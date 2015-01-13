Panasonic sektörün ilk hepsi-bir-arada mobil POS tabletini tanıttı









Önceleri kredi kartı ile alışveriş sadece POS makinesi ile yapılan bir işlemken Square gibi firmaların girişimi ile artık akıllı telefonlar bir POS makinesine dönüşebiliyor. Panasonic ise aksesuar yerine doğrudan bu ihtiyaca yönelik bir tablet modeli geliştirmiş.





7 inç boyutlarındaki Toughpad FZ-R1 tablet modeli tuş takımı da dahil olmak üzere gerçek bir POS ünitesi taşıyor ve Windows 8.1 işletim sistemi ile çalışıyor. Ayrıca NFC sayesinde fiziksel kart girişinin yanında temassız mobil ödemeye de imkan tanıyor.





Böyle bir tabletin elbette son kullanıcıya göre olması mümkün değil. Satıcıların mobil olabilmesi adına önem taşıyan tablet Windows 8.1 işletim sistemi ile de web tarayıcı gibi uygulamalar üzerinden anlık alışverişi mümkün hale getiriyor.





Kurumsal seviyede güvenlik özelliklerine sahip olan tablet bu sayede para aktarımlarında elde edilen verileri güvenli bir şekilde saklıyor. Dayanıklılık konseptinden ödün vermeyen cihaz yarı kauçuk kaplama ile birlikte suya da dayanıklı.





1280x800 piksel çözünürlüğe sahip olan tablet ekran kalemi de barındırıyor. Fansız yapıda olan cihaza 1.6GHz saat hızında çalışan Celeron N2807 yongaseti gücünü veriyor. 2GB-4GB RAM seçenekleri yanında 64GB artırılabilir eMMC depolama kapasitesi mevcut. 8 saat kullanım süresi sunan cihaz yedek batarya ile 7 saat daha kullanılabiliyor. Arka kısımda LED flaşlı 5MP çözünürlükte bir de kamera mevcut. Bluetooth 4.0 ve 5. nesil çift bant WiFi yanında opsiyonel 4G de bulunuyor.





Ürün pilot denemelere başlamış durumda. Akabinde yaz aylarına doğru 1799$ başlangıç etiketi ile belirli perakende kanalları ve distibütör mağazalarda satışa sunulacak.

http://www.windowscentral.com/panasonic-introduces-toughpad-fz-r1-mobile-point-sale-tablet