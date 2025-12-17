Samsung, Micro RGB TV serisini 55 inç seviyesine kadar çekiyor: Yeni modeller yolda

Samsung, CES 2026 öncesinde Micro RGB TV teknolojisini daha küçük ekranlara taşıyacağını duyurarak RGB LED tabanlı televizyonları günlük kullanım için çok daha erişilebilir hale getirmeye hazırlanıyor. Daha önce yalnızca dev ekranlarla sınırlı kalan bu teknoloji artık oturma odalarına sığabilecek boyutlara iniyor.
Samsung, teknolojiyi genele yayıyor
Samsung, yaz aylarında tanıttığı 115 inçlik Micro RGB TV ile dikkatleri üzerine zaten çekmiş ve pazara erkenden adım atmıştı. Şimdi ise Micro RGB teknolojisinin 55 inçten başlayarak 115 inçe kadar uzanan geniş bir ekran yelpazesine yayılacağını açıkladı. Bu kapsamda yeni seri 55, 65, 75, 85, 98 ve 100 inç ekran seçenekleriyle sunulacak ve mevcut 115 inçlik MR95F modeline eşlik edecek. Şirket, fiyatlandırma ve satış tarihine ilişkin detayların Ocak ayında düzenlenecek CES 2026 kapsamında paylaşılacağını belirtiyor. Samsung’un ilk 115 inçlik modeli 29.999 dolar seviyesinden satışa çıkmıştı. Yani bu modeller de yine muhtemelen oldukça pahalı olacaktır.
Bu hamle Micro RGB için oldukça önemli. Çünkü mevcut durumda Micro RGB teknolojisini bu kadar küçük ekran boyutlarına indiren başka bir üretici bulunmuyor. Rakip tarafta LG, kısa süre önce 75, 86 ve 100 inçlik kendi Micro RGB TV modellerini duyururken Hisense ise yalnızca 116 inçlik 116UX modeliyle sınırlı. TCL cephesinde ise Çin pazarında satışa sunulan Q9M RGB mini LED serisinin en küçük ekranı 65 inç, üstelik bu modellerin küresel pazara çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmiş değil.
Samsung, yeni Micro RGB serisinde görüntü performansını yalnızca ekran boyutlarıyla değil, donanım ve yazılım tarafındaki kapsamlı yeniliklerle de ileri taşıyor. 100 mikrometreden daha küçük kırmızı, yeşil ve mavi LED’lerin bağımsız ışık yaydığı Micro RGB teknolojisi, son derece hassas ışık kontrolü sayesinde renk doğruluğunu ve netliği üst seviyeye çıkarıyor. Görüntü tarafında 4K AI Upscaling Pro ve AI Motion Enhancer Pro gibi gelişmiş işlemleme çözümleri sunulacak.
Yeni nesil yapay zeka yonga setiyle donatılan Micro RGB AI Engine Pro, kare kare analiz yaparak daha doğal bir görüntü sağlayacak. Şirkete göre Micro RGB Color Booster Pro ve Micro RGB HDR Pro ise renkleri daha canlı ve gerçekçi kılacak. VDE sertifikalı Micro RGB Precision Color 100, %100 BT.2020 geniş renk gamı ile dikkat çekerken, Samsung’un Glare Free teknolojisi farklı ışık koşullarında yansımaları minimum seviyede tutacak. Vision AI Companion, Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro, Q-Symphony ve yeni Eclipsa Audio gibi özellikler de bulunacak.
RGB LED TV nedir?
Hisense 116UX, şimdiye kadar ölçülen en yüksek parlaklık değerlerinden birini ve en geniş renk aralığını sunarak RGB LED’in ne kadar iddialı olabileceğini ortaya koymuş durumda. Kavram karmaşasını önlemek adına üreticilerin kullandığı isimler farklı olsa da temel teknoloji aynı. Samsung kendi modellerini Micro RGB TV, LG Micro RGB evo, Hisense ise RGB mini LED olarak adlandırıyor. LG ve Samsung’un “micro” ifadesini kullanmasının nedeni, daha küçük boyutlu LED’ler tercih etmeleri. Ancak özünde tüm bu televizyonlar RGB LED kümelerinden oluşan bir arka aydınlatma sistemi kullanıyor.
Tüm bu gelişmelere rağmen OLED televizyonların kısa vadede sahneden çekilmesi beklenmiyor. LED ve RGB LED TV'lerde, en küçük LED kümeleri bile LCD'nin oluşturduğu piksellerden daha büyük olduğu için ışık, ekranın belirli bölgelerine yayılıyor. Bu da parlak ve karanlık alanların kesiştiği noktalarda blooming oluşmasına neden olabiliyor. LED sayısı artırılıp boyutları küçültülse bile bu sorun tamamen ortadan kalkmıyor. OLED paneller ise piksel bazlı ışık kontrolü sayesinde bu problemi yaşamıyor. Bu nedenle RGB LED TV'lerin yaygınlaşması, OLED'leri ortadan kaldırmak yerine üst segmentte yan yana var olmalarını sağlayacak gibi görünüyor.