Önde gelen elektronik üreticilerinden Japonya merkezli Panasonic, dünyanın ilk "hepsi bir arada" Full HD 3D TV serisini duyurdu. RT2B olarak isimlendirilen seri dahilindeki yeni nesil televizyonlar, entegre Blu-ray sürücüsü ve yerleşik sabit disk ile birlikte geliyorlar. Şu an için 42-inç (TH-P42RT2B) ve 46-inç (TH-P46RT2B) olmak üzere iki farklı boyut seçeneğine sahip olan 3D destekli televizyonlar, Full HD formunda olup 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyorlar.

PDP panel (Plazma) kullanan ve 5,000,000:1 karşıtlık oranına sahip olan televiziyonlarda, 500GB kapasiteli sabit disk, 110CS karasal dijital tv alıcısı, üç adet HDMI portu, bir adet D4 portu, ve D-Sub konnektörüne yer veriliyor. Televizyon programlarını 2D ya da 3D olarak sabit disk veya Blu-ray sürücüye kaydedebilen 3D HDTV'ler, DLNA sertifikasına sahip olup, Skype üzerinden arkadaşlarınızla konuşmanıza da olanak tanıyor.

Panasonic, Japonya satışına 27 Ağustos'ta başlayacağı yeni televizyonlarıyla birlikte kullanıcılara, üç farklı boyutta (S/M/L) aktif gözlük seçeneği sunacak.