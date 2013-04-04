Panasonic'in yakında duyuracağı GF6 fotoğraf makinesinin ilk görselleri yayınlandı





Bugün yeni ayrıntıları ortaya çıkan ve Panasonic tarafından 9 Nisan tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen Lumix GF6 fotoğraf makinesi hakkında ilk görseller ortaya çıktı.

Techradar internet sitesi üzerinde yayınlanan ilk görseller kısa bir süre içesinde kaldırılmış olsalar da, Lumix GF6 Micro Four Thirds sistem fotoğraf makinesi ilk defa görüntülenmiş oldu. Oldukça şık ve iki renkli bir gövde yapısına sahip olduğu görünen model, daha önce öğrenilen bilgiler yayında üzerinde hareketli bir LCD ekran da yer alıyor. Teknik olarak 16MP sensöre, daha hızlı otomatik netleme performansına, daha güçlü görüntü işlemcisine ve Wi-Fi kablosuz bağlantı seçeneğine sahip olacak olan model üzerinde, Panasonic 14-42 HD lens yer aldığı görülüyor.

9 Nisan tarihinde bütün özellikleri belli olacak olan Panasonic Lumix GF6 fotoğraf makinesi, büyük merakla bekleniyor.

http://www.43rumors.com/ft5-first-images-of-the-new-panasonic-gf6/