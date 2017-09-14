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Yeni Hellboy karşınızda

Sinema dünyasının aykırı süper kahramanlarından olan Hellboy yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor. Ne var ki bu kez hem yönetmen hem de başrol oyuncusu değişiyor.
1 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ron Perlman ile sinema dünyasına kazandırılan Hellboy, yeniden beyazperdeye çıkmaya hazırlanıyor. Bu kez Ron Perlman başrolde değil. Yeni filmde başrol oynayacak David Harbour ilk kez kameraların karşısına geçti.

Yine yeniden

Hellboy çizgi romanı; DC Comics ve Marvel haricinde en başarılı çizgi roman dizisi olarak kabul ediliyor. İlk kez 1993 yılında okurlarla buluşan karakter, 2004 yılında da sinemaya uyarlanmıştı. Hellboy, Anung Un Rama adındaki henüz bir çocukken Naziler tarafından dünyaya getirilen bir şeytan. Müttefik güçler tarafından kurtarılan Hellboy, Birleşik Devletler Paranormal Araştırma ve Savunma Bürosu (PASB) tarafından büyütülür.

Büyüdükçe kuyruğu, boynuzları ve taştan büyük bir sağ eli olan kırmızı, iri yapılı bir iblis görünümüne kavuşan kahramanımız vampirler, hayaletler, kurt adamlar ve en büyük düşmanı Rasputin’e karşı mücadele eder.

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Guillermo del Toro ve Ron Perlman ikilisinin sinemada başarılı bir şekilde temsil ettiği Hellboy, 2008 yılında Golden Army devam filmi ile şöhretini devam ettirmişti. Ne var ki Perlman’ın çabasına rağmen üçüncü bir film gelmedi. Sonrasında hikayeyi yeniden başlatma fikri ortaya çıktı ve başrol de haliyle değişti.

David Harbour, canlandırdığı karakterin Perlman’ın karakterinden çok farklı olmadığını belirtiyor. Yapılan karşılaştırmalarda da temel olarak bir fark yok ancak Harbour biraz daha gerçekçi bir karaktere bürünmüş gibi. Game of Thrones’dan tanıdığımız Neil Marshall’ın yöneteceği film 2018 yılında vizyona girecek. 

 

https://www.polygon.com/2017/9/13/16304380/hellboy-david-harbour-first-look Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Devian 1 yıl
Kimse Ron Perlman gibi olamaz.Çünkü adamın kendi karakteri Hellboy'a cuk oturmuştu.. ron perlman normalde de gıcık antipatik sinirli kavgacı vs bir karater zaten bütün rolleri kötü adamdır , bu uyum Hellboy ile tam oturmuştu.Ayrıca yönetmen olayıda kötü olmuş eski serileri efsane yönetmen G. Del Toro yönetti.. Neil Marshall game of thrones dan çok Dog Soldiers , Descent , Doomsday gibi filmlerden tanıyoruz.Kötü yönetmen değil asla hatta filmleri kendi sektorunde başyapıt filmler bence ama bir del toro değil..
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BLacKeLDiaBLo 1 yıl
Ron Perlman'ın makyaja falan ihtiyacı yoktu ama bu yeni eleman üzerinde bayağı bir emek harcamışlar 😁😁😁
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BoJack Horseman 1 yıl
Harbour yakışmış cidden.
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Ryan Gosling 1 yıl

gözler hariç aynısı. zaten full makyaj, başrol değişse ne olur. pekte önemli bir film değildi zaten.
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2K 1 yıl
Guillermo del Toro gerçekten Hellboy hayranı bir yönetmen, her ne kadar çektiği filmler çok iyi olmasalarda Hellboy'u başarıyla yansıtıyordu. Toro'ya Pacific Rim 2'yi sen bir çek başarılı olursa çekersin Hellboy'u demişlerdi ama karar değiştirmişler sanırım. Ron Perlman sevdiğim oyuncular arasında ama David Harbour iyi bir oyuncu ve resme bakarak konuşuyorum oldukça yakışmış. Fakat kafama takılan David Harbour ne ara bu vücudu yaptı, eğer karakterin renginden dolayı falan bir hile yapmadılar gerçek vücudu ise adam iyi çalışmış kısa zamanda, bravo.
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Am@deus 1 yıl
Ron perlman antipatik bir adam zaten
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OverClocK1ng 1 yıl
Şu Hellboy'u beğenmiyorum ama oradaki mavi yaratık falan daha ilginç geliyor.
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TearsForFears 1 yıl
Zaten makyaj işin içine girince gayette benzeyecektir. Hellboy beni batman veya supermandan daha çok heyecanlandırıyor. Uzayan boynuzlarını kesmesi, sağ koluda baya sağlamdı her şeyi yıkabilecek güçteydi. Önceki filmleri baya oldu izleyeli ama güzeldi diye hatırlıyorum.
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malkooklam 1 yıl
marvel vs dc
savaşları
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V4LKyR 1 yıl
Hellboy nedir? İcat çıkarmayın.
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