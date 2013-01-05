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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic, dayanıklılık sınıfındaki yeni Android tableti FZ-A1 Toughpad modelini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
460
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Farklı ortam şartlarına dayanıklı taşınabilir modellerini Tough serisi altında toplayan Panasonic, seride tabletlere de yer veriyor. Firmanın son Android tableti ise FZ-A1 Toughpad oldu.

Model, 1 metreden düşmeye karşı dayanıklı iken su geçirmez yapıya sahip ve -10 / 50 derece arasında çalışabiliyor. IP65 ve MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikalarına sahip.

Modelde 10.1 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlükte parlamayı önleyici ekran kullanılıyor. Çift çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, microHDMI, Bluetooth 2.1, WiFi, GPS, Android 4.0 işletim sistemi, 993 gram ağırlık, 39wH batarya, 10 saat kullanım süresi ve opsiyonel 3G olarak diğer özellikleri sayılabilir.

Model kısa süre sonra Avustralya'da satışa sunulacakken, Güney Kore, İngiltere ve Kanada ilk etapta olmak üzere diğer ülkelerde satışa sunulacak. Fiyatı ise yaklaşık 1500$ civarında.


http://androidheadlines.com/2013/01/panasonic-launches-fz-a1-toughpad-challenges-us-to-try-and-break-it.html Yorum Yaz
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Dorota 6 yıl en beğenilen
1500 dolar?
hayatta başarılar panasonic kardeşim
2 Yanıt Yanıtla +5
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lyridder 6 yıl
Panasonic telsiz telefon üretirken daha sempatikti.
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Tesla Nikola 6 yıl
Bir 3310 degil
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savasserter 6 yıl
Darkevil_26
1500 dolar? hayatta başarılar panasonic kardeşim

Senin için değil zaten, şantiyelerde atölyelerde çalışanlar, polisler, askerler vb gibi sürekli dışarıda hareket halinde toz toprak yağmur çamur soğuk sıcak ortamlarda çalışanlar için.
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face1tr 6 yıl
panasonic 'in ürettiği bu seriyi silahlı kuvvetler, maden tetkik arama, tapu kadastro... gibi çeşitli devlet hizmetinde çalışan saha elemanları..vb kullanıyor.
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KütahyanınPınarları 6 yıl
Bu cihaz lane splitter oynamak film seyretmek için değil. E tabi bunlar da yapılır..
300 e 500 e alınan ve daha alır almaz ekranı tiremeye başlayan, wi-fi si çekmeyen,
kılıfa sokarken sağı solu çizilen, bırakın GPS yi, 3 kuruşluk bluetooth'u bile bize çok gören o cihazları değil 1 metre , 20 cm den yere bırakın bakalım ne oluyor.
Fiyatı çok ama iphone gibi bir şeye bile hiç düşünmeden bu para veriliyor...
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e-mcani 6 yıl
gerçekten de, çok özel bir cihaz değil bence de... 1 metreden düşmeye dayanıklı'ymış, günümüzde nerdeyse bütün cihazlar 1 metreden düşse birşey olmaz... diğer dayanıklılık ise; -10/50 derece de çalışıyormuş; -10 derece kışın ülkemizin doğusundaki olağan değer; 50 ise ülkemizin güneyinde yazın olağan bir değer... yani ülkemizdeki yazın ve kışın olan hava sıcaklıklarında cihaz çalışıyormuş (haber metninde sadece derece diye bahsedilmiş ama acaba kastedilen derece fahrenheit mı)... cihazın su geçirmeme özelliği dışında çokta farklı bir özelliği yok anlaşılan ki; günümüzde sony'nin tabletleri ve yeni akıllı telefonlarının da suya darbeye karşı dayanıklılık gibi özelliği var ama fiyatları bu kadar uçuk değil...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Conqueror26 6 yıl
1500$ mı? Üzerine biraz daha koyar özel üniversitede Yüksek Lisans yaparım.
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Klack 6 yıl e-mcani
e-mcani

gerçekten de, çok özel bir cihaz değil bence de... 1 metreden düşmeye dayanıklı'ymış, günümüzde nerdeyse bütün cihazlar 1 metreden düşse birşey olmaz... diğer dayanıklılık ise; -10/50 derece de çalışıyormuş; -10 derece kışın ülkemizin doğusundaki olağan değer; 50 ise ülkemizin güneyinde yazın olağan bir değer... yani ülkemizdeki yazın ve kışın olan hava sıcaklıklarında cihaz çalışıyormuş (haber metninde sadece derece diye bahsedilmiş ama acaba kastedilen derece fahrenheit mı)... cihazın su geçirmeme özelliği dışında çokta farklı bir özelliği yok anlaşılan ki; günümüzde sony'nin tabletleri ve yeni akıllı telefonlarının da suya darbeye karşı dayanıklılık gibi özelliği var ama fiyatları bu kadar uçuk değil...

youtube da test videolarında telefonları buzluğa koyuyorlar onlarda çalışıyor. -10 pek bişey ifade etmiyor ama 50 derecede çalışması mantıklı. insan o sıcaklıkta oturup tablet kullanmaya yeltenecekse bunu alabilir.
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wolf silver 6 yıl
yurt dışında 1500$ ise türkiyede 3 milyari bulur :-)
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Dentrassi 6 yıl
"1 metreden düşmeye dayanıklı" dalga mı geciyorsunuz
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Dorota 6 yıl en beğenilen
1500 dolar?
hayatta başarılar panasonic kardeşim
2 Yanıt Yanıtla +5
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thal1on 6 yıl Dorota
Darkevil_26
1500 dolar?
hayatta başarılar panasonic kardeşim

Normal kullanıcılar için değil hocam bu ürün.
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-A 6 yıl Dorota
Darkevil_26

1500 dolar?
hayatta başarılar panasonic kardeşim

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