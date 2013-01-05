Panasonic, dayanıklılık sınıfındaki yeni Android tableti FZ-A1 Toughpad modelini tanıttı





Farklı ortam şartlarına dayanıklı taşınabilir modellerini Tough serisi altında toplayan Panasonic, seride tabletlere de yer veriyor. Firmanın son Android tableti ise FZ-A1 Toughpad oldu.



Model, 1 metreden düşmeye karşı dayanıklı iken su geçirmez yapıya sahip ve -10 / 50 derece arasında çalışabiliyor. IP65 ve MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikalarına sahip.



Modelde 10.1 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlükte parlamayı önleyici ekran kullanılıyor. Çift çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, microHDMI, Bluetooth 2.1, WiFi, GPS, Android 4.0 işletim sistemi, 993 gram ağırlık, 39wH batarya, 10 saat kullanım süresi ve opsiyonel 3G olarak diğer özellikleri sayılabilir.



Model kısa süre sonra Avustralya'da satışa sunulacakken, Güney Kore, İngiltere ve Kanada ilk etapta olmak üzere diğer ülkelerde satışa sunulacak. Fiyatı ise yaklaşık 1500$ civarında.





http://androidheadlines.com/2013/01/panasonic-launches-fz-a1-toughpad-challenges-us-to-try-and-break-it.html