Panasonic'den tablet formunda da kullanılabilen yeni ultrabook: Toughbook CF-AX3





Tüketici elektroniği sektörünün Japonya merkezli köklü firmalarından Panasonic, katlanarak tablet formunda da kullanılabilen iş dünyasına özel Toughbook CF-AX3 model isimli yeni ultrabook bilgisayarını resmen duyurdu.

Son zamanlarda diğer birçok firmandan da gördüğümüz gövde yapısıyla hem tablet hem de dizüstü bilgisayar formunda kullanılabilen ve bu sayede duruma göre verimlilik ya da konfor noktasında başarılı bir seçim sunabilen Windows 8 işletim sistemli yeni Panasonic Toughbook CF-AX3, üzerinde 170 derece görüş açısına sahip 11.6-inç 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü IPS bir dokunmatik ekran taşıyor. Gücünü ise dördüncü jenerasyon Intel Core vPro i5-4300U işlemciden alan ürün, mobil kullanım ihtiyaçlarını karşılamak adına dahili bataryası ile 12 saat aktif kullanım ve 8 gün bekleme süresi ortaya koyabiliyor. 1.1 Kg ağırlık ve 18mm kalınlık değeri ile taşınabilir bir yapı ortaya koyan CF-AX3, 76 cm yükselikten meydana gelebilecek düşmelere de dayanabiliyor. Bünyesinde Bluetooth 4.0, IEEE802.11a/b/g/n Wi-Fi ve isteğe bağlı olarak 3G / 4G / LTE kablosuz bağlantı seçenekleri yer alan bilgisayar, ayrıca VGA, HDMI, LAN, USB 3.0 portlarını ve SDXC hafıza kartı okuyucusunu taşıyor.

Panasonic'in yeni bilgisayar modeli Toughbook CF-AX3, Kasım ayı içerisinde Avrupa merkezli olarak 1,379 Pound fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.techpowerup.com/193144/panasonic-unveils-the-toughbook-cf-ax3-2-in-1-ultrabook.html