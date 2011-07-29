Panasonic dünyanın en hafif 3D gözlüklerini hazırladı

Üç boyutlu televizyonlara büyük önem veren aynı zamanda kullanıcıların da 3D video hazırlayabilmesi için çeşitli kamera çözümlerine sahip olan Panasonic, daha rahat 3D deneyimi için dünyanın en hafif gözlüklerini hazırladığını duyurdu.

Panasonic, TY-EW3D serisi altında iki yeni gözlük hazırlarken, S ve L boyutlarındaki modellerin 26 gram, L boyutundaki modelin 27 gram ağırlığında olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, 2 dakikalık şarj ile 3 saat kullanılabilen gözlükler, 30 dakika süren tam şarj ile 25 saat pil ömrü sunuyorlar. Evrensel yapıda mı yoksa sadece Panasonic televizyonlarla mı çalışacağız henüz bilinmeyen gözlüklerin yakında satışa sunulması bekleniyor.