Yeni Hellboy karşınızda

Ron Perlman ile sinema dünyasına kazandırılan Hellboy, yeniden beyazperdeye çıkmaya hazırlanıyor. Bu kez Ron Perlman başrolde değil. Yeni filmde başrol oynayacak David Harbour ilk kez kameraların karşısına geçti.

Yine yeniden

Hellboy çizgi romanı; DC Comics ve Marvel haricinde en başarılı çizgi roman dizisi olarak kabul ediliyor. İlk kez 1993 yılında okurlarla buluşan karakter, 2004 yılında da sinemaya uyarlanmıştı. Hellboy, Anung Un Rama adındaki henüz bir çocukken Naziler tarafından dünyaya getirilen bir şeytan. Müttefik güçler tarafından kurtarılan Hellboy, Birleşik Devletler Paranormal Araştırma ve Savunma Bürosu (PASB) tarafından büyütülür.

Büyüdükçe kuyruğu, boynuzları ve taştan büyük bir sağ eli olan kırmızı, iri yapılı bir iblis görünümüne kavuşan kahramanımız vampirler, hayaletler, kurt adamlar ve en büyük düşmanı Rasputin’e karşı mücadele eder.

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Guillermo del Toro ve Ron Perlman ikilisinin sinemada başarılı bir şekilde temsil ettiği Hellboy, 2008 yılında Golden Army devam filmi ile şöhretini devam ettirmişti. Ne var ki Perlman’ın çabasına rağmen üçüncü bir film gelmedi. Sonrasında hikayeyi yeniden başlatma fikri ortaya çıktı ve başrol de haliyle değişti.

David Harbour, canlandırdığı karakterin Perlman’ın karakterinden çok farklı olmadığını belirtiyor. Yapılan karşılaştırmalarda da temel olarak bir fark yok ancak Harbour biraz daha gerçekçi bir karaktere bürünmüş gibi. Game of Thrones’dan tanıdığımız Neil Marshall’ın yöneteceği film 2018 yılında vizyona girecek.