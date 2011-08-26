Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic Lumix FZ150; 24x optik yakınlaştırma ve 3D modu ile geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,9b
1
12
Fotoğraf Makineleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Haftanın son gününü yeni ürün duyuruları için uygun zaman dilimi olarak belirleyen Panasonic, Lumix FX90 modeline ek olarak super-zoom yeteneği ile 24x optik yakınlaştırma yapabilen Lumix FZ150 modelini de lanse etti. 
25mm ultra-geniş Leica DC Vario-Elmarit lens kullanan kameraya 12.1 Megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensör eşlik ediyor. 1080 60p video kaydı gerçekleştirebilen kamerada Venus görüntü işleme motoru, Power O.I.S görüntü sabitleme teknolojisi, 3-inç büyüklüğünde LCD ekran ve stereo zoom mikrofon gibi özelliklere de yer veriliyor.
Yukarıda bahsettiğimiz tüm detaylara ek olarak 3D fotoğraf moduna da sahip olan kamera, arka arkaya çektiğimiz 20 kareden iki tanesini kullanarak üç boyutlu kompozisyonlar oluşturabiliyor. Sadece siyah olmak üzere tek renk seçeneği ile gelen Panasonic Lumix FX150'nin yurt dışı satış fiyatı ise 500$ olarak açıklandı.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jinduw 7 yıl
makinalar kullanıcısına ve ihtiyacına göre şekillenir. ben makinayı sipariş ettim. sebeplerini sayacak olursam RAW Opsiyonu, Harici Mikrofon Girişi ve Flaş Yuvası. Diğer bahsettiğiniz makinaların eksisi de var artyısı da ama standart bir karşılaştırmayla şu şöyle bu böyle olmalı yerine eldeki ihtiyaca en fazla karşılık veren makina seçilmeli. FZ-150 diğer bahsi geçen makinalara göre yalnızca fotoğraf çekmiyor. Bunun yanında medya sektöründe de büyük bir açığı kapatıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karaköy_soğancısı 8 yıl
çok süper bir alete benziyo valla görüntü kalitesi nasıl acaba ? birde optik zoom nekadar başarılı ? şu foto makinelerini genel olarak bir inceleme yapsanız yahu negüzel olur :))
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fz18 8 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i

çok süper bir alete benziyo valla görüntü kalitesi nasıl acaba ? birde optik zoom nekadar başarılı ? şu foto makinelerini genel olarak bir inceleme yapsanız yahu negüzel olur :))


Panasonic bu segmentte rakiplerinden hep bir adım önde olmayı başardı bu güne kadar. bu modelde rakiplerinden bir adım önde olur diye umuyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13880 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, panasonic ve kamera
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Nokia'nın 1GHz işlemcili yeni nesil Symbian telefonlarına yakından bakıyoruz 8 yıl Dünyanın en hızlı ekran kartı testte; Asus Mars II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim