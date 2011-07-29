Panasonic dünyanın en hafif 3D gözlüklerini hazırladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Üç boyutlu televizyonlara büyük önem veren aynı zamanda kullanıcıların da 3D video hazırlayabilmesi için çeşitli kamera çözümlerine sahip olan Panasonic, daha rahat 3D deneyimi için dünyanın en hafif gözlüklerini hazırladığını duyurdu.
Panasonic, TY-EW3D serisi altında iki yeni gözlük hazırlarken, S ve L boyutlarındaki modellerin 26 gram, L boyutundaki modelin 27 gram ağırlığında olduğu açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre, 2 dakikalık şarj ile 3 saat kullanılabilen gözlükler, 30 dakika süren tam şarj ile 25 saat pil ömrü sunuyorlar. Evrensel yapıda mı yoksa sadece Panasonic televizyonlarla mı çalışacağız henüz bilinmeyen gözlüklerin yakında satışa sunulması bekleniyor.
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Ben bugüne kadar plazma destekçisiydim. Çünkü siyah renkleri daha iyi verebildiği için özellikle Panasonic NeoPlasma yı çok seviyordum. LED de ise beyazlar iyiydi ama siyah daha önemli olduğu için plazma benim baş tâcımdı.
Taa ki LG nin LW serisi 8 milyon kontrastlı modellerinden itibaren plazmayı geçtiği ile ilgili, içerisinde veriler de içeren yazıyı okuyana kadar. Yani kısacası adamlar yapmış arkadaşlar. Gözlük desen zaten çok çok iyi ama görüntü kalitesinde 8 milyon kontrast ile en iyi görüntüyü LG LW5500 ve üstü modeller veriyor.
Özellikle şunu okuduktan sonra: "LED bazlı LG Infinia 47LW5600'ün sağladığı 0.01cd/m2 siyah seviyesi, bu alanda plazmanın hakimiyetinin bittiğini gösteriyor" iyice araştırdım ve en iyi siyah görüntüyü de LG nin LW serisinin verdiğini buldum. Orada bahsettiği LW5600 modeli de 8 milyon kontrast. LW5500 de aynı.
İsterseniz şuraya gidip ana sayfadaki sağ oka tıklayarak hepsini okuyun sonra fikrinizi söylersiniz tekrar: lg.com/...
Mesela ben 42LW5500 istiyorum. Televizyonda yok yok. Fiyatı ise 2300 lira falan.
Bu arada kumanda olayını söyleyeyim. Özel bir kumanda var. Bu LW5500 onu destekliyor. Ayrı satılıyor ama kumandayı mouse olarak kullanabiliyorsunuz. Ekrana tutup sanki sunum cihazı gibi hareket ettirdiğinizde ekranda da imleç hareket ediyor. Adamlar teknolojinin dibine vurmuş...
keşke önce markaların kendi sitelerinde yazan her şeyin gerçek olduğunu kabul etmeyip biraz web de araştırma yapsaydınız. 8 milyon kontrast diye saçma bir değer olabilir mi? siyah seviyesinin 0,01 olduğu nerede ölçülmüş. maalesef her şey markaların kendi sitelerinde beyan ettikleri kadar güllük gülistanlık değil.
flatpanelshd.com/...
led-tvbuyingguide.com/...
6500 modelinin ölçülmüş değerlerine bir bakın buradan sonrada alttaki yoruma. 6500 için bile hala gt30 daha iyi 3d sunuyor diyor.
size önerim değerlere takılı kalmayın iki cihazı yan yana aynı medya ile test edin, lg daha çok beğenirseniz lg tercih edin. siz mesela yan yana neoplazma ile bu lg yi görüp lg nin daha iyi siyah ürettiğini gördünüz mü? ben kendi adıma teknik özelliklerinde inanılmaz değerler yazıp 5 para etmeyen çok tv gördüğüm için biraz mesafeli yaklaşıyorum bu değerlere...
bende eski bir plazma kullanıcısıyım LG 42pc51 ve LG 50pq6000 kullandım daha sonra da 46c750 aldım , LCD televizyonum sd yayınlar da dahil plazmamdan bana göre çok daha iyi şu anda tek şikayetim ekranın bana ufak gelmesi b sebeplede 55" 3D alma niyetiyle cihazımı satılığa çıkarttım,
Bende artık kesinlikle plazma almam plazma ne kadar iyi olursa olsun soluk cansız (kimine göre doğal) sanki tül perdenin arkasından görüntü alıyormuşcasına bir görüntü üretiyor , büyük ekran tüplü tv gibi.... bence buna panasonic de dahil. ANCAK şunu demek istedim ki sadece televizyonun 3d si iyi diye bence tv alınmaz....teoride verilen değerlerde kesinlikle aldatıcı bunu özellikle tepkime süresi ve kontrast değerleri için söyleyebiliriz. Neyse uzatmaya gerek yok, herkes deneyerek, emin olarak, karşılaştırarak gönlündeki paneli hayırlısı ile alsın inşallah
Bende zalman 3d trimon monitor var..Kendi gözlüğüyle Streocoscopic ( yanlış yazdıysam düzeltin ) acabiliyorum.Diyelimki nvidia gözlüğü aldım 3d vision..Onda göreceğim görüntüyle bu zalman gözlükte görceğim görüntü aynımıdır.Bu gözlükde derinliği düşürünce 2d oluyr yükseltincede çift görüyorum
benim soruma cevap verebilecek biri yok mu
Hepsini geçtim gözü yoruyor, bozuyor. Üstelik FPR 3D gözlük 12 lirayken öteki gözlük 250 lira falan. Çocuğun eline vermeye korkarsın. Hadi onu da geçtim kimse çocuğunun gözleri bozulsun istemez. Bir de pili bitti şarj et sorunu falan da var.
Valla ben televizyon üreticisi olsam LG nin FPR 3D sini gördükten sonra utanır, onun gibi bir teknoloji geliştirene kadar Shutter Glass gözlük falan çıkarmazdım. Bu ne yaa.
Bu saatten sonra bu yzıyı okuyup ta gidip o kalın gözlüklü TV alanların aklından şüphe duyarım.
Eskiden almış olanlara bişey demiyorum. Nerden bileceksin ki böyle güzel bişey çıkacağını...
Bu cümleyi doğru bulmadım.
Bu türlü bir yönlendirmede yapılsa yanlış olur.Zira bugüne kadar insanlara SD yayın için bile FULL hd diyerek panel satılması ne ise,3D gözlük detseğinden ötürü SD yada HD yayınları izleyeceği bir panelde bunu kısatas alması aynı olur.
Ben FPR denen teknolojiyi tecrübe etmedim.Gerçi LG izledim ama FPR dir yada değildir diyemem.Biraz okudum hakkında ama yazılanlara göre dahi panasonic plazmada aldığım 3d kalitesini,resimi başka bir panelde görmedim.Ne samsung ne sony ne lg...
Tecrübe etmek gerek bu fpr yi..
Sadece ve sadece 3d olayı için alınıyorsa tamamda bu işin 2d performansıda var her yönden artıları eksileri düşünüp öyle karar vermek lazım lg mi, samsung mu, panasonic mi diye.... Bence LG deki 2d performansı vasat , renk canlılığı, keskinlik cs... yaramaz bence .
Birde bu lg leri dikeyde doğru açıdan seyretmediğin zaman 3d görüntü kalitesi 0 oluyor yanlardan izleme açısı çok başarılı ona şüphe yok....
LG FPR 3D Televizyon alırsan onların gözlüklerinde pil falan olmadığı için camları çıkıp numaralı gözlüğün üzerine takılıyor...
LG FPR 3D televizyonun gözlükleri 12 lira. Ve televizyonun yanında 7 tane geliyor...
Bir de yukarıdaki Shutter Glass gözlüklerde görüş açısı 80 derece. TV nin karşısında 5 kişi oturduğu zaman en sağ ve solda kalanlar göremiyor.
LG FPR 3D de görüş açısı 170 derece...
Bu arada:
Saçma...
LG FPR 3D Gözlük 16 Gram diyorum ve bitiriyorum...
Zaten bu saatten sonra Shutter Glass gözlük alınıp da göz bozulmaz.
Şunu yukarıdaki iki arkadaş izlesin: