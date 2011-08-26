Panasonic Lumix FZ150; 24x optik yakınlaştırma ve 3D modu ile geliyor

Haftanın son gününü yeni ürün duyuruları için uygun zaman dilimi olarak belirleyen Panasonic, Lumix FX90 modeline ek olarak super-zoom yeteneği ile 24x optik yakınlaştırma yapabilen Lumix FZ150 modelini de lanse etti.

25mm ultra-geniş Leica DC Vario-Elmarit lens kullanan kameraya 12.1 Megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensör eşlik ediyor. 1080 60p video kaydı gerçekleştirebilen kamerada Venus görüntü işleme motoru, Power O.I.S görüntü sabitleme teknolojisi, 3-inç büyüklüğünde LCD ekran ve stereo zoom mikrofon gibi özelliklere de yer veriliyor.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm detaylara ek olarak 3D fotoğraf moduna da sahip olan kamera, arka arkaya çektiğimiz 20 kareden iki tanesini kullanarak üç boyutlu kompozisyonlar oluşturabiliyor. Sadece siyah olmak üzere tek renk seçeneği ile gelen Panasonic Lumix FX150'nin yurt dışı satış fiyatı ise 500$ olarak açıklandı.