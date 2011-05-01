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Panasonic dünya çapında 17 bin çalışanıyla yollarını ayıracak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden birisi olan Panasonic, yeniden yapılanma planları çerçevesinde 17 bin çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Dünya genelinde 380 bin civarında çalışanı bulunan Osaka merkezli firma, artan rekabet koşulları ve doğal afetler nedeniyle, geride bıraktığımız çeyrekte 499 milyon dolar kayıp yaşadığını açıkladı.

Toplam çalışan sayısının %4'üne karşılık gelen 17 bin çalışanın ağırlıklı olarak Japonya dışındaki operasyonlardan çıkartılacağı belirtiliyor. En büyük rakibi olarak gösterilen Sony gibi "Samsung faktörü"nden etkilenen ve televizyon pazarında sert bir rekabetle ile karşı karşıya kalan firmayı yerel para birimi Yen'in güçlenmesi de etkiledi.

İçerisinde bulunduğumuz çeyrekle ilgili finansal tahminde bulunmayan firma, dünyanın en büyük litum-iyon pil ve dünyanın en büyük ilk üç güneş paneli üreticisinden biri olmayı hedefliyor.


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DH Misafiri 8 yıl
konusuke matsushıta bunu gorse kahrından ölürdü.o ki japonyanın japonya olmadıgı donemlerde bıle akıllı ve yaratıcı fıkırlerıyle kımseyı ısten cıkarmamıs çalışanları satısa yonlendırerek işten cıkarmaya alternatıf bulmustu.ayıp ya
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andy1 8 yıl
Adamlar haklı,Philps,Panasonic resmi açıklamalarında Avrupadaki pazar payından şikayetcilerdi,Panasonic hedefi tutturamadı oysaki Plazma satışlarında çok iddialılardı,Avrupada pazar paylarını ciddi oranda kaybediyorlar,aslında Panasonic pazar payında haksız rekabetten şikayetci,açıklamaları doğru çıkarsa artık panellerini kendilerinin gerekirse satacağını belirttiler,yani aracı kar paylarından dertliler !

2012 neler gösterir,bilemeyiz ama Panasonic,Lg için durum hiç iyi değil,Philps en akıllı çıktı 3D panellerini dahi Japonlarla yapıyorlar Dimenco ile ilk gözlüksüz panelini 20.000 dolardan satışa çıkardılar !

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ToisAndro 8 yıl
Saçmalıyorlar işte birşeyler. İkinci boğaz ile İstanbul'un Kıbrıs gibi Anadoludan ayrılma imkanı var mı acaba? Çılgın projeye çılgın görüş :D
Aslında bu gibi haberleri daha sık duyabiliriz. Sonuçta bazı firmaların tekelliği kalkarken, pazarlarını da daraltarak daha küçük firmalarla paylaşmak zorunda kalıyorlar. Panasonic Türkiye pazarına gereken ilgiyi göstermeyince unutulmuştu. Şimdi yeniden girdi. Bakalım ne olacak. Philips televizyon üretimini bırakacakmış. Belki o pazarı Panasonic doldurabilir.
Büyük firma yönetmekte dert. Büyüdükçe elinizden ayıyor firmanız. Kendi firmanızdan emekli olup ayrıldığınızı düşünsenize. (örn: Bill Gates) :D
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Rainbow6 8 yıl
calisanlarinin %4 u 17000 enteresan rakam bu nasil bi istihdamdir gerci faxconn da toplam 930000 calisan oldugu soleniyor bide yeni fabrikasina 140 bin calisan daha alicakmis bizdeki en kral projede bogaza ikinci bi bogaz acma :)
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kartalaraz 8 yıl
kötü haber...
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