış olmak büyük gurur vesilesi.
Bende şimdiden tarihe not düşüyorum haklı çıktığımda hatırlatırsınız.
"10 yıl sonra harddisk gibi hantal ve çağdışı birşey görmeyeceğiz"

harddisk ten kastın fiziksel disk mi hocam?
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esmerbuyucu 2 yıl Turkforce
İyi de bu öngörü flash playerın alternatifi yokken ortaya atıldı. Hard disklerin ise flash depolama çıkınca anında pabucu dama atıldı. Yani öngörün saçma.
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muin 2 yıl
Apple demek güven istikrar uyum keyif demek.
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lapatid 2 yıl
flash kadar islevsel bir teknolojinin gelistirilmesinin birakilip bugun terk edilmesi uzucu
html5 macerasi hala daha emekleyen ve yetersiz bir cozum
3-4 sene oncesine kadar internette ne kadar interaktif uygulama varsa hepsi flash idi,ki halen cogunlugu oyle.
Adobe neden bu kadar tepeden umursamaz bakiyor anlayamiyorum,keske macromedia satilmasaydi
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V2 2 yıl
Bu HTML5 çok performanslı vs diye arkadaşlar gerçekten konu hakkında yeterli bilgi sahibi mi ? Ben söyleyeyim değiller. Çünkü hala HTML5 Flashdan daha verimli çalışmıyor. HTML5 flash kadar kompleks içerik sayısı çok az. Genelde hep basit animasyonlar. O kadar basit text resim efekleri flashdada donmaz. Sorun zaten performans değil sorun flashım plugin ihtiyacı duyması . Ancak HTML5 eğer güncel tarayıcın varsa buna ihtiyaç duymuyor. Hala bütün kompleks oyunlar flash tabanlı çok nadir HTML5 içerik var. Steve Jobs bence yanlış karar aldı HTML5 yeteri kadar gelişmeden yaygınlaşmadan Flashı bitirmeye çalıştı. Yıllardır bunun acısını çekiyor ara programlarla flash çalıştırmaya çalışıyoruz. Çünkü hala inanılmaz sayıda Flash içerik var ve kullanmak zorundayız.
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