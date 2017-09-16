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Parrot Mambo FPV ile kuş bakışı uçuş deneyimi

Drone modelinizin gözünden çevreyi seyretmeyi tercih ediyorsanız Parrot’un Mambo FPV aracı tam size göre. Kuş bakışı drone yarışlarına katılabileceğiniz araç satışa çıkıyor.
1 yıl
3,5b
1
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Parrot’un en iyi uçuş sistemlerinden birisine sahip Drone modellerinden Parrot Mambo, kullanıcılara kuş bakışı uçuş deneyimi sunmaya başlıyor. Parrot Mambo FPV güncellemesi bunun için gerekli bileşenleri yanında getiriyor.

Yoğun deneyim

Son dönemde Drone modelleri ile kuş bakışı 360 derecelik videolar kaydetmek veya canlı olarak yayınlamak popüler hale geldi. İnsanlara ayrı bir his yaşatan teknolojinin popülerlik kazanması Drone üreticilerini de yatırıma zorluyor.

Parrot Mambo FPV modeli orijinal modeldeki kamerayı 720p çözünürlüğüne yükseltiyor. Görüş açısı ise 120 derece. Ayrıca 96 derecelik görüş açısı sunan yeni Parrot Cockpitglasses 2 aksesuar tarzındaki gözlükleri de kutuya ekleniyor. Kullanıcı isterse kuş bakışı olarak aracı kontrol edebiliyor.

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Özellikle mini drone yarışları için ideal hale gelen Parrot Mambo saatte 30Km hıza ulaşabiliyor ve 10 dakika havada kalabiliyor. Hızlı şarj ile bataryayı 25 dakikada şarj etmek mümkün. Aracı kontrolcüsü ile kullanabiliyorsunuz ancak kuş bakışı görüntüler için telefonu gözlüğe yerleştirmek ve uyumlu uygulamasını çalıştırmak gerekiyor.

Parrot Mambo FPV; 3 farklı sürüş moduna sahip. Kolay modda dikey ve yatay dengeleme ile amatör kullanıcılara uygun bir kontrol sunuluyor. Drift modunda dengeleme kapalı ve daha zor bir kontrol mevcut. Racing modu ise tüm yardımları kapatıyor ve kuş bakışı kontrole geçiriyor. Model 180$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.tweaktown.com/news/59140/parrot-mambo-fpv-drone-puts-pilot-seat/index.html Yorum Yaz
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