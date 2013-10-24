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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic'den tablet formunda da kullanılabilen yeni ultrabook: Toughbook CF-AX3

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic'den tablet formunda da kullanılabilen yeni ultrabook: Toughbook CF-AX3

Tüketici elektroniği sektörünün Japonya merkezli köklü firmalarından Panasonic, katlanarak tablet formunda da kullanılabilen iş dünyasına özel Toughbook CF-AX3 model isimli yeni ultrabook bilgisayarını resmen duyurdu.
Son zamanlarda diğer birçok firmandan da gördüğümüz gövde yapısıyla hem tablet hem de dizüstü bilgisayar formunda kullanılabilen ve bu sayede duruma göre verimlilik ya da konfor noktasında başarılı bir seçim sunabilen Windows 8 işletim sistemli yeni Panasonic Toughbook CF-AX3, üzerinde 170 derece görüş açısına sahip 11.6-inç 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü IPS bir dokunmatik ekran taşıyor. Gücünü ise dördüncü jenerasyon Intel Core vPro i5-4300U işlemciden alan ürün, mobil kullanım ihtiyaçlarını karşılamak adına dahili bataryası ile 12 saat aktif kullanım ve 8 gün bekleme süresi ortaya koyabiliyor. 1.1 Kg ağırlık ve 18mm kalınlık değeri ile taşınabilir bir yapı ortaya koyan CF-AX3, 76 cm yükselikten meydana gelebilecek düşmelere de dayanabiliyor. Bünyesinde Bluetooth 4.0, IEEE802.11a/b/g/n Wi-Fi ve isteğe bağlı olarak 3G / 4G / LTE kablosuz bağlantı seçenekleri yer alan bilgisayar, ayrıca VGA, HDMI, LAN, USB 3.0 portlarını ve SDXC hafıza kartı okuyucusunu taşıyor.
Panasonic'in yeni bilgisayar modeli Toughbook CF-AX3, Kasım ayı içerisinde Avrupa merkezli olarak 1,379 Pound fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
 
Panasonic'den tablet formunda da kullanılabilen yeni ultrabook: Toughbook CF-AX3

http://www.techpowerup.com/193144/panasonic-unveils-the-toughbook-cf-ax3-2-in-1-ultrabook.html Yorum Yaz
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zmnpls 4 yıl
CF -18 modeli için harddisk lazim . cikma da olur ama sağlam olmali. İlgilenenler pm atsin lütfen.
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ultramarine caeruleum 5 yıl
1379 pound = 4399 tl
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The Tenth Doctor 5 yıl
Touğbook diye okudum . Tabbook olsa daha iyi olurdu. İşlevi de isminden anlaşılırdı .
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Guest-F8946C419 5 yıl
Markalara orjinal ve farklı isim önerisinde bulunanların nicki çok manidar yanlız.
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bratishka 5 yıl The Tenth Doctor
Speedy-Step

Touğbook diye okudum . Tabbook olsa daha iyi olurdu. İşlevi de isminden anlaşılırdı .

76 cm yükselikten meydana gelebilecek düşmelere de dayanabiliyor. İşlevi zaten isminde geçiyor "Tough"book.
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