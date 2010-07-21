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Panasonic dünyanın ilk "hepsi bir arada" Full HD 3D TV serisini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,9b
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12
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic dünyanın ilk
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Önde gelen elektronik üreticilerinden Japonya merkezli Panasonic, dünyanın ilk "hepsi bir arada" Full HD 3D TV serisini duyurdu. RT2B olarak isimlendirilen seri dahilindeki yeni nesil televizyonlar, entegre Blu-ray sürücüsü ve yerleşik sabit disk ile birlikte geliyorlar. Şu an için 42-inç (TH-P42RT2B) ve 46-inç (TH-P46RT2B) olmak üzere iki farklı boyut seçeneğine sahip olan 3D destekli televizyonlar, Full HD formunda olup 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyorlar.

PDP panel (Plazma) kullanan ve 5,000,000:1 karşıtlık oranına sahip olan televiziyonlarda, 500GB kapasiteli sabit disk, 110CS karasal dijital tv alıcısı, üç adet HDMI portu, bir adet D4 portu, ve D-Sub konnektörüne yer veriliyor. Televizyon programlarını 2D ya da 3D olarak sabit disk veya Blu-ray sürücüye kaydedebilen 3D HDTV'ler, DLNA sertifikasına sahip olup, Skype üzerinden arkadaşlarınızla konuşmanıza da olanak tanıyor.

Panasonic, Japonya satışına 27 Ağustos'ta başlayacağı yeni televizyonlarıyla birlikte kullanıcılara, üç farklı boyutta (S/M/L) aktif gözlük seçeneği sunacak.

Panasonic dünyanın ilk
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jaws78 9 yıl
Bunu daha önce de yazmıştım arkadaşlar,yineleyeyim...Satışa çıktıklarında (hem lcd hem plasma) abd hariç asya ve avrupa'da deneme için insanları sinema odalarına alıp marka model belli olmadan sinema,uydu,karasal analog ve dijital + kablolu yayınları izletiyorlardı (lcd ve plasma odalarının farklı olduklarını ve sıralamanın rastgele olduğunu belirtmeme gerek yok sanırım).Buradan çıkan kişilere sorulduğunda ki hangisi lcd veya plasma belirsizken izyici deneklerin çoğu çıkışta "tabii ki lcd" dediler ama %93 ünün formda bilmeden onay verdiği ve sözlü olarak teyit ettiği teknoloji plasma idi :) Sonuçta 2006dan 2008e kadar avrupada oldukça cüzi sayılabilecek rakamlara satamadıkları lcdler ülkemizde peynir ekmek gibi ama fahiş fiyatlara alıcı buldu.Sözüm ona lcdyi bugünlere samsung ve lg gibi amaçları sadece satış stratejisi üzerine kurulmuş ve gerisisni önemsemeyip kendilerini küçük dağların kralı ilan eden bu ikiliye kaldı büyük çoğunlukla...Ne yapalım hayat daha neler göreceğiz bakalım ...saygılar iyi forumlar.
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adacay 9 yıl
Plazmanın da lcd teknolojisinin de kendine göre artı ve eksileri var. Bu da tercihleri biraz kişisel yapıyor.
Renk, kontrast, hızlı tepki süresi isteyenler plazma tercih ederken, sabit görüntülerin belli bir süre ekranda kalması sonucu iz oluşabilmesi (özellikle oyunlardaki göstergeler), hızlı sahnelerde yeşil sarı fosfor izleri (her kullanıcı bunu farketmeyebiliyor), bazı modellerde görülen titreme, daha yüksek güç tüketimi, daha sesli çalışması vs. de lcd'ye yönelimin sebeplerinden.
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vidoko 9 yıl
panasonic yapıyorsa kaliteden ödün vermez..
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lj94 9 yıl
+1 bencede en iyi plazma.ama pioneer plazmalar da cok iyi.lcd ye nedense hiç ısınamadm. cok kötü görüntüsü var:S
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bariscat 9 yıl
Dediğin özellikleri destekleyen marka/modeli yazar mısın?

SAMSUNG PS-50C6500, ultra slim design 3.7cm, 150W tüketim, 50"
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mehmetgirgin 9 yıl
panasonik bi yapıyo tam yapıyo bir ara telefonları falan vardı hala var mı ki
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bariscat 9 yıl
yeni nesil plasma lar, Led ler kadar ince (~3cm) ve güç sarfiyatı 450W lardan 150W (Led ~85W)lara inmiş durumda, 50" te yarı yarıya fiyat farkı varken, neden Led alsın insanlar ?
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darel-x 9 yıl

bariscat

yeni nesil plasma lar, Led ler kadar ince (~3cm) ve güç sarfiyatı 450W lardan 150W (Led ~85W)lara inmiş durumda, 50" te yarı yarıya fiyat farkı varken, neden Led alsın insanlar ?



Dediğin özellikleri destekleyen marka/modeli yazar mısın?
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OverClocK1ng 9 yıl
Çünkü hâlâ en iyisi plazma.
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ordeniz 9 yıl

OverClocKing

Çünkü hâlâ en iyisi plazma.

+1
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bwhiteshark 9 yıl
Panasonic Plazmadan vazgeçmeyecek gibi.
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onboardx 9 yıl
güzel tv fiyatı 5000 rahat olur.
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