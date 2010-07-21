Önde gelen elektronik üreticilerinden Japonya merkezli Panasonic, dünyanın ilk "hepsi bir arada" Full HD 3D TV serisini duyurdu. RT2B olarak isimlendirilen seri dahilindeki yeni nesil televizyonlar, entegre Blu-ray sürücüsü ve yerleşik sabit disk ile birlikte geliyorlar. Şu an için 42-inç (TH-P42RT2B) ve 46-inç (TH-P46RT2B) olmak üzere iki farklı boyut seçeneğine sahip olan 3D destekli televizyonlar, Full HD formunda olup 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyorlar.
PDP panel (Plazma) kullanan ve 5,000,000:1 karşıtlık oranına sahip olan televiziyonlarda, 500GB kapasiteli sabit disk, 110CS karasal dijital tv alıcısı, üç adet HDMI portu, bir adet D4 portu, ve D-Sub konnektörüne yer veriliyor. Televizyon programlarını 2D ya da 3D olarak sabit disk veya Blu-ray sürücüye kaydedebilen 3D HDTV'ler, DLNA sertifikasına sahip olup, Skype üzerinden arkadaşlarınızla konuşmanıza da olanak tanıyor.
Panasonic, Japonya satışına 27 Ağustos'ta başlayacağı yeni televizyonlarıyla birlikte kullanıcılara, üç farklı boyutta (S/M/L) aktif gözlük seçeneği sunacak.
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Renk, kontrast, hızlı tepki süresi isteyenler plazma tercih ederken, sabit görüntülerin belli bir süre ekranda kalması sonucu iz oluşabilmesi (özellikle oyunlardaki göstergeler), hızlı sahnelerde yeşil sarı fosfor izleri (her kullanıcı bunu farketmeyebiliyor), bazı modellerde görülen titreme, daha yüksek güç tüketimi, daha sesli çalışması vs. de lcd'ye yönelimin sebeplerinden.
SAMSUNG PS-50C6500, ultra slim design 3.7cm, 150W tüketim, 50"
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