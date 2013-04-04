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Panasonic'in yakında duyuracağı GF6 fotoğraf makinesinin ilk görselleri yayınlandı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic'in yakında duyuracağı GF6 fotoğraf makinesinin ilk görselleri yayınlandı

Bugün yeni ayrıntıları ortaya çıkan ve Panasonic tarafından 9 Nisan tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen Lumix GF6 fotoğraf makinesi hakkında ilk görseller ortaya çıktı.
Techradar internet sitesi üzerinde yayınlanan ilk görseller kısa bir süre içesinde kaldırılmış olsalar da, Lumix GF6 Micro Four Thirds sistem fotoğraf makinesi ilk defa görüntülenmiş oldu. Oldukça şık ve iki renkli bir gövde yapısına sahip olduğu görünen model, daha önce öğrenilen bilgiler yayında üzerinde hareketli bir LCD ekran da yer alıyor. Teknik olarak 16MP sensöre, daha hızlı otomatik netleme performansına, daha güçlü görüntü işlemcisine ve Wi-Fi kablosuz bağlantı seçeneğine sahip olacak olan model üzerinde, Panasonic 14-42 HD lens yer aldığı görülüyor.
9 Nisan tarihinde bütün özellikleri belli olacak olan Panasonic Lumix GF6 fotoğraf makinesi, büyük merakla bekleniyor.
 
Panasonic'in yakında duyuracağı GF6 fotoğraf makinesinin ilk görselleri yayınlandı
Panasonic'in yakında duyuracağı GF6 fotoğraf makinesinin ilk görselleri yayınlandı

http://www.43rumors.com/ft5-first-images-of-the-new-panasonic-gf6/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xconnect 6 yıl
Yine yazmış olayım...
Bu başlığı okuyup gelene ilanımdaki GF3 14 mm 100 TL indirimli
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shimoda 6 yıl
Nihayet tilt ekran. Açıkçası GX2 için bekliyordum ben bunu ama GF serini konunca GX de ihmal etmezler artık. Hot-shoe bence de önemli. Bu yüzden ben de sevemedim GF serisinin üyelerini :(
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jeofizikci 6 yıl
şu makineye hot-shoe koymayarak resmen mahvediyorlar.
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Psydia 6 yıl jeofizikci
jeofizikci
şu makineye hot-shoe koymayarak resmen mahvediyorlar.

Bu o kadar da pro bir makine degil hocam sony nex ile kiyaslansa da nex kadar kaliteli ve gelismis degil. O yuzden dahili bir flas makinenin alicisi olan bircok kullaniciyi tatmin edecektir bence.
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