Panasonic dünya çapında 17 bin çalışanıyla yollarını ayıracak

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden birisi olan Panasonic, yeniden yapılanma planları çerçevesinde 17 bin çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Dünya genelinde 380 bin civarında çalışanı bulunan Osaka merkezli firma, artan rekabet koşulları ve doğal afetler nedeniyle, geride bıraktığımız çeyrekte 499 milyon dolar kayıp yaşadığını açıkladı.

Toplam çalışan sayısının %4'üne karşılık gelen 17 bin çalışanın ağırlıklı olarak Japonya dışındaki operasyonlardan çıkartılacağı belirtiliyor. En büyük rakibi olarak gösterilen Sony gibi "Samsung faktörü"nden etkilenen ve televizyon pazarında sert bir rekabetle ile karşı karşıya kalan firmayı yerel para birimi Yen'in güçlenmesi de etkiledi.

İçerisinde bulunduğumuz çeyrekle ilgili finansal tahminde bulunmayan firma, dünyanın en büyük litum-iyon pil ve dünyanın en büyük ilk üç güneş paneli üreticisinden biri olmayı hedefliyor.