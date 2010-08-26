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Panasonic'den gürültü engelleme özelliğine sahip yeni kulaklık: RP-HC700

8 yıl
13,2b
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın 3D yayını için CBS ile iş birliğine giden Panasonic, gürültü önleme özelliğine sahip yeni kulaklığını duyurdu. RP-HC700 model adına sahip olan ve çevresel sesleri %95 oranında azaltarak daha iyi ses deneyiminin yaşanmasına olanak tanıyan yeni kulaklık, Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile snuluyor.

40mm sürücü ünitesi ile donatılan ve gürültü önleme özelliği açıldığında 71? kapatıldığında ise 26? empedans seviyesine sahip olan kulaklık, 96dB/mW seviyesinde bir güce sahip. Pil hariç 186 gram ağırlığında olan Panasonic RP-HC700'ün önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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